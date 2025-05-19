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"Hiç Komik Değil": Ece Seçkin'in Sabrı Konserin Ortasında Sahne İskeletine Tırmanan Seyirciyle Fena Zorlandı!

"Hiç Komik Değil": Ece Seçkin'in Sabrı Konserin Ortasında Sahne İskeletine Tırmanan Seyirciyle Fena Zorlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 21:27

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gece (18 Mayıs) Aksaray'da konser verdi. Konserin tam ortasında, sahne iskeletine tırmanmaya çalışan seyirciyi fark eden Ece Seçkin, sinirlerine hakim olamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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2012 yılında Bu Ne Yaa! şarkısıyla hayatımıza giren, sonra da hepsi birbirinden hit şarkılarıyla dikkat çeken Ece Seçkin, yıllar içerisinde Türkçe Pop'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

2012 yılında Bu Ne Yaa! şarkısıyla hayatımıza giren, sonra da hepsi birbirinden hit şarkılarıyla dikkat çeken Ece Seçkin, yıllar içerisinde Türkçe Pop'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Özenle hazırlanan sahne şovları, dikkat çeken kostümleri ile hayranlarına her daim seyir zevki yaşatan Ece Seçkin, yalnızca parlayan kariyeriyle değil, özel hayatı ve dobra cevaplarıyla da sık sık gündeme oturuyor. 

2018 yılından beri beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le 2021'de evlenen Ece Seçkin, geçtiğimiz aylarda bebeğini kaybetmiş, hepimizin yüreğini dağlamıştı, hatırlarsınız. 

Acısını yaşadıktan sonra sahnelere her zamanki enerjisiyle dönen Ece Seçkin, yoğun konser temposunun hızını hiç kesmedi.

Geçtiğimiz günlerde "Spektrum" isimli yeni albümü yayınlanan Ece Seçkin, geçtiğimiz gece Aksaray'da sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde "Spektrum" isimli yeni albümü yayınlanan Ece Seçkin, geçtiğimiz gece Aksaray'da sahne aldı.

İzleyicisine unutulmaz bir gece yaşatan Ece Seçkin'in konserinden bir kesit ise sosyal medyada hızla yayıldı. 

Konserin tam ortasında sahne iskeletine, kimsenin nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde tırmanan hayranı, Seçkin'in sabrını fena zorladı. 

Konserini yarıda kesen Ece Seçkin sahneye tırmanan çılgın seyirciye, 'N'apıyosun kankacım?' diye seslendi ve 'İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?' diye de ekledi.

Ardından Aksaray'da kendisini izlemek için toplanan kalabalıktan tırmanan seyirci adına özür dileyip, "Spiderman" benzetmesinde bulundu. İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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