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Her Şey Babadan: Net Görüntülenen Kurt Efe'nin Kıvanç Tatlıtuğ'un Küçüklüğünün Aynısı Olduğu Ortaya Çıktı!

Her Şey Babadan: Net Görüntülenen Kurt Efe'nin Kıvanç Tatlıtuğ'un Küçüklüğünün Aynısı Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.05.2025 - 11:03

19 Mayıs'ta doğduğundan bu yana ilk kez net görüntülenen minik Kurt Efe, babasına benzerliğiyle dikkat çekmişti!

Eskilere gidip Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğraflarıyla Kurt Efe'yi bir yan yana koyalım dedik... Gördüklerimize inanamadık! Buyurun detayları beraber inceleyelim 🧿

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Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla gündemden bir an olsun düşmeyen, Türkiye'nin en yakışıklı erkeği denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana büyük aşkı ve sımsıcak ailesiyle konuşuluyor.

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla gündemden bir an olsun düşmeyen, Türkiye'nin en yakışıklı erkeği denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılından bu yana büyük aşkı ve sımsıcak ailesiyle konuşuluyor.

Girdiği her projeyi parlatan, inanılmaz da bir performans sergileyen Tatlıtuğ'un Başak Dizer'e düşkünlüğünü ve hayranlığını bilmeyen yok!

Her fırsatta ilan-ı aşk eden Kıvanç Tatlıtuğ, 2021 itibariyle de baba biliyorsunuz... Oğlu Kurt Efe'yi bir an olsun yanından ayırmayan, en az annesi kadar oğluyla ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen örnek bir baba hem de.

Bugüne dek minik Kurt Efe'yi nadiren de olsa gördük. Çiftimiz, oğullarının yüzünü sosyal medyada paylaşmayı hiçbir zaman tercih etmedi fakat görüntülendikleri de oldu.

Bugüne dek minik Kurt Efe'yi nadiren de olsa gördük. Çiftimiz, oğullarının yüzünü sosyal medyada paylaşmayı hiçbir zaman tercih etmedi fakat görüntülendikleri de oldu.

Yine de Kurt Efe'nin bugüne kadarki en net görüntüsünü dün, 19 Mayıs etkinliğinde gördük! 

4 yaşındaki minik Kurt Efe'nin tepeden tırnağa babasına benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözüne hemen çarpımış, o anlar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kaçıranlar için Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun 19 Mayıs etkinliğindeki videosuna bu içeriğimizde yer vermiştik:

Kurt Efe'nin tüm hatları ilk kez bu kadar net belli olunca biraz eskilere dönüp, Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğraflarına göz atalım dedik!

Kurt Efe'nin tüm hatları ilk kez bu kadar net belli olunca biraz eskilere dönüp, Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğraflarına göz atalım dedik!

Pek de bir fark göremedik açıkçası! 

Yukarıdaki fotoğrafta Kıvanç Tatlıtuğ muhtemelen 7-8 yaşlarında, Kurt Efe'den daha büyük olduğu bir zamana ait, farkındayız. Fakat Kurt Efe'yle Tatlıtuğ'un küçüklüğünü yan yana koyup aradaki 7 farkı bulun desek bulamazsınız diye düşünüyoruz...

Buyurun, bir de şöyle bakalım...

Buyurun, bir de şöyle bakalım...

Bu seferki fotoğrafta Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşı muhtemelen Kurt Efe'ye daha yakın. Yazın çekilen bir fotoğraf olduğunu varsayıyoruz çünkü Tatlıtuğ'un saçları altın sarısı resmen! 

Kurt Efe'yi bu yaz artık daha çok görürüz umarım, bir daha da karşılaştırırız ama fazla söze gerek sanki... 

Tatlıtuğ, gelecek nesillere muhteşem bir sürpriz yaparak klonunu yetiştiriyor anlayacağınız! 41 kere maşallah! 🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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