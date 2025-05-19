Saçlarına Bir Çırpıda Kıydı: Şükran Ovalı'dan Ultra Radikal İmaj Değişikliği!

Değişim perileri gelen Şükran Ovalı, upuzun görmeye alıştığımız saçlarına bir çırpıda kıydı ve kısacık kestirdi.

Yeni bir proje için mi böyle bir değişikliğe gitti yoksa sadece öyle mi esti bilemiyoruz. Kendisi her haliyle güzel fakat uzun süredir uzun saçlarıyla görmeye alışmışız, bir tuhaf geldi tabii.

Siz ne düşünüyorsunuz? Ovalı'nın yeni imajını nasıl buldunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!