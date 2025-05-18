Galatasaray Şampiyonluğuna Hazırlanan İrem Derici'nin Ağzının Tadı Wanda Nara'yla Kaçtı!

Derici, uzun bir süredir başlarda 'yalnızca arkadaşız' vurgusu yaptığı, sonradan yelkenleri suya indirdiği sevgilisi Melih Kunukçu'yla dikkat çekiyor, takip edenler bilir.

İrem Derici'ye evliliği hatta çocuğu düşündürten bu yeni aşkı, ara sıra çalkalansa ve ayrılık dedikodusuyla gündeme otursa da şimdilik çiftimiz uzunca bir süre birbirinden kopamayacakmış gibi duruyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde İrem Derici'nin kafası atmış, Melih Kunukçu'ya olan sinirini sosyal medya paylaşımlarından yansıtmıştı. Bu ilişki de olmayacak sanmıştık ki çiftimiz birbirine dönmenin bir yolunu yine buldu.