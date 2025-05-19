"Hiç Komik Değil": Ece Seçkin'in Sabrı Konserin Ortasında Sahne İskeletine Tırmanan Seyirciyle Fena Zorlandı!
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2012 yılında Bu Ne Yaa! şarkısıyla hayatımıza giren, sonra da hepsi birbirinden hit şarkılarıyla dikkat çeken Ece Seçkin, yıllar içerisinde Türkçe Pop'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
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Geçtiğimiz günlerde "Spektrum" isimli yeni albümü yayınlanan Ece Seçkin, geçtiğimiz gece Aksaray'da sahne aldı.
Ardından Aksaray'da kendisini izlemek için toplanan kalabalıktan tırmanan seyirci adına özür dileyip, "Spiderman" benzetmesinde bulundu. İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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