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Yeni Favori Gelin Belli Oldu: Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Hamlesi Sonrası Nazlı Sabancı Saf Dışı Kaldı!

Yeni Favori Gelin Belli Oldu: Arzu Sabancı'nın Hande Erçel Hamlesi Sonrası Nazlı Sabancı Saf Dışı Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 17:32

Zor beğenmesiyle bilinen Arzu Sabancı'nın Cannes çıkarması yapan Hande Erçel’i sosyal medyada beğenmesi, “favori gelin değişti” iddialarını güçlendirdi.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin dünyasının en olay çiftlerinden biri olmuş, Paris’ten Bodrum’a, Mikonos’tan aile yemeklerine uzanan romantik yolculuk manşetlere yerleşmişti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin dünyasının en olay çiftlerinden biri olmuş, Paris’ten Bodrum’a, Mikonos’tan aile yemeklerine uzanan romantik yolculuk manşetlere yerleşmişti.

Sosyetenin en stil sahibi ve bir o kadar da zor beğenen kaynanası Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı’ya olan düşkünlüğüyle biliniyordu.

Aileye hızlı adapte oluşu, giyimi kuşamı, zarafeti ve “Sabancı ailesine yakışır” tavırlarıyla adeta Arzu Hanım’ın favori gelini olmuştu Nazlı Hanım.

Fakat kendisinin Hende Erçel'e olan soğukluğu zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyordu.

Fakat kendisinin Hende Erçel'e olan soğukluğu zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyordu.

Hatırlarsanız çok değil, sadece birkaç hafta önce Arzu Sabancı’nın Instagram hikayesinde Hande Erçel’i etiketleyerek paylaşması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'Zor beğenir' olarak bilinen Arzu Hanım’ın bu hamlesi, Hande’ye “gelin onayı” olarak yorumlanmıştı.

Bu beğeniyle birlikte  “Sabancı ailesine yeni bir gelin mi geliyor?” soruları artmış, evlilik iddiaları daha da alevlenmişti.

Hande Erçel’in Cannes çıkartmasının ardından müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'dan gelen beğeni ise Nazlı Sabancı'nın pabucunun dama atıldığını düşündürdü.

Hande Erçel’in Cannes çıkartmasının ardından müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'dan gelen beğeni ise Nazlı Sabancı'nın pabucunun dama atıldığını düşündürdü.

Cannes Film Festivali'nde pembe elbisesi ile ışıldayan ve güzelliği ile övgü toplayan Hande Erçel'in pozlarını  Arzu Sabancı beğendi. 

Tüm bu hamleler, özellikle de Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarına uzun süredir beğeni gelmemesi, kulislerde 'Arzu Sabancı ile Nazlı Sabancı arasında soğuk rüzgarlar estiği' iddialarını da yeniden alevlendirdi.

Arzu Hanım’ın yeni favori gelini Hande Erçel mi oldu dersiniz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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