Göksel'le Aynı Doktora mı Gidiyorlar? Çağla Şikel'in Dozu Kaçmış Dolgularıyla Verdiği Poz "Bu Kim" Dedirtti!
Yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleleri normalde oldukça dengeli tutan Çağla Şıkel'in paylaştığı son dump'ta yüzünün geldiği hal sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Botoks ve dolgunun dozunu kaçıran Şıkel'in son hali 'Bu kim?' dedirtti.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.
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Sık sık oğulları Kuzey ve Uzay'la da gündeme oturuyor kendisi!
Zaman zaman yüzündeki değişimler de konuşuluyor elbette. Fakat bu seferki biraz daha farklı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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