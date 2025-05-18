En Yakın Arkadaşıydı: Murat Cemcir'den Ahmet Kural'la Yeniden Proje Sorusuna Ağızları Açık Bırakan Yanıt!
‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi projelerde birlikte parlayan Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Yıllarca ekranların en çok sevilen ikilisi olan bu dostluk, bir anda bıçak gibi kesildi. Uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, neden konuşmadıklarını hâlâ açıklamıyor.
Son olarak Murat Cemcir, muhabirin “Yan yana gelir misiniz?” sorusuna hem güldüren hem de imalı bir yanıt verdi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihine damga vurmuş komedi işlerinden biri olan ‘İşler Güçler’, yalnızca senaryosuyla değil, oyuncuların enerjisiyle de hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulislerde konuşulan iddialara göre; Murat Cemcir, yönetmen Selçuk Aydemir’le yaşadığı bir ödeme anlaşmazlığından sonra, Ahmet Kural’ın Aydemir’le başka bir projeye habersiz başlamasını bir dost kazığı olarak görmüş ve o andan sonra ipleri koparmış.
Son olarak geçtiğimiz akşam yine bir muhabir tarafından aynı konu açılınca Murat Cemcir bu kez daha fazla kaçamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın