Kırmızı Başlıklı Kızdan Hallice: Hande Erçel'in Üçüncü Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı!" Dedirtti!

Kariyerine dizilerle başlayıp şimdi uluslararası düzeyde tanınmaya başlayan Hande Erçel ne yapsa, ne giyse ayrı olay oluyor biliyorsunuz ki.

Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Erçel, sadece ekran başarısıyla değil, güzelliği ve sosyal medya etkisiyle de adeta bir fenomen haline geldi. Rol aldığı diziler reyting rekorları kırarken, Instagram’daki milyonlarca takipçisiyle global bir etki yarattı.

Son yıllarda boy gösterdiği prestijli etkinliklerden sadece biri olan Cannes Film Festivali'nin ilk gününde tercih ettiği pembe elbise ile tartışma yaratan Hande Erçel olay olmuştu.