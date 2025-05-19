Aniden Yere Yığılmıştı: Konserde Bayılan Ziynet Sali Sağlık Durumunu Açıkladı!
Geçtiğimiz gün Çeşme’de verdiği konserde fenalaşan ve sahnede bayılarak yere yığılan Ziynet Sali, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu olmuştu. Konser sırasında yaşadığı bu talihsiz olay sonrası sosyal medyada adeta destek mesajı yağmıştı.
Neyse ki güzel haber geldi! Ziynet Sali, sağlık durumuna dair ilk açıklamasını yaptı.
İşte detaylar…
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Pop müziğin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, yıllardır sahnelerin aranan ismi.
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Bu olay sonrası hayranlarının en büyük merakı Sali’nin sağlık durumuydu. Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik, ancak resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Ta ki Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla herkesi bilgilendirene kadar… Sali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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