Karizma Genetik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Minik Kopyası Kurt Efe 19 Mayıs'ta İlgi Odağı Oldu!

Oyunculuğuyla olduğu kadar fiziği, duruşu ve o gülüşüyle de yıllardır kalbimizi çalan Tatlıtuğ, sadece dizilerde değil, özel hayatında da gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Aile dizisindeki performansıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu, 2016 yılında modacı Başak Dizer’le dünyaevine girmişti.

Bu evlilikten doğan minik Kurt Efe ise adeta hepimizin gözleri önünde büyüyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaşılan kareleriyle “aynı babası” yorumları yapılan Kurt Efe, her paylaşımıyla yürek eritmeye devam ediyor.