Kabullenmek Zorunda Kaldı: Derin Talu’nun Hangi Ünlüye Benzetildiğini Gördüğünüzde Tüm Taşlar Yerine Oturacak!

Sevgilisi olmak isteyenlerden CV isteyen, twerk'lediği videolar paylaşan, annesiyle tarif veren, toplu taşımadan tutun erkeklerle ilgili fikirlerine kadar birçok şey anlatan Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde yine bir videosuyla gündeme oturdu.

Bugüne dek kendisini en çok Hakan Taşıyan'a benzettiklerini söyleyen Derin Talu, dillere destan Türkçe diksiyonuyla en çok kime benzediğini sormaya karar verdi. Seçenekler arasına, annesi Defne Samyeli'ni, ünlü model Kendall Jenner'ı ve kayıtsız kalamadığı Hakan Taşıyan'ı koyunca da büyük goygoy döndü!