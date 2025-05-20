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Görülmemiş Bir Bıyık Modeli: Pala Remzi Lakabını Beğenmeyen Mert Demir'den Tuhaf İmaj Değişikliği!

Görülmemiş Bir Bıyık Modeli: Pala Remzi Lakabını Beğenmeyen Mert Demir'den Tuhaf İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 15:26

En son sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla Kimler Geldi Kimler Geçti izlerken çekilen pozlarıyla gündeme oturan Mert Demir, 'Pala Remzi'ye benzetilmiş, tarzı da bıyıkları da olay olmuştu. 

Mert Demir, geçtiğimiz saatlerde pala bıyıklarına veda ederek imaj değişikliğine gitti. Seçtiği, eşi benzeri görülmemiş bıyık modeli şaşırttı!

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Antidepresan şarkısıyla hayatımıza giren Mert Demir, kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir popülarite yakaladı.

Antidepresan şarkısıyla hayatımıza giren Mert Demir, kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir popülarite yakaladı.

Sebebi sadece şarkıcılık kariyeri değildi elbette. 'İkimize Birden', 'Gözlerime Bak', 'Ateşe Düştüm'le müzik listelerinin başına yerleşen Mert Demir, 'Ateşe Düştüm' diye diye Serenay Sarıkaya'nın ateşine düştü!

Türkiye'nin en çok konuşulan, en popüler kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya'nın uzun bir aranın ardından kalbini çalan kişi olması ayrı, ikilinin uyumu ayrı gündem oldu tabii.

Geçtiğimiz günlerde de aşağıda gördüğünüz sosyal medya kullanıcılarının radarına düşmüştü popüler çiftimiz, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde de aşağıda gördüğünüz sosyal medya kullanıcılarının radarına düşmüştü popüler çiftimiz, belki denk gelmişsinizdir.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon bölümlerini ekip arkadaşları ve sevdiceğiyle beraber izleyen Mert Demir'in ekrana bakışları büyük goygoy dönmesine sebep olmuştu!

Bağrı açık mavi gömlekle tamamlanan bıyıkları da 'Pala Remzi' lakabının üstüne yapışmasına vesile oldu...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sanıyoruz ki "Pala Remzi" meselesi Mert Demir'in pek de hoşuna gitmedi; çünkü geçtiğimiz saatlerde ani bir imaj değişikliği yapmaya karar verdi!

Sanıyoruz ki "Pala Remzi" meselesi Mert Demir'in pek de hoşuna gitmedi; çünkü geçtiğimiz saatlerde ani bir imaj değişikliği yapmaya karar verdi!

Pala bıyıklarını kesen Mert Demir bu sefer de eşi benzeri görülmemiş, koleksiyona eklenme potansiyelli bir bıyık modeli denedi... 

Serenay Sarıkaya kendisini her haliyle beğeniyor olabilir ama bu bıyık işini çok da kurcalamamak lazım diye düşünüyoruz🙈

Nedense Mert Demir'de bir an olmuş, yakışmış gibi gözüken bu bıyıklar sonradan enteresan bir etki bırakıp karakterinin farklı yansımasına sebep oluyor sanki... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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