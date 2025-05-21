Bu Senenin Favorisi Belli Oldu: Cannes Film Festivali'nde İkide İki Yapan Damla Sönmez Zarafetiyle Büyüledi!
Bu sene Cannes, pek hareketli geçiyor biliyorsunuz! Her sene istisnasız gündemin ortasına oturan festivalde bu sene birçok ünlü ismimiz boy gösterdi, göstermeye de devam ediyor.
Denk gelmişsinizdir, Damla Sönmez geçtiğimiz günlerde 'yönetmen' kimliğiyle Cannes kırmızı halısında yürümüş, kombiniyle büyük övgü toplamıştı.
İkinci Cannes kombininini birkaç saat önce paylaşan Damla Sönmez, yine tüm gözleri üzerine çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Güllerin Savaşı, Ayla, Çukur gibi kült yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez'i mutlaka tanırsınız!
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Belki denk gelmişsinizdir Damla Sönmez, 14 Mayıs'ta hepimize sürpriz yaparak Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaşan Damla Sönmez, ikinci Cannes kombinini gösterdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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