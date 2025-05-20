Görülmemiş Bir Bıyık Modeli: Pala Remzi Lakabını Beğenmeyen Mert Demir'den Tuhaf İmaj Değişikliği!
En son sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla Kimler Geldi Kimler Geçti izlerken çekilen pozlarıyla gündeme oturan Mert Demir, 'Pala Remzi'ye benzetilmiş, tarzı da bıyıkları da olay olmuştu.
Mert Demir, geçtiğimiz saatlerde pala bıyıklarına veda ederek imaj değişikliğine gitti. Seçtiği, eşi benzeri görülmemiş bıyık modeli şaşırttı!
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Antidepresan şarkısıyla hayatımıza giren Mert Demir, kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir popülarite yakaladı.
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Geçtiğimiz günlerde de aşağıda gördüğünüz sosyal medya kullanıcılarının radarına düşmüştü popüler çiftimiz, belki denk gelmişsinizdir.
Sanıyoruz ki "Pala Remzi" meselesi Mert Demir'in pek de hoşuna gitmedi; çünkü geçtiğimiz saatlerde ani bir imaj değişikliği yapmaya karar verdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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