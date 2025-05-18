Göbeği Bu Hareketle Dümdüz Yapmış: Zeynep Demirel Karın Sıkılaştırıcı Egzersizini Uygulamalı Olarak Gösterdi!
Volkan Demirel'in biricik eşi Zeynep Sever Demirel, 3. çocukları Yasmin’i Şubat ayında dünyaya getirmişti. Hamilelikte aldığı 30 kilonun 20’sini 2.5 ayda veren Demirel, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Doğum sonrası kullandığı karın sıkılaştırıcı egzersizi sosyal medya hesabından video ile paylaştı.
“Sözümü tuttum” diyerek yayınladığı videoda annelere önemli uyarılarda da bulundu!
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2010 yılında Volkan Demirel’le hayatını birleştiren 2009 Miss Belçika GÜzeli Zeynep Sever Demirel, magazin dünyasının aile yaşantısıyla yakından takip edilen isimlerinden biri.
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Doğum sonrası fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Demirel, geçtiğimiz günlerde Instagram’da yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hamileliği boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını, ancak doğumdan sonra 2.5 ay içinde 20 kilosunu verdiğini açıklamıştı.
Ve sözünü tuttu!
İşte o video:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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