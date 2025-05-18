Göbeği Bu Hareketle Dümdüz Yapmış: Zeynep Demirel Karın Sıkılaştırıcı Egzersizini Uygulamalı Olarak Gösterdi!

Bu sürecin önceki hamileliklerine göre çok daha hızlı geçtiğini belirten Demirel, kalan 8 kiloyu da yaza kadar vereceğini söylemişti.

Kendisine yöneltilen “Göbeğiniz nasıl bu kadar dümdüz?” sorusuna cevap olarak, doğum sonrası hiç korse kullanmadığını ama yabancı bir influencerdan öğrendiği özel bir karın egzersizini düzenli olarak yaptığını açıklamıştı. Üstelik “Bununla ilgili bir video çekeceğim, söz” demişti.