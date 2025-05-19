Aniden Yere Yığılmıştı: Konserde Bayılan Ziynet Sali Sağlık Durumunu Açıkladı!

“Rüya”, “Bana da Söyle”, “Deli”, “Amman Kuzum” gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sali, enerjik sahne performansları ve sıcacık gülümsemesiyle de dinleyicisinin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. Yaz aylarının gelmesiyle konser temposunu artıran şarkıcı, Türkiye’nin dört bir yanında sahne almaya devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz gün yaşanan beklenmedik bir olay, sevenlerini tedirgin etti. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir’in gözde turizm beldelerinden Çeşme’de verdiği bir açık hava konseri sırasında aniden fenalaştı. Şarkı söylediği sırada bir anda dengesini kaybedip sahneye yığılan Sali, ekibi tarafından hemen sahneden indirildi. Sağlık ekipleri anında müdahale etti ve ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar hem sahnede hem de sosyal medyada izleyenleri derinden etkiledi.