Göksel'le Aynı Doktora mı Gidiyorlar? Çağla Şikel'in Dozu Kaçmış Dolgularıyla Verdiği Poz "Bu Kim" Dedirtti!

Eski Türkiye güzeli, model ve oyuncu Çağla Şıkel, şimdilerde her şeyden çok sunuculuk kariyeriyle ön plana çıksa da hala inanılmaz bir askı oluşu ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

Yıllar geçse de biraz olsun yaşlanmayan Çağla Şıkel, güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmiyor.