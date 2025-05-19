Tiktok'ta Başlayan Turkish Delight Akımı Hollywood'a Ulaştı: Kylie Jenner, Türkan Şoray Makyajıyla Viral Oldu

O, sadece bir sinema efsanesi değil, aynı zamanda güzelliğiyle nesillerin ilham kaynağı. İri ve sürmeli gözleri, dolgun dalgalı saçları, zarif duruşuyla yıllar geçse de ikonluğunu kaybetmeyen Şoray, bu kez TikTok’ta genç nesillerin radarına girdi.

Bir süredir sosyal medyada rüzgar gibi esen “Turkish Delight” makyaj akımı, işte tam da bu güzelliğe bir saygı duruşu niteliğinde ortaya çıktı.