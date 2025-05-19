Cannes'da Jennifer Lawrence'la Görüntülenen Boran Kuzum'un Arkasındaki Bonus Saçlı Birey Olay Kareyi Mahvetti!

Aylardır Cannes'a gidecek ünlüler arasında adı hiç geçmeyen Boran Kuzum'un da Cannes'da yer alacağını, kırmızı halıda yürüyeceğini hiç ama hiç beklemiyorduk açıkçası!

Fakat Boran Kuzum, geçtiğimiz saatlerde Dior'un davetlisi olarak Cannes'da boy gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı Cannes pozlarının altına da, 'Cannes Film Festivali seremonisini izleyerek büyüdüm ve hala her yıl seçkileri ve filmleri görmek için çok heyecanlanıyorum.

İlk defa burada olmak benim için çok anlamlı ve @dior ve @diorbeauty'nin güzel insanlarına benim için bir ilki gerçekleştirdikleri için teşekkür etmek istiyorum.

Farklı ülkelerden ve kültürlerden yaratıcı insanları iyi nedenlerle topladığı için yaptığı işi seven insanlarla ve özellikle de bu ekiple buluşmayı seviyorum.' açıklamasını düştü.