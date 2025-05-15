Cezaevinden Çıkalı Yıl Olmadı: Bir Süre Önce Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Hamile Olduğunu Duyurdu
Dilan Polat, bir süre önce başladığı tüp bebek tedavisi sürecinin ardından hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik testi videosunda, testin tek çizgi göstermesi üzerine eşi Engin Polat'a 'Yine hamile değilim' şeklinde şaka yapan, ancak kısa bir süre sonra ikinci çizginin belirmesiyle şaşkınlık yaşayan Polat ardından yakınlarına bebek haberi verdi.
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Dilan ve Engin Polat çifti, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Cezaevinden çıktıktan sonra eski paylaşımlarına dönen, Dilan ve Engin Polat çifti, üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurmuştu.
Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tedavi sürecini takipçilerine yakından gösteriyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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