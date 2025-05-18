17-18 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Uzun süredir küs olan eski kankalar Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arası hala açık.
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Filenin sultanlarından Zehra Güneş'in villası olay oldu.
3 çocuk annesi Zeynep Demirel egzersiz tüyosu verdi!
Murat Cemcir'den eski kankası Ahmet Kural hakkında şaşırtan sözler
Ziynet Sali'den korkutan haber!
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Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet'in Civan Canova'nın üvey babası olduğunu biliyor muydunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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