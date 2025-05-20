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Bir Kez Daha Şok Olduk: Hazal Kaya'nın Oğlu, Ali Atay'ın Klonu Fiko'nun Son Halini Görmeniz Lazım!

Bir Kez Daha Şok Olduk: Hazal Kaya'nın Oğlu, Ali Atay'ın Klonu Fiko'nun Son Halini Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 09:25

Hazal Kaya, 6 yaşındaki oğlu Fikret Ali ve 2 yaşındaki kızı Süreyya Leyla'yla 19 Mayıs etkinliğinde görüntülendi. Doğduğu günden bu yana babasına benzerliğiyle dikkat çeken Fikret Ali'nin son hali şoka soktu! Ali Atay'a benzemekten çok klonu olup çıktığı bir kez daha kanıtlandı.

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2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya, senelerdir önce birbirlerine olan aşkları sonra da kurdukları tatlı mı tatlı aileyle konuşuluyor!

2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya, senelerdir önce birbirlerine olan aşkları sonra da kurdukları tatlı mı tatlı aileyle konuşuluyor!

Hala deli divane aşık olduklarını beraber görüntülendikleri her an ve ilişkilerini konuşmaya fırsat buldukları her röportajda net bir dille ifade eden ikili, başından bu yana çok yakıştırılıyor. 

Kimi zaman bazı davranışları yüzünden 'cringe' bulunuyorlar fakat yine de büyük bir çoğunluğun favori çiftlerinden biri olarak öne çıkıyorlar. 

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali 6, kızı Süreyya Leyla ise 2 yaşında. Dahası, bu bebeklerle ilgili öne çıkan bir detay var!

Elbette hepimiz annemize, babamıza benzeriz. Kimi zaman annemize daha çok benzetirler, kimi zaman babamıza. Kime benzeyeceğiz zaten olayın doğal akışı bu!

Elbette hepimiz annemize, babamıza benzeriz. Kimi zaman annemize daha çok benzetirler, kimi zaman babamıza. Kime benzeyeceğiz zaten olayın doğal akışı bu!

Fakat Hazal Kaya ve Ali Atay da durum hepimizinkinden biraz daha farklı... 😂 Fikret Ali 2019 yılında dünyaya gözlerini açtığında babasının aynısı olarak doğdu desek yeridir. 

Üstelik Fiko büyüdükçe, herkes daha çok şaşırdı. Minik oğlan, her geçen gün babasının aynısı oldu. O kadar ki muhtemelen Ali Atay'ın çocukluğu şimdi çıkıp Fiko'nun yanına gelse ikisini birbirinden ayırt etmemiz imkansız olurdu. 

Hazal Kaya da çokça kez 'kocasını doğurduğunu' dile getirdi ve kocasına çok aşık olduğundan bu durum sadece daha çok gururlanmasına sebep oldu.

Sık sık aile fotoğraflarında görsek de uzun bir süredir son halini göremediğimiz Fiko, geçtiğimiz saatlerde annesi Hazal Kaya'yla beraber görüntülendi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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