En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!

‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi projelerde birlikte parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Yıllarca ekranların en çok sevilen ikilisi olan bu dostluk, bir anda bıçak gibi kesildi. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, neden konuşmadıklarını hâlâ açıklamıyor.

Son olarak Murat Cemcir, muhabirin “Yan yana gelir misiniz?” sorusuna hem güldüren hem de imalı bir yanıt verdi.

İşte detaylar…