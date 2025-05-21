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Bu Senenin Favorisi Belli Oldu: Cannes Film Festivali'nde İkide İki Yapan Damla Sönmez Zarafetiyle Büyüledi!

Bu Senenin Favorisi Belli Oldu: Cannes Film Festivali'nde İkide İki Yapan Damla Sönmez Zarafetiyle Büyüledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2025 - 22:52

Bu sene Cannes, pek hareketli geçiyor biliyorsunuz! Her sene istisnasız gündemin ortasına oturan festivalde bu sene birçok ünlü ismimiz boy gösterdi, göstermeye de devam ediyor. 

Denk gelmişsinizdir, Damla Sönmez geçtiğimiz günlerde 'yönetmen' kimliğiyle Cannes kırmızı halısında yürümüş, kombiniyle büyük övgü toplamıştı. 

İkinci Cannes kombininini birkaç saat önce paylaşan Damla Sönmez, yine tüm gözleri üzerine çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Güllerin Savaşı, Ayla, Çukur gibi kült yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez'i mutlaka tanırsınız!

Güllerin Savaşı, Ayla, Çukur gibi kült yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez'i mutlaka tanırsınız!

Hayatımıza girdiği günden beri kariyeri en ön planda olacak şekilde konuştuğumuz Damla Sönmez, özel hayatını diğer ünlüler kıyasla çok daha kendine saklayarak yaşamayı tercih edenlerden. 

Birkaç gündür X ve Instagram gündeminin göbeğinde olmasının sebebi ise bu yıl çıktığı Cannes serüveni!

Belki denk gelmişsinizdir Damla Sönmez, 14 Mayıs'ta hepimize sürpriz yaparak Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.

Belki denk gelmişsinizdir Damla Sönmez, 14 Mayıs'ta hepimize sürpriz yaparak Cannes kırmızı halısında boy göstermişti.

Bu sene Birce Akalay, Hande Erçel ve Özge Özacar'ın gideceği konuşulan Cannes'da birçok ünlümüz boy gösterdi. Damla Sönmez'in farkı ise bu sene festivale bir iş birliği veya oyuncu kimliğiyle değil, 'yönetici' kimliğiyle katılması olmuştu. 

İlk uzun metrajlı filmini geçtiğimiz sene çeken Damla Sönmez'in Cannes kombini çoğunluk tarafından beğenilen ve öne çıkan tek kombin oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaşan Damla Sönmez, ikinci Cannes kombinini gösterdi!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaşan Damla Sönmez, ikinci Cannes kombinini gösterdi!

Seren Miran imzalı, çiçekli bir elbise tercih eden Damla Sönmez, yine ve yeniden kıyafeti ve zarafetiyle büyüledi. 

Cannes'ın favorisi de belli oldu sanıyoruz... İkide iki yapan Damla Sönmez'e gelen yorumlara buyurun beraber bakalım! 👇

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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