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Galatasaray Şampiyonluğuna Hazırlanan İrem Derici'nin Ağzının Tadı Wanda Nara'yla Kaçtı!

Galatasaray Şampiyonluğuna Hazırlanan İrem Derici'nin Ağzının Tadı Wanda Nara'yla Kaçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 19:25

Son zamanlarda yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisi Melih Kunukçu'yla sık sık gündeme oturan İrem Derici, bu sefer de evinden Galatasaray maçına, mümkünse de şampiyonluğuna hazırlandıkları bir poz paylaştı. 

Fotoğraflarının altına gelen 'Wanda Nara sandım' yorumları karşısında ise tadı fena kaçtı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Uzun yıllardır hayatımızda olan İrem Derici, yalnızca başarılı şarkıcılık kariyeriyle değil, özel hayatı ve lafını asla sakınmayan dobra karakteriyle sık sık gündeme oturuyor.

Uzun yıllardır hayatımızda olan İrem Derici, yalnızca başarılı şarkıcılık kariyeriyle değil, özel hayatı ve lafını asla sakınmayan dobra karakteriyle sık sık gündeme oturuyor.

Derici, uzun bir süredir başlarda 'yalnızca arkadaşız' vurgusu yaptığı, sonradan yelkenleri suya indirdiği sevgilisi Melih Kunukçu'yla dikkat çekiyor, takip edenler bilir. 

İrem Derici'ye evliliği hatta çocuğu düşündürten bu yeni aşkı, ara sıra çalkalansa ve ayrılık dedikodusuyla gündeme otursa da şimdilik çiftimiz uzunca bir süre birbirinden kopamayacakmış gibi duruyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin kafası atmış, Melih Kunukçu'ya olan sinirini sosyal medya paylaşımlarından yansıtmıştı. Bu ilişki de olmayacak sanmıştık ki çiftimiz birbirine dönmenin bir yolunu yine buldu.

Galatasaray'ın şampiyon olup olmayacağının belli olacağı bu akşam için de birtakım hazırlıklara girdiler!

Galatasaray'ın şampiyon olup olmayacağının belli olacağı bu akşam için de birtakım hazırlıklara girdiler!

Formaları çekip, şampiyonluğun seyrini belirleyecek Galatasaray - Kayserispor maçını büyük bir heyecanla evde izlemeye hazırlanan İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun keyfi oldukça yerinde gözüküyordu. 

Ta ki İrem Derici'ye Icardi'nin olaylı eski eşiyle ilgili bir yorum gelene kadar!

Paylaştığı pozlarda bir kullanıcı tarafından Wanda Nara'ya benzetilen İrem Derici, her zaman olduğu gibi bugün de kendini tutamadı.

Paylaştığı pozlarda bir kullanıcı tarafından Wanda Nara'ya benzetilen İrem Derici, her zaman olduğu gibi bugün de kendini tutamadı.

Icardi'nin 'yenge' mevzusunda tarafını oldukça net belli eden İrem Derici, Wanda Nara'ya benzetildiğini görünce küplere binip, 'Ay pis karı defolsun! Biz yeni yengemizden razıyız' yorumunda bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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