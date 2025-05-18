Araları Hala Buz: Enis Arıkan, Eski Kankası Ezgi Mola Hakkındaki Soruya Bakın Ne Yanıt Verdi!
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın dostluklarına nazar değdi biliyorsunuz. Miami doğumu sonrası başladığı öne sürülen soğukluk, ikilinin uzun süredir küs kalmasına neden oldu. Ezgi’nin “sitem eden arkadaş” sözleri bariz bir gönderme olarak algılanırken, Enis’ten gelen yanıt ise şaşırtmıştı. Son olarak muhabirlerin konuyu yeniden açmasıyla Enis Arıkan’dan bomba gibi bir yanıt geldi!
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Yıllar yılı ekranlarda, sahnede ve sosyal medyada görüp iç geçirdiğimiz dostluklardan biriydi onlarınki…
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Geçtiğimiz aylarda ikilinin yolları adeta bir bıçak gibi kesildi.
Hal böyle olunca gözler Enis Arıkan’a çevrilmişti.
Derken…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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