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En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!

En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 12:10

İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi projelerde birlikte parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Yıllarca ekranların en çok sevilen ikilisi olan bu dostluk, bir anda bıçak gibi kesildi. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, neden konuşmadıklarını hâlâ açıklamıyor. 

Son olarak Murat Cemcir, muhabirin “Yan yana gelir misiniz?” sorusuna hem güldüren hem de imalı bir yanıt verdi. 

İşte detaylar…

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Türk televizyon tarihine damga vurmuş komedi işlerinden biri olan ‘İşler Güçler’, yalnızca senaryosuyla değil, oyuncuların enerjisiyle de hafızalara kazınmıştı.

Türk televizyon tarihine damga vurmuş komedi işlerinden biri olan ‘İşler Güçler’, yalnızca senaryosuyla değil, oyuncuların enerjisiyle de hafızalara kazınmıştı.

Bu projeyle ekranların parlayan yıldızları haline gelen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, kısa sürede “ayrılmaz ikili” ilan edilmiş, samimi tavırları ve yüksek enerjileriyle gönüllerde taht kurmuştu. Ardından ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’, ‘Ailecek Şaşkınız’, ‘Çalgı Çengi’ ve ‘Baba Parası’ gibi filmler ve dizilerde birlikte yer alarak başarıdan başarıya koştular.

Sadece set arkadaşlığı değil, gerçek bir dostluk bağı kuran ikili, neredeyse her röportajda birbirlerinin en yakın arkadaşı olduğunu söylemekten çekinmiyordu. Ancak ne olduysa oldu, o dostluk bir anda sessizce bitti. Yan yana görüntülenmemeye başladılar, birlikte projelerde yer almadılar. Sosyal medyada birbirlerine dair tek bir iz dahi kalmadı. Üstelik ikisinden de konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Hal böyle olunca da “Ne oldu bu ikiliye?” sorusu, magazin kulislerinde sürekli dönmeye başladı.

Kulislerde konuşulan iddialara göre; Murat Cemcir, yönetmen Selçuk Aydemir’le yaşadığı bir ödeme anlaşmazlığından sonra, Ahmet Kural’ın Aydemir’le başka bir projeye habersiz başlamasını bir dost kazığı olarak görmüş ve o andan sonra ipleri koparmış.

Kulislerde konuşulan iddialara göre; Murat Cemcir, yönetmen Selçuk Aydemir’le yaşadığı bir ödeme anlaşmazlığından sonra, Ahmet Kural’ın Aydemir’le başka bir projeye habersiz başlamasını bir dost kazığı olarak görmüş ve o andan sonra ipleri koparmış.

Bu söylentiler iki tarafça hiçbir zaman doğrulanmasa da sessizlik her şeyi anlattı gibi

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Kural’ın başrolde olduğu ‘Gassal’ dizisi sorulduğunda Murat Cemcir’in “Kardeşim bak, Ferdi Tayfur’u kaybettik” diyerek konuyu geçiştirmesi de kırgınlık iddialarını daha da güçlendirmişti.

Kaçıranlar için:

Son olarak geçtiğimiz akşam yine bir muhabir tarafından aynı konu açılınca Murat Cemcir bu kez daha fazla kaçamadı.

Son olarak geçtiğimiz akşam yine bir muhabir tarafından aynı konu açılınca Murat Cemcir bu kez daha fazla kaçamadı.

“Kırgınlık yok. Ben Ahmet’e kırılmam, gücenmem. O da bana kırılmaz, gücenmez. Hayat herkese farklı maceralar nasip ediyor, o nasibinin peşinden gitmek gerekiyor” diyerek diplomatik bir cevap verdi. Ama asıl bomba, “Bir proje sizi tekrar bir araya getirir mi?” sorusuna verdiği yanıttı.

Cemcir, soruya direkt “Yok. Bir günlüğüne kadın olururum belki!” diyerek kapıları ardına kadar kapattı.

Ne diyelim bir zamanların modern Metin Akpınar – Zeki Alasya’sı olarak görülen ikili, şimdilerde farklı dünyaların insanı olmuş gibi. Ama belki bir gün yine aynı sahnede, aynı karede olurlar… Ya da olmazlar. Bize sadece bekleyip görmek düşer.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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