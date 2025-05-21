Sakal Nereden Çıktı Şimdi? Kerimcan Durmaz'ın En İyi Arkadaşı Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti!
Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımıza giren, sempatik halleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Samet Liçina, uzun bir aranın ardından imaj değişikliğiyle geri döndü!
Kerimcan'ın cezaevi sürecinden sonra kenara çekilen Samet Liçina yeni çıkan sakalları, saç ektirme operasyonu ve düzleşen saçlarıyla dikkat çekti!
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Hayatımıza Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak giren Samet Liçina'ya sosyal medyayı biraz aktif kullanan herkes denk gelmiştir.
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Düzenli olarak vlog yüklemeye başlayan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, YouTube'da kısa süre içerisinde fırtınalar estirmeye başladı.
Permalı saçlarına alışamasak da mecbur kaldığımız Samet Liçina yaza hazırlık yaptığını şoke eden imaj değişikliğiyle duyurdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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