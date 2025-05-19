onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tiktok'ta Başlayan Turkish Delight Akımı Hollywood'a Ulaştı: Kylie Jenner, Türkan Şoray Makyajıyla Viral Oldu

Tiktok'ta Başlayan Turkish Delight Akımı Hollywood'a Ulaştı: Kylie Jenner, Türkan Şoray Makyajıyla Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 15:30

Türkan Şoray güzelliği sınır tanımıyor! TikTok’ta haftalardır viral olan “Turkish Delight” makyaj akımı, dünya çapında ünlülerden de tam not aldı. Atiye, Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay derken, şimdi de Kylie Jenner kendi markası için bu makyajı denedi. Türkan Şoray’a benzettiği göz makyajı ve beni sosyal medyada olay oldu. 

Jenner’ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray…

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray…

O, sadece bir sinema efsanesi değil, aynı zamanda güzelliğiyle nesillerin ilham kaynağı. İri ve sürmeli gözleri, dolgun dalgalı saçları, zarif duruşuyla yıllar geçse de ikonluğunu kaybetmeyen Şoray, bu kez TikTok’ta genç nesillerin radarına girdi. 

Bir süredir sosyal medyada rüzgar gibi esen “Turkish Delight” makyaj akımı, işte tam da bu güzelliğe bir saygı duruşu niteliğinde ortaya çıktı.

Akımın çıkış noktası Türkan Şoray’ın Yeşilçam’daki o unutulmaz makyaj stili: yoğun eyeliner, buğulu gözler, belirgin kaşlar ve hafif kırmızı tonlarında dudaklar.

Akımın çıkış noktası Türkan Şoray’ın Yeşilçam’daki o unutulmaz makyaj stili: yoğun eyeliner, buğulu gözler, belirgin kaşlar ve hafif kırmızı tonlarında dudaklar.

İlk olarak TikTok’ta yayılan bu trend, kısa sürede dünyanın dört bir yanına ulaştı. Yabancı içerik üreticilerinden Türk TikTok fenomenlerine kadar herkes Türkan Şoray’a benzemeye çalıştı. Tabii bu akım Türkiye’de de büyük ses getirdi. Atiye, Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay ve Ece Erken gibi ünlü isimler de bu makyajı deneyip kendi sosyal medya hesaplarından paylaşınca, akım iyice büyüdü.

 Son olarak Atiye’nin yaptığı makyajla gündem olmuştu.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik hatırlarsanız:

Hatta Türkan Şoray da bu viral makyaj furyasına sessiz kalmamış, şöyle demişti:

Hatta Türkan Şoray da bu viral makyaj furyasına sessiz kalmamış, şöyle demişti:

“Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.”

Gülümseyerek izlediğini belirtmişti ama doğallığın altını da çizmeden geçmemişti. Ve şimdi bu makyaj akımına bir dünya yıldızı daha katıldı!

Kylie Jenner, kendi kozmetik markası için hazırladığı son kampanyada Türkan Şoray makyajını yaptı.

Kylie Jenner, kendi kozmetik markası için hazırladığı son kampanyada Türkan Şoray makyajını yaptı.

Jenner’ın sürmeli gözlerle kamera karşısına geçtiği paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Selin Şekerci de paylaşıma 'Kız Türkan şorayı da etiketleseydin 😍' şeklinde yorum yapmadan edemedi.

İşte o yorumlardan bazıları:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın