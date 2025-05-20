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Saf Yetenek midir? Rus Aksanıyla Türkçe ve İngilizce Konuşan Yasemin Kay Allen Sosyal Medyayı Salladı!

Saf Yetenek midir? Rus Aksanıyla Türkçe ve İngilizce Konuşan Yasemin Kay Allen Sosyal Medyayı Salladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 14:00

Geçtiğimiz günlerde Mirgün Cabas'ın konuğu olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Cabas'ın isteği üzerine Rus aksanıyla önce Türkçe, sonra da İngilizce konuştu. 10 parmağında 10 marifet Yasemin Kay Allen'ın taklidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Güzelliği, zarafeti, dik ve sağlam duruşuyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, özellikle son birkaç aydır magazinin ilgi odağında yer alıyor.

Güzelliği, zarafeti, dik ve sağlam duruşuyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, özellikle son birkaç aydır magazinin ilgi odağında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yıllardır devam eden Arka Sokaklar dizisine yeni bir soluk getirerek kadroya dahil olan Yasemin Kay Allen, yeniden ekranlara dönmüş, sevenlerini upuzun bir aradan sonra sevindirmişti. 

Fakat gündemin ortasına oturuşu Arka Sokaklar sürpriziyle olmadı. Başından bu yana oyunculuğunun ve güzelliğinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Allen'ı yaklaşık bir yıldır çalkantılı aşk hayatıyla konuşuyorduk!

Belki denk gelmişsinizdir, Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya bir süredir birbirinden kopamıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya bir süredir birbirinden kopamıyor.

Geçtiğimiz sene en büyük aşk iddialarından biri olarak patlayan ikili, kısa süre içerisinde aşk yaşadıklarını kabul etmiş, cümle aleme duyuran paylaşımlarda bulunmuştu. 

Beraber poligona giden, birbirlerine bakmaktan, dokunmaktan kendini alamayan Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız çok aşıktı. Sonra küçük bir nazar dönemi yaşandı. Sebebini hiçbir zaman açıklamadılar fakat kısa süreli bir ayrılık yaşadılar. Birbirlerinin yokluklarına dayanamayınca da barışmaya karar verdiler. Şimdilerde keyifleri gayet yerinde diye biliyoruz...

Fakat bugün Yasemin Kay Allen'ın gündemimizde olmasının sebebi ne büyük aşkı ne de ekranlara dönüşü! Bugün, muhteşem taklitleriyle sosyal medyayı yıkıyor kendisi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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