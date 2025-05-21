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Sakal Nereden Çıktı Şimdi? Kerimcan Durmaz'ın En İyi Arkadaşı Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti!

Sakal Nereden Çıktı Şimdi? Kerimcan Durmaz'ın En İyi Arkadaşı Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2025 - 18:30

Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımıza giren, sempatik halleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Samet Liçina, uzun bir aranın ardından imaj değişikliğiyle geri döndü!

Kerimcan'ın cezaevi sürecinden sonra kenara çekilen Samet Liçina yeni çıkan sakalları, saç ektirme operasyonu ve düzleşen saçlarıyla dikkat çekti!

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Hayatımıza Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak giren Samet Liçina'ya sosyal medyayı biraz aktif kullanan herkes denk gelmiştir.

Hayatımıza Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak giren Samet Liçina'ya sosyal medyayı biraz aktif kullanan herkes denk gelmiştir.

Kerimcan Durmaz'ın talihsiz uçak videosundan sonra en yakın arkadaşıyla beraber ortadan kaybolan ve Amerika'ya giden Samet Liçina, duruşunu hep net belli etti. Kerimcan neredeyse o da orada durdu. 

Kerimcan, Türkiye'ye dönmeye karar verdiğinde de yurda beraber geldiler. Hatta burada yeniden popüler olmaya beraber baş koydular.

Düzenli olarak vlog yüklemeye başlayan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, YouTube'da kısa süre içerisinde fırtınalar estirmeye başladı.

Düzenli olarak vlog yüklemeye başlayan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, YouTube'da kısa süre içerisinde fırtınalar estirmeye başladı.

Tüm gözleri üzerine çeken ikili, aralarındaki eğlenceli sohbetler ve vlog fikirleriyle eski formuna ve popülaritesine hemen kavuştu. 

Derken geçtiğimiz aylarda her şey bir anda tepetaklak oldu, görmüşsünüzdür. Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis suçlamasıyla tutuklandı ve yaklaşık 1.5 ay cezaevinde kaldı. 

Cezaevi süreci boyunca Kerimcan Durmaz'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Samet Liçina, 20 Şubat'taki tahliyenin ardından tıpkı Kerimcan Durmaz'ın da yaptığı gibi sosyal medyadan uzaklaşmıştı.

Permalı saçlarına alışamasak da mecbur kaldığımız Samet Liçina yaza hazırlık yaptığını şoke eden imaj değişikliğiyle duyurdu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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