"Hiç Komik Değil": Ece Seçkin'in Sabrı Konserin Ortasında Sahne İskeletine Tırmanan Seyirciyle Fena Zorlandı!

İzleyicisine unutulmaz bir gece yaşatan Ece Seçkin'in konserinden bir kesit ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Konserin tam ortasında sahne iskeletine, kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde tırmanan hayranı, Seçkin'in sabrını fena zorladı.

Konserini yarıda kesen Ece Seçkin sahneye tırmanan çılgın seyirciye, 'N'apıyosun kankacım?' diye seslendi ve 'İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?' diye de ekledi.