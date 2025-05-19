Tiktok'ta Başlayan Turkish Delight Akımı Hollywood'a Ulaştı: Kylie Jenner, Türkan Şoray Makyajıyla Viral Oldu
Türkan Şoray güzelliği sınır tanımıyor! TikTok’ta haftalardır viral olan “Turkish Delight” makyaj akımı, dünya çapında ünlülerden de tam not aldı. Atiye, Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay derken, şimdi de Kylie Jenner kendi markası için bu makyajı denedi. Türkan Şoray’a benzettiği göz makyajı ve beni sosyal medyada olay oldu.
Jenner’ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!
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Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray…
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Akımın çıkış noktası Türkan Şoray’ın Yeşilçam’daki o unutulmaz makyaj stili: yoğun eyeliner, buğulu gözler, belirgin kaşlar ve hafif kırmızı tonlarında dudaklar.
Hatta Türkan Şoray da bu viral makyaj furyasına sessiz kalmamış, şöyle demişti:
Kylie Jenner, kendi kozmetik markası için hazırladığı son kampanyada Türkan Şoray makyajını yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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