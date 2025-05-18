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Göksel'le Aynı Doktora mı Gidiyorlar? Çağla Şikel'in Dozu Kaçmış Dolgularıyla Verdiği Poz "Bu Kim" Dedirtti!

Göksel'le Aynı Doktora mı Gidiyorlar? Çağla Şikel'in Dozu Kaçmış Dolgularıyla Verdiği Poz "Bu Kim" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 23:44

Yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleleri normalde oldukça dengeli tutan Çağla Şıkel'in paylaştığı son dump'ta yüzünün geldiği hal sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Botoks ve dolgunun dozunu kaçıran Şıkel'in son hali 'Bu kim?' dedirtti.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.

Eski Türkiye güzeli, model ve oyuncu Çağla Şıkel, şimdilerde her şeyden çok sunuculuk kariyeriyle ön plana çıksa da hala inanılmaz bir askı oluşu ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. 

Yıllar geçse de biraz olsun yaşlanmayan Çağla Şıkel, güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmiyor.

Sık sık oğulları Kuzey ve Uzay'la da gündeme oturuyor kendisi!

Sık sık oğulları Kuzey ve Uzay'la da gündeme oturuyor kendisi!

Oğullarına çok düşkün olduğu 100 metre öteden belli olan Çağla Şıkel, çocukları büyüdükçe daha farklı aşamalara ve serüvenlere tanıklık ediyor. 

Büyük oğlunun ilk aşk yolculuğuna şahitlik eden Çağla Şıkel, şimdiden buram buram kaynanalık kokan hareketleriyle konuşuluyor.

Zaman zaman yüzündeki değişimler de konuşuluyor elbette. Fakat bu seferki biraz daha farklı.

Zaman zaman yüzündeki değişimler de konuşuluyor elbette. Fakat bu seferki biraz daha farklı.

Çağla Şıkel'in yüzüne yaptırdığı küçük müdahalelere hepimiz alıştık. Bir dönem tavşan diş yaptırdığında da hiç yakıştıramamıştık. Yine de dolgu ve botokslarını düzenli yaptıran Şıkel'in güzel yaşlanacağı şekilde işlemler tercih ettiğini görüyorduk. 

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir dump paylaşan Çağla Şıkel'in yüzünün geldiği son hal, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. 

Geçtiğimiz günlerde Testere'ye benzetilen Göksel'in hemen üstüne botoks ve dolgunun ayarını kaçıran Çağla Şıkel'in yeni yüz hatlarına yorum yağdı...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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