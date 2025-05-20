Saf Yetenek midir? Rus Aksanıyla Türkçe ve İngilizce Konuşan Yasemin Kay Allen Sosyal Medyayı Salladı!
Geçtiğimiz günlerde Mirgün Cabas'ın konuğu olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Cabas'ın isteği üzerine Rus aksanıyla önce Türkçe, sonra da İngilizce konuştu. 10 parmağında 10 marifet Yasemin Kay Allen'ın taklidi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Güzelliği, zarafeti, dik ve sağlam duruşuyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, özellikle son birkaç aydır magazinin ilgi odağında yer alıyor.
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Belki denk gelmişsinizdir, Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya bir süredir birbirinden kopamıyor.
Fakat bugün Yasemin Kay Allen'ın gündemimizde olmasının sebebi ne büyük aşkı ne de ekranlara dönüşü! Bugün, muhteşem taklitleriyle sosyal medyayı yıkıyor kendisi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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