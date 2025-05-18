Galatasaray Şampiyonluğuna Hazırlanan İrem Derici'nin Ağzının Tadı Wanda Nara'yla Kaçtı!
Son zamanlarda yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisi Melih Kunukçu'yla sık sık gündeme oturan İrem Derici, bu sefer de evinden Galatasaray maçına, mümkünse de şampiyonluğuna hazırlandıkları bir poz paylaştı.
Fotoğraflarının altına gelen 'Wanda Nara sandım' yorumları karşısında ise tadı fena kaçtı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan İrem Derici, yalnızca başarılı şarkıcılık kariyeriyle değil, özel hayatı ve lafını asla sakınmayan dobra karakteriyle sık sık gündeme oturuyor.
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Galatasaray'ın şampiyon olup olmayacağının belli olacağı bu akşam için de birtakım hazırlıklara girdiler!
Paylaştığı pozlarda bir kullanıcı tarafından Wanda Nara'ya benzetilen İrem Derici, her zaman olduğu gibi bugün de kendini tutamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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