Görülmemiş Bir Bıyık Modeli: Pala Remzi Lakabını Beğenmeyen Mert Demir'den Tuhaf İmaj Değişikliği!

Pala bıyıklarını kesen Mert Demir bu sefer de eşi benzeri görülmemiş, koleksiyona eklenme potansiyelli bir bıyık modeli denedi...

Serenay Sarıkaya kendisini her haliyle beğeniyor olabilir ama bu bıyık işini çok da kurcalamamak lazım diye düşünüyoruz🙈

Nedense Mert Demir'de bir an olmuş, yakışmış gibi gözüken bu bıyıklar sonradan enteresan bir etki bırakıp karakterinin farklı yansımasına sebep oluyor sanki... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!