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Bugünleri de Gördük: Çocuklar Duymasın'ın Küçük Havuç'u Furkan Kızılay Nişanlandı!

Bugünleri de Gördük: Çocuklar Duymasın'ın Küçük Havuç'u Furkan Kızılay Nişanlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 19:27

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu! Peki Furkan Kızılay kiminle, nerede nişanlandı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın, hiç şüphesiz Türk dizi tarihinin efsanelerinden biri olarak geçiyor!

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın, hiç şüphesiz Türk dizi tarihinin efsanelerinden biri olarak geçiyor!

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Süleyman Yağcı, Alparslan Özmol, Zeyno Günenç, Ferdi Akarnur, Özgür Ozan gibi kıymetli isimlerle başlayan dizi, 2019 yılına dek devam etti. Fakat kadrodan ayrılan, değişen çok isim oldu. 

2002'den 2014'e kadar istikrarlı bir şekilde kadroda kalanlarsan biri dizinin Havuç'u Furkan Kızılay'dı. Ne yazık ki 2014'ten sonra Havuç'u başka bir oyuncu canlandırdı fakat hiçbir zaman Kızılay'ın bıraktığı etkiyi bırakamadı.

12 senesini Çocuklar Duymasın setinde geçiren ve gözlerimizin önünde büyüyen Furkan Kızılay'ı daha sonra Survivor'da izledik.

12 senesini Çocuklar Duymasın setinde geçiren ve gözlerimizin önünde büyüyen Furkan Kızılay'ı daha sonra Survivor'da izledik.

Çocukluk yıllarına kıyasla ekranlardan uzak durmayı tercih eden Furkan Kızılay, sık sık magazin gündemine değişimi, son hali ve özel hayatı başlıklarıyla oturdu. 

Bugün ise müjdeli haberle geldi kendisi!

Küçük "Havuç" Furkan Kızılay, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu!

Küçük "Havuç" Furkan Kızılay, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu!

Tutku Yılmaz isimli bir genç kadınla, aile arasında sade bir törenle yüzük takan Furkan Kızılay nihayet muradına erdi!

17 Mayıs'ta evlerinin bahçesinde, sıcacık bir ortamda evlilik yolunda ilk adımı atan Furkan Kızılay ve müstakbel eşine bir ömür mutluluklar diliyoruz❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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