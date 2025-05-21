Bu Senenin Favorisi Belli Oldu: Cannes Film Festivali'nde İkide İki Yapan Damla Sönmez Zarafetiyle Büyüledi!

Bu sene Cannes, pek hareketli geçiyor biliyorsunuz! Her sene istisnasız gündemin ortasına oturan festivalde bu sene birçok ünlü ismimiz boy gösterdi, göstermeye de devam ediyor.

Denk gelmişsinizdir, Damla Sönmez geçtiğimiz günlerde 'yönetmen' kimliğiyle Cannes kırmızı halısında yürümüş, kombiniyle büyük övgü toplamıştı.

İkinci Cannes kombininini birkaç saat önce paylaşan Damla Sönmez, yine tüm gözleri üzerine çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!