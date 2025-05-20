Kabullenmek Zorunda Kaldı: Derin Talu’nun Hangi Ünlüye Benzetildiğini Gördüğünüzde Tüm Taşlar Yerine Oturacak!
Birkaç ay önce hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Derin Talu, TikTok videolarıyla konuşulmaya ve gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer konumuz; kime benzediği! Buyurun gelin, annesi ve Kendall Jenner'ı da opsiyonlar arasına katan Derin Talu'nun bile kabullenmek zorunda o benzetmeyi beraber inceleyelim!
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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, aylardır magazin gündeminin tam göbeğinde oturuyor!
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Derin Talu, birkaç ay önce hayatımıza "Matcha"sıyla girdi ve takipçilerinin her sorusunu cevaplayan aktif bir TikToker olduğu için de epey ilgi çekti.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da Derin'in bile kabullenmek zorunda kaldığı Hakan Taşıyan benzerliğine nasıl yorumlar gelmiş beraber görelim!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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