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Cezaevinden Çıkalı Yıl Olmadı: Bir Süre Önce Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Hamile Olduğunu Duyurdu

Cezaevinden Çıkalı Yıl Olmadı: Bir Süre Önce Tüp Bebek Tedavisine Başlayan Dilan Polat Hamile Olduğunu Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.05.2025 - 14:22

Dilan Polat, bir süre önce başladığı tüp bebek tedavisi sürecinin ardından hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik testi videosunda, testin tek çizgi göstermesi üzerine eşi Engin Polat'a 'Yine hamile değilim' şeklinde şaka yapan, ancak kısa bir süre sonra ikinci çizginin belirmesiyle şaşkınlık yaşayan Polat ardından yakınlarına bebek haberi verdi.

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Dilan ve Engin Polat çifti, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Dilan ve Engin Polat çifti, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Bir hayli şatafatlı bulunan hayatlarının her dakikasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmasının ardından MASAK radarına yakalanan Polatlar hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Uzun süre cezaevinde kalan ardından geçtiğimiz sene serbest bırakılan Polatların davası çok ses getirmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra eski paylaşımlarına dönen, Dilan ve Engin Polat çifti, üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurmuştu.

Cezaevinden çıktıktan sonra eski paylaşımlarına dönen, Dilan ve Engin Polat çifti, üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurmuştu.

Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz aylarda tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklamış, üçüncü bebeği istediklerini takipçilerine duyurmuştu.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tedavi sürecini takipçilerine yakından gösteriyordu.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tedavi sürecini takipçilerine yakından gösteriyordu.

Dilan Polat 3. çocuğuna hamile olduğu sinyallerini paylaşımıyla duyurdu. Başta Engin Polat'a şaka yapan, ardından 'İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?' ifadelerinin kullanan Dilan Polat yakınlarını aradığı paylaşımlarda bulundu.

Henüz net bir paylaşım yok fakat Polatların ağzı kulaklarında!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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