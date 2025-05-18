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Voleybolun En Zenginlerinden Zehra Güneş'in Ultra Lüks Villasından İlk Kareler Paylaşıldı!

Voleybolun En Zenginlerinden Zehra Güneş'in Ultra Lüks Villasından İlk Kareler Paylaşıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 10:05

Geçtiğimiz nisan ayında Zehra Güneş’le birlikte villa bahçesinden paylaşım yapan ünlü tasarımcı Şafak Çak, bu kez evin son halini yayınladı. Görenler gözlerine inanamadı! Bahçesinden güneş motifine, voleybol topu heykelinden GRL PWR neon tabelaya kadar her detay özenle düşünülmüş. Zehra Güneş, yalnızca sahada değil gayrimenkulde de parlıyor. 

İşte o rüya gibi villanın tüm detayları…

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki tercihleriyle de gündem yaratıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve VakıfBank’ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki tercihleriyle de gündem yaratıyor.

Uzun boyu, etkileyici oyun tarzı ve karizmasıyla hem rakiplerine hem de izleyicilere “filede yıldız böyle olunur” dedirten Güneş, sosyal medyanın da en çok takip edilen voleybolcusu unvanını elinde tutuyor. Henüz 25 yaşındaki sporcunun serveti ise konuşulanlara göre tam 4 milyon dolar!

Bu servetini akıllıca değerlendiren Zehra Güneş, geçtiğimiz aylarda lüks bir villa almış ve tasarım süreci için Türkiye’nin önde gelen iç mimarlarından Şafak Çak ile anlaşmıştı. Nisan ayında birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşan Çak, villa bahçesinden bir pozla projeyi duyurmuştu. O paylaşımda “Zehra ile yan yana gelince: 1.95 metre voleybol, 250 m² tasarım” notunu düşen tasarımcı, şimdi ise düşünülen projenin görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Zehra’nın villasında yok yok!

Zehra’nın villasında yok yok!

Önce girişe bizi dev bir ‘Z’ harfi karşılıyor. Işıklı Zehra Güneş'in baş harfinin yer aldığı bu ışıklı yer döşemesi içeride bizi neler beklediğini az çok tahmin ettiriyor.

Güneş simgesi de adeta isminin ve enerjisinin vücut bulmuş hali gibi.

Güneş simgesi de adeta isminin ve enerjisinin vücut bulmuş hali gibi.

Evin verandasına yerleştirilen güneş rölyefi, dış mekanla iç mimariyi birleştiren şık detaylardan biri.

Girişteki döşemeyle ışıkları aynı olan bu güneş rölyefiyi biz epey beğendik açıkcası.

Girişteki döşemeyle ışıkları aynı olan bu güneş rölyefiyi biz epey beğendik açıkcası.

Bahçedeki süs havuzu, özel oturma alanları, gömme yemek masası ve seçilen bitki düzenlemesi de Zehra’nın stilini yansıtıyor.

Duvarın kenarında yer alan ışıklı voleybol topu heykeli ise hem sporcu kimliğini yansıtıyor hem de gece olduğunda evin havasını bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Duvarın kenarında yer alan ışıklı voleybol topu heykeli ise hem sporcu kimliğini yansıtıyor hem de gece olduğunda evin havasını bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Bu heykelin hemen önünde ise “GRL PWR” (Girl Power) yazılı neon bir tabela yer alıyor; kadın gücüne zarif ama iddialı bir dokunuş!

Gözler şimdi Zehra’nın bu evi ne zaman paylaşacağına çevrildi. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Bitli Pire

ülkenin değil , dünyanın takdir ettiği ,kupa ve madalyalar sahibi mili voleybocunun da böyle bi evi olsun , huzurla-keyifle otursun. yaşattığı gurura karşı a... Devamını Gör

Fuat Karli

ben beğenmedim. çok orta doğu esintili. neyse. herkesin zevki kendine. güle güle otursun allah daha güzellerinde oturmayı nasip etsin

İktidar

Yakısır