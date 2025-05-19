Karizma Genetik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Kopyası Kurt Efe 19 Mayıs'ta İlgi Odağı Oldu!
Yakışıklılığıyla yıllardır ekranların gözdesi olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde. 2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik Kurt Efe, son haliyle “babasının kopyası” dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile katıldığı 19 Mayıs etkinliğinden Muhabir Online muhabirlerinin çektiği kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar…
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Ekranların en karizmatik isimlerinden biri desek, hiç düşünmeden Kıvanç Tatlıtuğ’u yazarız.
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Ailenin bir süredir Londra’da olduğu biliniyor.
Ve şimdi de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte karşımıza çıktılar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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