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Saçlarına Bir Çırpıda Kıydı: Şükran Ovalı'dan Ultra Radikal İmaj Değişikliği!

Saçlarına Bir Çırpıda Kıydı: Şükran Ovalı'dan Ultra Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 20:34

Yalnızca iki ay önce İbrahim Selim ile Bu Gece'de her zamanki gibi upuzun saçlarıyla gördüğümüz ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya değişim perileri uğradı!

Oldukça radikal bir imaj değişikliğine giden Ovalı, saçlarına bir çırpıda kıydı! Buyurun, yeni haline beraber göz atalım...

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2017 yılında futbolcu Caner Erkin'le evlenen ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında da güzel kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin'le evlenen ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında da güzel kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı.

Şükran Ovalı, televizyon kariyerine 2006 yılında yayınlanan Ezo Gelin dizisinde 'Gülden' karakteriyle adım atmış, 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek'te canlandırdığı 'Merve' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı. 

Ardından birçok kült projede izlediğimiz, en son da Ezgi Mola ve Salih Bademci ile beraber yer aldığı Başka Bir Gün dizisindeki rolüyle dikkat çeken Şükran Ovalı, anne olduktan hemen sonra ekranlara dönen ve kariyerinde sağlam adımlar atarak yükselen isimlerden biri oldu.

Yaklaşık iki ay önce İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda ise inanılmaz enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çekmişti kendisi!

Yaklaşık iki ay önce İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olduğunda ise inanılmaz enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çekmişti kendisi!

Yıllardır süregelen bir Sezen Aksu taklidi vardır, bilen bilir. İbrahim Selim'de de Sezen Aksu ile duyulmamış bir anısını anlatmıştı. 

Sezen Aksu'nun kendisine ne dediğini söylerken adeta Minik Serçe oluvermişti!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise hepimizi şoka sokan bir sürprizle gündeme oturdu!

Geçtiğimiz saatlerde ise hepimizi şoka sokan bir sürprizle gündeme oturdu!

Değişim perileri gelen Şükran Ovalı, upuzun görmeye alıştığımız saçlarına bir çırpıda kıydı ve kısacık kestirdi. 

Yeni bir proje için mi böyle bir değişikliğe gitti yoksa sadece öyle mi esti bilemiyoruz. Kendisi her haliyle güzel fakat uzun süredir uzun saçlarıyla görmeye alışmışız, bir tuhaf geldi tabii. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Ovalı'nın yeni imajını nasıl buldunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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