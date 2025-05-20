Bir Kez Daha Şok Olduk: Hazal Kaya'nın Oğlu, Ali Atay'ın Klonu Fiko'nun Son Halini Görmeniz Lazım!
Hazal Kaya, 6 yaşındaki oğlu Fikret Ali ve 2 yaşındaki kızı Süreyya Leyla'yla 19 Mayıs etkinliğinde görüntülendi. Doğduğu günden bu yana babasına benzerliğiyle dikkat çeken Fikret Ali'nin son hali şoka soktu! Ali Atay'a benzemekten çok klonu olup çıktığı bir kez daha kanıtlandı.
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2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya, senelerdir önce birbirlerine olan aşkları sonra da kurdukları tatlı mı tatlı aileyle konuşuluyor!
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Elbette hepimiz annemize, babamıza benzeriz. Kimi zaman annemize daha çok benzetirler, kimi zaman babamıza. Kime benzeyeceğiz zaten olayın doğal akışı bu!
Sık sık aile fotoğraflarında görsek de uzun bir süredir son halini göremediğimiz Fiko, geçtiğimiz saatlerde annesi Hazal Kaya'yla beraber görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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