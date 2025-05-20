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Kabullenmek Zorunda Kaldı: Derin Talu’nun Hangi Ünlüye Benzetildiğini Gördüğünüzde Tüm Taşlar Yerine Oturacak!

Kabullenmek Zorunda Kaldı: Derin Talu’nun Hangi Ünlüye Benzetildiğini Gördüğünüzde Tüm Taşlar Yerine Oturacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 12:14

Birkaç ay önce hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Derin Talu, TikTok videolarıyla konuşulmaya ve gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer konumuz; kime benzediği! Buyurun gelin, annesi ve Kendall Jenner'ı da opsiyonlar arasına katan Derin Talu'nun bile kabullenmek zorunda o benzetmeyi beraber inceleyelim!

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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, aylardır magazin gündeminin tam göbeğinde oturuyor!

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, aylardır magazin gündeminin tam göbeğinde oturuyor!

Sunuculuğu, modellik kariyeriyle ve son zamanlarda öne çıkan şarkıcılığıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli bayrağı kızlarına devretti desek yeridir!

Samyeli'nin yolundan giden büyük kızı Deren, modellik yaparken sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Küçük kızı Derin ise yine TikToker'ımız! Sosyal medyada gezip de videolarına denk gelmemek gün geçtikse daha imkansız bir hal alıyor.

Derin Talu, birkaç ay önce hayatımıza "Matcha"sıyla girdi ve takipçilerinin her sorusunu cevaplayan aktif bir TikToker olduğu için de epey ilgi çekti.

Derin Talu, birkaç ay önce hayatımıza "Matcha"sıyla girdi ve takipçilerinin her sorusunu cevaplayan aktif bir TikToker olduğu için de epey ilgi çekti.

Sevgilisi olmak isteyenlerden CV isteyen, twerk'lediği videolar paylaşan, annesiyle tarif veren, toplu taşımadan tutun erkeklerle ilgili fikirlerine kadar birçok şey anlatan Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde yine bir videosuyla gündeme oturdu. 

Bugüne dek kendisini en çok Hakan Taşıyan'a benzettiklerini söyleyen Derin Talu, dillere destan Türkçe diksiyonuyla en çok kime benzediğini sormaya karar verdi. Seçenekler arasına, annesi Defne Samyeli'ni, ünlü model Kendall Jenner'ı ve kayıtsız kalamadığı Hakan Taşıyan'ı koyunca da büyük goygoy döndü!

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da Derin'in bile kabullenmek zorunda kaldığı Hakan Taşıyan benzerliğine nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!👇

Sonra da Derin'in bile kabullenmek zorunda kaldığı Hakan Taşıyan benzerliğine nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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