Sakal Nereden Çıktı Şimdi? Kerimcan Durmaz'ın En İyi Arkadaşı Samet Liçina'nın Son Hali Şoke Etti!

Kerimcan Durmaz'ın talihsiz uçak videosundan sonra en yakın arkadaşıyla beraber ortadan kaybolan ve Amerika'ya giden Samet Liçina, duruşunu hep net belli etti. Kerimcan neredeyse o da orada durdu.

Kerimcan, Türkiye'ye dönmeye karar verdiğinde de yurda beraber geldiler. Hatta burada yeniden popüler olmaya beraber baş koydular.