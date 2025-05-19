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Aniden Yere Yığılmıştı: Konserde Bayılan Ziynet Sali Sağlık Durumunu Açıkladı!

Aniden Yere Yığılmıştı: Konserde Bayılan Ziynet Sali Sağlık Durumunu Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 12:36

Geçtiğimiz gün Çeşme’de verdiği konserde fenalaşan ve sahnede bayılarak yere yığılan Ziynet Sali, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu olmuştu. Konser sırasında yaşadığı bu talihsiz olay sonrası sosyal medyada adeta destek mesajı yağmıştı. 

Neyse ki güzel haber geldi! Ziynet Sali, sağlık durumuna dair ilk açıklamasını yaptı. 

İşte detaylar…

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Pop müziğin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, yıllardır sahnelerin aranan ismi.

Pop müziğin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, yıllardır sahnelerin aranan ismi.

“Rüya”, “Bana da Söyle”, “Deli”, “Amman Kuzum” gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sali, enerjik sahne performansları ve sıcacık gülümsemesiyle de dinleyicisinin kalbinde özel bir yer edinmiş durumda. Yaz aylarının gelmesiyle konser temposunu artıran şarkıcı, Türkiye’nin dört bir yanında sahne almaya devam ediyor.

Ancak geçtiğimiz gün yaşanan beklenmedik bir olay, sevenlerini tedirgin etti. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir’in gözde turizm beldelerinden Çeşme’de verdiği bir açık hava konseri sırasında aniden fenalaştı. Şarkı söylediği sırada bir anda dengesini kaybedip sahneye yığılan Sali, ekibi tarafından hemen sahneden indirildi. Sağlık ekipleri anında müdahale etti ve ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar hem sahnede hem de sosyal medyada izleyenleri derinden etkiledi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu olay sonrası hayranlarının en büyük merakı Sali’nin sağlık durumuydu. Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik, ancak resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Ta ki Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla herkesi bilgilendirene kadar… Sali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu olay sonrası hayranlarının en büyük merakı Sali’nin sağlık durumuydu. Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik, ancak resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Ta ki Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla herkesi bilgilendirene kadar… Sali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ancak resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Ta ki Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla herkesi bilgilendirene kadar…

Sali, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Selamlar herkese. Dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve bir baygınlık geçirdim. Sonuç çok düşük bir tansiyondu. Sağolsun tüm sağlık ekip arkadaşlarım gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim. Ama şimdi iyiyim, dinlendim. Arayan, soran, mesaj yazan, paylaşan herkese hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hatta atamızın bize hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak üzere bu akşam tekrar sahneye çıkacağım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim buradan. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıkla kalın, güzellikle kalın, kendinize çok dikkat edin.”

İşte o paylaşımı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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