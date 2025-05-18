Araları Hala Buz: Enis Arıkan, Eski Kankası Ezgi Mola Hakkındaki Soruya Bakın Ne Yanıt Verdi!

Sebep olarak da Enis Arıkan’ın, Ezgi Mola’nın Miami’de yaptığı doğuma gitmemesi ve sonrasında da ülkeye döndükten sonra kendisini ziyaret etmemesi gösterildi. Bu kırgınlıkların dostluklarının çatırdamasına neden olduğu iddia edildi. Paylaşımlar bıçak gibi kesildi, birlikte görülmemeye başlandılar.

Ezgi Mola’nın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise olayları yeniden alevlendirmişti. “Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?” sözleriyle yaptığı çıkış, magazin dünyasında “Enis’e gönderme mi bu?” dedirtmişti.