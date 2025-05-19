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Cannes'da Jennifer Lawrence'la Görüntülenen Boran Kuzum'un Arkasındaki Bonus Saçlı Birey Olay Kareyi Mahvetti!

Cannes'da Jennifer Lawrence'la Görüntülenen Boran Kuzum'un Arkasındaki Bonus Saçlı Birey Olay Kareyi Mahvetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 22:34

Cannes Film Festivali'nde bir ünlümüz daha belirdi! Dior'un davetlisi olarak festivale giden ve geçtiğimiz saatlerde de kırmızı halıda yürüyen Boran Kuzum, dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'la aynı kareye gidi!

Sosyal medyada hızla yayılan pozda Boran Kuzum'un yaşadığı açı talihsizliği dillere kısa sürede büyük düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim... 😂

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Gencecik bir delikanlıyken hayatımıza giren Boran Kuzum'u en son Kimler Geldi Kimler Geçti'de izledik biliyorsunuz.

Gencecik bir delikanlıyken hayatımıza giren Boran Kuzum'u en son Kimler Geldi Kimler Geçti'de izledik biliyorsunuz.

Vatanım Sensin, Bihter, Biz Böyleyiz gibi birçok popüler yapımda rol alan Boran Kuzum, iki sezondur Şef Feyyaz, dizideki lakabıyla 'Şeyyaz' karakterine hayat veriyor. 

E açık konuşalım, dizideki şapşal halleri ve özellikle de birkaç gün önce yayınlanan ikinci sezonda karakterinin yaşadıklarıyla da gönlümüzü bir başka fethediyor kendisi. 

Sık sık gündeme oturan, hem yakışıklılığı hem de cool tavırlarıyla dikkat çeken Boran Kuzum'un bugün gündemde olmasının sebebi ise tamamen bir sürpriz!

13 Mayıs'ta başlayan ve 26 Mayıs'a dek devam edecek Cannes Film Festivali'ni günlerdir Birce Akalay ve Hande Erçel'le konuşuyoruz.

13 Mayıs'ta başlayan ve 26 Mayıs'a dek devam edecek Cannes Film Festivali'ni günlerdir Birce Akalay ve Hande Erçel'le konuşuyoruz.

Aylardır Cannes'a gidecek ünlüler arasında adı hiç geçmeyen Boran Kuzum'un da Cannes'da yer alacağını, kırmızı halıda yürüyeceğini hiç ama hiç beklemiyorduk açıkçası!

Fakat Boran Kuzum, geçtiğimiz saatlerde Dior'un davetlisi olarak Cannes'da boy gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaştığı Cannes pozlarının altına da, 'Cannes Film Festivali seremonisini izleyerek büyüdüm ve hala her yıl seçkileri ve filmleri görmek için çok heyecanlanıyorum. 

İlk defa burada olmak benim için çok anlamlı ve @dior ve @diorbeauty'nin güzel insanlarına benim için bir ilki gerçekleştirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. 

Farklı ülkelerden ve kültürlerden yaratıcı insanları iyi nedenlerle topladığı için yaptığı işi seven insanlarla ve özellikle de bu ekiple buluşmayı seviyorum.' açıklamasını düştü.

Fakat 40 yılda bir denk gelecek bir şey yaşandı; Boran Kuzum, dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence'la aynı kareye girdi ancak...

Fakat 40 yılda bir denk gelecek bir şey yaşandı; Boran Kuzum, dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence'la aynı kareye girdi ancak...

Enteresan bir açı talihsizliği yaşandı 🙈

Boran Kuzum'un arkasında duran bonus saçlı birey, sanki Boran yeni bir saç stili denemiş gibi gözükmesine sebep oldu... 

Ve ne yazık ki normal şartlarda jilet gibi duracak Boran Kuzum, oldu bize bonus Kuzum! Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa Boran Kuzum'dan hemen açıklama geldi; 'Kırmızı halıya biraz geç kalmıştım. Film yıldızlarına ayrılan zamana denk geldim. Poz vermek yerine Jennifer Lawrence'ın poz verişini izledim, onu seviyorum' dedi ama sosyal medyada olan olmuştu bir kere!

Gelin, "bonus" detayını hemen yakalayan sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber görelim! 👇

Gelin, "bonus" detayını hemen yakalayan sosyal medya kullanıcıları ne demiş beraber görelim! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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d cord

çok tatlı biri