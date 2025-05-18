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Araları Hala Buz: Enis Arıkan, Eski Kankası Ezgi Mola Hakkındaki Soruya Bakın Ne Yanıt Verdi!

Araları Hala Buz: Enis Arıkan, Eski Kankası Ezgi Mola Hakkındaki Soruya Bakın Ne Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 09:08

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın dostluklarına nazar değdi biliyorsunuz. Miami doğumu sonrası başladığı öne sürülen soğukluk, ikilinin uzun süredir küs kalmasına neden oldu. Ezgi’nin “sitem eden arkadaş” sözleri bariz bir gönderme olarak algılanırken, Enis’ten gelen yanıt ise şaşırtmıştı. Son olarak muhabirlerin konuyu yeniden açmasıyla Enis Arıkan’dan bomba gibi bir yanıt geldi!

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Yıllar yılı ekranlarda, sahnede ve sosyal medyada görüp iç geçirdiğimiz dostluklardan biriydi onlarınki…

Yıllar yılı ekranlarda, sahnede ve sosyal medyada görüp iç geçirdiğimiz dostluklardan biriydi onlarınki…

Ezgi Mola ve Enis Arıkan, tam anlamıyla “herkesin hayatında olsun isteyeceği” bir arkadaşlık örneğiydi. Birlikte kah gülüp kah ağladıkları, dedikodu kazanın altını birlikte yaktıkları, aynı tabaktan yemek yedikleri dönemleri izlerken biz de ekran başında “ah be dostluk” deyip içlenirdik. 

Ama işler öyle güzel gitmedi…

Geçtiğimiz aylarda ikilinin yolları adeta bir bıçak gibi kesildi.

Geçtiğimiz aylarda ikilinin yolları adeta bir bıçak gibi kesildi.

Sebep olarak da Enis Arıkan’ın, Ezgi Mola’nın Miami’de yaptığı doğuma gitmemesi ve sonrasında da ülkeye döndükten sonra kendisini ziyaret etmemesi gösterildi. Bu kırgınlıkların dostluklarının çatırdamasına neden olduğu iddia edildi. Paylaşımlar bıçak gibi kesildi, birlikte görülmemeye başlandılar. 

Ezgi Mola’nın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise olayları yeniden alevlendirmişti. “Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?” sözleriyle yaptığı çıkış, magazin dünyasında “Enis’e gönderme mi bu?” dedirtmişti.

Hal böyle olunca gözler Enis Arıkan’a çevrilmişti.

Hal böyle olunca gözler Enis Arıkan’a çevrilmişti.

Ve Enis cephesinden beklenen açıklama gecikmemişti. Arkadaşı Şebnem Bozoklu ile görüntülenen Enis, konuyla ilgili gelen sorulara şu cümleyle yanıt vermişti: “Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal, benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile.” Muhabirin “Barış sağlandı mı?” sorusuna ise gülerek cevap veren Enis, “Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız. Seni küçük yılan” sözleriyle esprili ama biraz da imalı bir çıkış yapmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Derken…

Derken…

Geçtiğimiz saatlerde yine muhabirlerin radarına takılan Enis Arıkan, bir kez daha aynı soruyla karşı karşıya kaldı. Ve bu kez sabrını da espriyle süsledi! “Ay bayılırsınız aynı sorulara, doymadınız” diyerek gülen Enis, “Barışmadığınız için mecbur sormak zorunda kalıyoruz” diyen muhabire “Öyle mi? Barışınca sormayacaksınız yani?” diyerek kahkahayı bastı. Ardından da “Sizi yerim, öpüyorum!” diyerek oradan uzaklaştı.

Kısacası Ezgi-Enis cephesinde buzlar hâlâ tam anlamıyla erimiş değil… Ama ikisinin de dili esprili, kalbi yumuşak. Yarın ne olur bilinmez ama magazin camiası hâlâ o eski “dedikodu ikilisini” dört gözle bekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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