Yine Tarih Yazdı: Baştan Aşağı Leopar Kombine Zebra Desenli Terlik Giyen Can Yaman Göz Kanattı!

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla bir dönemin favori isimlerinden olan Can Yaman, ülkenin en popüler erkek oyuncularından biri olabilecekken yaptığı tuhaf açıklamalarla büyük tepki çekmiş, oldukça itici ve antipatik bulunmaya başlamıştı.

Yıllar önce İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı bel altı espri de ülkemizde cancel'lanmasına sebep olmuştu. 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' diye soran kadın sunucuya, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını vermişti...