Yine Tarih Yazdı: Baştan Aşağı Leopar Kombine Zebra Desenli Terlik Giyen Can Yaman Göz Kanattı!
Ülkemizden kopup gitse de paylaşımları, potları ve tepki çeken açıklamalarıyla magazin gündemimizden kopamayan Can Yaman, sosyal medya hesabından yepyeni bir poz paylaştı!
Baştan aşağı leopar desenli bir takım giyen Can Yaman'ın kombinini zebra desenli terlikle tamamlaması ayrı, bu pozu vermesi ayrı dillere düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😂
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4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kariyerine ülkemizde başlasa da şimdilerde pek sevilen isimler arasında yer almıyor biliyorsunuz...
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Geçtiğimiz aylarda İtalya manşetlerinden düşmeyen yeni dizisi El Turco yayına girdi, pek de sevildi, belki denk gelen olmuştur.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Selahattin aksam lokale geliyor musun aşko kombini cuk 🫣😅
Sek erkek böyle bir şey giymez var bunda bir kımıllık..