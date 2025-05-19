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Karizma Genetik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Kopyası Kurt Efe 19 Mayıs'ta İlgi Odağı Oldu!

Karizma Genetik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Kopyası Kurt Efe 19 Mayıs'ta İlgi Odağı Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 16:40

Yakışıklılığıyla yıllardır ekranların gözdesi olan Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da hep gündemde. 2016’da stil danışmanı Başak Dizer’le evlenen Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik Kurt Efe, son haliyle “babasının kopyası” dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ile katıldığı 19 Mayıs etkinliğinden Muhabir Online muhabirlerinin çektiği kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. 

İşte detaylar…

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Ekranların en karizmatik isimlerinden biri desek, hiç düşünmeden Kıvanç Tatlıtuğ’u yazarız.

Ekranların en karizmatik isimlerinden biri desek, hiç düşünmeden Kıvanç Tatlıtuğ’u yazarız.

Oyunculuğuyla olduğu kadar fiziği, duruşu ve o gülüşüyle de yıllardır kalbimizi çalan Tatlıtuğ, sadece dizilerde değil, özel hayatında da gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Aile dizisindeki performansıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu, 2016 yılında modacı Başak Dizer’le dünyaevine girmişti.

Bu evlilikten doğan minik Kurt Efe ise adeta hepimizin gözleri önünde büyüyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaşılan kareleriyle “aynı babası” yorumları yapılan Kurt Efe, her paylaşımıyla yürek eritmeye devam ediyor.

Ailenin bir süredir Londra’da olduğu biliniyor.

Ailenin bir süredir Londra’da olduğu biliniyor.

Basında çıkan “Kurt Efe eğitime Londra’da başlayacak” iddialarına Başak Dizer net bir yanıt vermişti:

“Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.”

O zamandan bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalan çift, geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ’un “Velespit candır” notuyla yaptığı bisiklet paylaşımıyla da beğeni yağmuruna tutulmuştu. Tatlıtuğ’un baba-oğul anları, her seferinde hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Ve şimdi de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte karşımıza çıktılar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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