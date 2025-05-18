Voleybolun En Zenginlerinden Zehra Güneş'in Ultra Lüks Villasından İlk Kareler Paylaşıldı!

Geçtiğimiz nisan ayında Zehra Güneş’le birlikte villa bahçesinden paylaşım yapan ünlü tasarımcı Şafak Çak, bu kez evin son halini yayınladı. Görenler gözlerine inanamadı! Bahçesinden güneş motifine, voleybol topu heykelinden GRL PWR neon tabelaya kadar her detay özenle düşünülmüş. Zehra Güneş, yalnızca sahada değil gayrimenkulde de parlıyor.

İşte o rüya gibi villanın tüm detayları…