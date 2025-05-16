Kırmızı Başlıklı Kızdan Hallice: Hande Erçel'in Üçüncü Cannes Kombini "Bu Sefer Olmadı!" Dedirtti!
78. Cannes Film Festivali geçtiğimiz günlerde başlamış ve sinemaseverleri bir araya getiren organizasyon magazin manşetlerini de sarmıştı. Geçtiğimiz seneden bu yana birçok Türk'ün de katılımıyla gerçekleşen törenin detayları merak toplarken Birce Akalay, Damla Sönmez ve Hande Erçel kırmızı halıda boy göstermişti.
Son iki gündür Cannes kırmızı halısında görenleri büyüleyen Hande Erçel'in kırmızılı kombini eleştiri topladı!
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Cannes Film Festivali'ne katılımıyla manşetlere yerleşen Hande Erçel son zamanlarda katıldığı kırmızı halı ve etkinliklerle gündeme geliyor.
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Hande Erçel'in üçüncü gün kombinindeki renk tercihi ise kırmızıdan yanaydı! Fakat Erçel'in giydiği ilginç tasarım bu sefer çok da beğenilemedi...
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Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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