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Yine Tarih Yazdı: Baştan Aşağı Leopar Kombine Zebra Desenli Terlik Giyen Can Yaman Göz Kanattı!

Yine Tarih Yazdı: Baştan Aşağı Leopar Kombine Zebra Desenli Terlik Giyen Can Yaman Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2025 - 23:40

Ülkemizden kopup gitse de paylaşımları, potları ve tepki çeken açıklamalarıyla magazin gündemimizden kopamayan Can Yaman, sosyal medya hesabından yepyeni bir poz paylaştı!

Baştan aşağı leopar desenli bir takım giyen Can Yaman'ın kombinini zebra desenli terlikle tamamlaması ayrı, bu pozu vermesi ayrı dillere düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂

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4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kariyerine ülkemizde başlasa da şimdilerde pek sevilen isimler arasında yer almıyor biliyorsunuz...

4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kariyerine ülkemizde başlasa da şimdilerde pek sevilen isimler arasında yer almıyor biliyorsunuz...

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla bir dönemin favori isimlerinden olan Can Yaman, ülkenin en popüler erkek oyuncularından biri olabilecekken yaptığı tuhaf açıklamalarla büyük tepki çekmiş, oldukça itici ve antipatik bulunmaya başlamıştı. 

Yıllar önce İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı bel altı espri de ülkemizde cancel'lanmasına sebep olmuştu. 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' diye soran kadın sunucuya, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını vermişti...

Geçtiğimiz aylarda İtalya manşetlerinden düşmeyen yeni dizisi El Turco yayına girdi, pek de sevildi, belki denk gelen olmuştur.

Geçtiğimiz aylarda İtalya manşetlerinden düşmeyen yeni dizisi El Turco yayına girdi, pek de sevildi, belki denk gelen olmuştur.

Bu sırada 'İtalya mı? Türkiye mi?' sorusuna verdiği net İtalya cevabıyla ve dünyanın dört bir yanında tanıtım için gezerken sergilediği çapkın tavırlarıyla sık sık magazinde yer buldu. 

En son Can Yaman'la fotoğraf çekilmek isteyen Rus fenomene verdiği yanıtla ve boş bırakmadığı yanağıyla gündeme oturmuştu hatta.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Baştan aşağı leopar desenli bir takım giyen Can Yaman, ne hikmetse, kombinini zebra desenli terliklerle tamamlamaya karar verdi. 

Yalan Dünya'nın Selahattin'inden Adnan Oktar'a ve hatta Murat Övüç'e benzetilen Can Yaman'ın verdiği pozda girdiği havalar ayrı, zebra leopar yakıştırması ayrı dillere düştü!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ayzin

Selahattin aksam lokale geliyor musun aşko kombini cuk 🫣😅

KumdanKum

Sek erkek böyle bir şey giymez var bunda bir kımıllık..