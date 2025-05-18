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17-18 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

17-18 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Uzun süredir küs olan eski kankalar Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arası hala açık.

Uzun süredir küs olan eski kankalar Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arası hala açık.

Enis Arıkan son açıklamasında Ezgi Mola hakkındaki sorulara 'Doymadınız' diye gülerek tepki gösterdi.

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Filenin sultanlarından Zehra Güneş'in villası olay oldu.

Filenin sultanlarından Zehra Güneş'in villası olay oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş Türkiye’nin önde gelen iç mimarlarından Şafak Çak ile anlaştı. Evinin son hali gündem oldu.

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3 çocuk annesi Zeynep Demirel egzersiz tüyosu verdi!

3 çocuk annesi Zeynep Demirel egzersiz tüyosu verdi!

3. kez anne olan Zeynep Demirel son doğumundan sonra göbeğini nasıl dümdüz yaptığını uygulamalı olarak gösterdi.

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Murat Cemcir'den eski kankası Ahmet Kural hakkında şaşırtan sözler

Murat Cemcir'den eski kankası Ahmet Kural hakkında şaşırtan sözler

Murat Cemcir, uzun bir süredir konuşmadığı eski yakın dostu Ahmet Kural hakkında muhabirlerin 'Birlikte projede görür müyüz?' sorusuna hem güldüren şaşırtan bir yanıt verdi.

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Ziynet Sali'den korkutan haber!

Ziynet Sali'den korkutan haber!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali Çeşme'deki konserinde fenalaştı. Bayılan şarkıcıyı ekip arkadaşları kulise taşıdı.

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Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet'in Civan Canova'nın üvey babası olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet'in Civan Canova'nın üvey babası olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam filmlerinde Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan Kartal Tibet meğer ünlü oyuncu Civan Canova ile aile bağı varmış.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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