Yeni Favori Gelin Belli Oldu: Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Hamlesi Sonrası Nazlı Sabancı Saf Dışı Kaldı!
Zor beğenmesiyle bilinen Arzu Sabancı'nın Cannes çıkarması yapan Hande Erçel’i sosyal medyada beğenmesi, “favori gelin değişti” iddialarını güçlendirdi.
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin dünyasının en olay çiftlerinden biri olmuş, Paris’ten Bodrum’a, Mikonos’tan aile yemeklerine uzanan romantik yolculuk manşetlere yerleşmişti.
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Fakat kendisinin Hende Erçel'e olan soğukluğu zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyordu.
Hande Erçel’in Cannes çıkartmasının ardından müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'dan gelen beğeni ise Nazlı Sabancı'nın pabucunun dama atıldığını düşündürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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