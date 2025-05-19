Saçlarına Bir Çırpıda Kıydı: Şükran Ovalı'dan Ultra Radikal İmaj Değişikliği!
Yalnızca iki ay önce İbrahim Selim ile Bu Gece'de her zamanki gibi upuzun saçlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya değişim perileri uğradı!
Oldukça radikal bir imaj değişikliğine giden Ovalı, saçlarına bir çırpıda kıydı! Buyurun, yeni haline beraber göz atalım...
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2017 yılında futbolcu Caner Erkin'le evlenen ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında da güzel kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı.
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Yaklaşık iki ay önce İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda ise inanılmaz enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çekmişti kendisi!
Geçtiğimiz saatlerde ise hepimizi şoka sokan bir sürprizle gündeme oturdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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