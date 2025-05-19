Cannes'da Jennifer Lawrence'la Görüntülenen Boran Kuzum'un Arkasındaki Bonus Saçlı Birey Olay Kareyi Mahvetti!
Cannes Film Festivali'nde bir ünlümüz daha belirdi! Dior'un davetlisi olarak festivale giden ve geçtiğimiz saatlerde de kırmızı halıda yürüyen Boran Kuzum, dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'la aynı kareye gidi!
Sosyal medyada hızla yayılan pozda Boran Kuzum'un yaşadığı açı talihsizliği dillere kısa sürede büyük düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gencecik bir delikanlıyken hayatımıza giren Boran Kuzum'u en son Kimler Geldi Kimler Geçti'de izledik biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
13 Mayıs'ta başlayan ve 26 Mayıs'a dek devam edecek Cannes Film Festivali'ni günlerdir Birce Akalay ve Hande Erçel'le konuşuyoruz.
Fakat 40 yılda bir denk gelecek bir şey yaşandı; Boran Kuzum, dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence'la aynı kareye girdi ancak...
Gelin, "bonus" detayını hemen yakalayan sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber görelim! 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çok tatlı biri