onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırmızı Başlıklı Kızdan Hallice: Hande Erçel'in Üçüncü Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı!" Dedirtti!

Kırmızı Başlıklı Kızdan Hallice: Hande Erçel'in Üçüncü Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı!" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2025 - 17:57

78. Cannes Film Festivali geçtiğimiz günlerde başlamış ve sinemaseverleri bir araya getiren organizasyon magazin manşetlerini de sarmıştı. Geçtiğimiz seneden bu yana birçok Türk'ün de katılımıyla gerçekleşen törenin detayları merak toplarken Birce Akalay, Damla Sönmez ve Hande Erçel kırmızı halıda boy göstermişti. 

Son iki gündür Cannes kırmızı halısında görenleri büyüleyen Hande Erçel'in kırmızılı kombini eleştiri topladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cannes Film Festivali'ne katılımıyla manşetlere yerleşen Hande Erçel son zamanlarda katıldığı kırmızı halı ve etkinliklerle gündeme geliyor.

Cannes Film Festivali'ne katılımıyla manşetlere yerleşen Hande Erçel son zamanlarda katıldığı kırmızı halı ve etkinliklerle gündeme geliyor.

Kariyerine dizilerle başlayıp şimdi uluslararası düzeyde tanınmaya başlayan Hande Erçel ne yapsa, ne giyse ayrı olay oluyor biliyorsunuz ki. 

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Erçel, sadece ekran başarısıyla değil, güzelliği ve sosyal medya etkisiyle de adeta bir fenomen haline geldi. Rol aldığı diziler reyting rekorları kırarken, Instagram’daki milyonlarca takipçisiyle global bir etki yarattı.

Son yıllarda boy gösterdiği prestijli etkinliklerden sadece biri olan Cannes Film Festivali'nin ilk gününde tercih ettiği pembe elbise ile tartışma yaratan Hande Erçel olay olmuştu.

İkinci gün kombiniyle tam puan alan Hande Erçel'in o pozlarından ve gelen övgülerden bahsetmiştik:

Hande Erçel'in üçüncü gün kombinindeki renk tercihi ise kırmızıdan yanaydı! Fakat Erçel'in giydiği ilginç tasarım bu sefer çok da beğenilemedi...

Hande Erçel'in üçüncü gün kombinindeki renk tercihi ise kırmızıdan yanaydı! Fakat Erçel'in giydiği ilginç tasarım bu sefer çok da beğenilemedi...

Pembe ve tüylü elbise tercihiyle müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'nın beğenisini almış, Nazlı Sabancı'nın saf dışı bırakıldığı iddiaları da ortalığı alevlendirmişti.

Styling'ini İnan Kırdemir'in yaptığı Hande Erçel, Pomelllato takılarını kombinlediği Giambattista Valli Paris marka ilginç kıyafet sosyal medya kullanıcılarından eleştiri topladı.

👇

👇

Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım!

Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın