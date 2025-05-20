Her Şey Babadan: Net Görüntülenen Kurt Efe'nin Kıvanç Tatlıtuğ'un Küçüklüğünün Aynısı Olduğu Ortaya Çıktı!
19 Mayıs'ta doğduğundan bu yana ilk kez net görüntülenen minik Kurt Efe, babasına benzerliğiyle dikkat çekmişti!
Eskilere gidip Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğraflarıyla Kurt Efe'yi bir yan yana koyalım dedik... Gördüklerimize inanamadık! Buyurun detayları beraber inceleyelim 🧿
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Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla gündemden bir an olsun düşmeyen, Türkiye'nin en yakışıklı erkeği denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana büyük aşkı ve sımsıcak ailesiyle konuşuluyor.
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Bugüne dek minik Kurt Efe'yi nadiren de olsa gördük. Çiftimiz, oğullarının yüzünü sosyal medyada paylaşmayı hiçbir zaman tercih etmedi fakat görüntülendikleri de oldu.
Kurt Efe'nin tüm hatları ilk kez bu kadar net belli olunca biraz eskilere dönüp, Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğraflarına göz atalım dedik!
Buyurun, bir de şöyle bakalım...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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