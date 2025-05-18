Voleybolun En Zenginlerinden Zehra Güneş'in Ultra Lüks Villasından İlk Kareler Paylaşıldı!
Geçtiğimiz nisan ayında Zehra Güneş’le birlikte villa bahçesinden paylaşım yapan ünlü tasarımcı Şafak Çak, bu kez evin son halini yayınladı. Görenler gözlerine inanamadı! Bahçesinden güneş motifine, voleybol topu heykelinden GRL PWR neon tabelaya kadar her detay özenle düşünülmüş. Zehra Güneş, yalnızca sahada değil gayrimenkulde de parlıyor.
İşte o rüya gibi villanın tüm detayları…
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki tercihleriyle de gündem yaratıyor.
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Zehra’nın villasında yok yok!
Güneş simgesi de adeta isminin ve enerjisinin vücut bulmuş hali gibi.
Girişteki döşemeyle ışıkları aynı olan bu güneş rölyefiyi biz epey beğendik açıkcası.
Duvarın kenarında yer alan ışıklı voleybol topu heykeli ise hem sporcu kimliğini yansıtıyor hem de gece olduğunda evin havasını bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ülkenin değil , dünyanın takdir ettiği ,kupa ve madalyalar sahibi mili voleybocunun da böyle bi evi olsun , huzurla-keyifle otursun. yaşattığı gurura karşı a... Devamını Gör
ben beğenmedim. çok orta doğu esintili. neyse. herkesin zevki kendine. güle güle otursun allah daha güzellerinde oturmayı nasip etsin
Yakısır