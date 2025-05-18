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Göbeği Bu Hareketle Dümdüz Yapmış: Zeynep Demirel Karın Sıkılaştırıcı Egzersizini Uygulamalı Olarak Gösterdi!

Göbeği Bu Hareketle Dümdüz Yapmış: Zeynep Demirel Karın Sıkılaştırıcı Egzersizini Uygulamalı Olarak Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 11:13

Volkan Demirel'in biricik eşi Zeynep Sever Demirel, 3. çocukları Yasmin’i Şubat ayında dünyaya getirmişti. Hamilelikte aldığı 30 kilonun 20’sini 2.5 ayda veren Demirel, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Doğum sonrası kullandığı karın sıkılaştırıcı egzersizi sosyal medya hesabından video ile paylaştı. 

“Sözümü tuttum” diyerek yayınladığı videoda annelere önemli uyarılarda da bulundu!

İşte detaylar 👇

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2010 yılında Volkan Demirel’le hayatını birleştiren 2009 Miss Belçika GÜzeli Zeynep Sever Demirel, magazin dünyasının aile yaşantısıyla yakından takip edilen isimlerinden biri.

2010 yılında Volkan Demirel’le hayatını birleştiren 2009 Miss Belçika GÜzeli Zeynep Sever Demirel, magazin dünyasının aile yaşantısıyla yakından takip edilen isimlerinden biri.

Mutlu evliliklerinden üç çocukları bulunan çiftin kızları Yade (2013), Yeda (2017) ve minik Yasmin (2025) ile kurdukları sıcak aile tablosu, sosyal medyada da sık sık beğeni topluyor.

22 Şubat 2025’te üçüncü kızları Yasmin’i dünyaya getiren Zeynep Demirel, doğum sonrası 'Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur), 'yine çok büyük konuştun' dedirtti' diyerek hem güldürmüş hem de şaşırtmıştı.

Doğum sonrası fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Demirel, geçtiğimiz günlerde Instagram’da yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hamileliği boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını, ancak doğumdan sonra 2.5 ay içinde 20 kilosunu verdiğini açıklamıştı.

Doğum sonrası fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Demirel, geçtiğimiz günlerde Instagram’da yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hamileliği boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını, ancak doğumdan sonra 2.5 ay içinde 20 kilosunu verdiğini açıklamıştı.

Bu sürecin önceki hamileliklerine göre çok daha hızlı geçtiğini belirten Demirel, kalan 8 kiloyu da yaza kadar vereceğini söylemişti.

Kendisine yöneltilen “Göbeğiniz nasıl bu kadar dümdüz?” sorusuna cevap olarak, doğum sonrası hiç korse kullanmadığını ama yabancı bir influencerdan öğrendiği özel bir karın egzersizini düzenli olarak yaptığını açıklamıştı. Üstelik “Bununla ilgili bir video çekeceğim, söz” demişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve sözünü tuttu!

Ve sözünü tuttu!

Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı videoda o meşhur karın sıkılaştırıcı hareketi uygulamalı olarak gösterdi. Ancak videonun altına oldukça dikkat çeken bir not da ekledi:

“Eğer sezaryen doğum yaptıysanız, lütfen doktorunuza danışın. Bu egzersiz için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor.”

Sadece fiziksel dönüşüm değil, beden algısı ve sosyal medya gerçekliği hakkında da annelere mesaj veren Zeynep Demirel, paylaşımına şu cümleleri ekledi:

“Bir büyüğüm der ki, 9 ayda şişen beden 3 günde inmez… Hepimiz sosyal medyada en iyi çıktığımız kareleri paylaşıyoruz. Lütfen kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Kadın bedeni gerçekten mucizevi.”

İşte o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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