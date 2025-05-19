Bugünleri de Gördük: Çocuklar Duymasın'ın Küçük Havuç'u Furkan Kızılay Nişanlandı!
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu! Peki Furkan Kızılay kiminle, nerede nişanlandı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın, hiç şüphesiz Türk dizi tarihinin efsanelerinden biri olarak geçiyor!
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12 senesini Çocuklar Duymasın setinde geçiren ve gözlerimizin önünde büyüyen Furkan Kızılay'ı daha sonra Survivor'da izledik.
Küçük "Havuç" Furkan Kızılay, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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