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"Duvar" Şarkısı ile Hafızalara Yerleşen Zeynep Casalini'nin Son Paylaşımı Dillere Düştü!

"Duvar" Şarkısı ile Hafızalara Yerleşen Zeynep Casalini'nin Son Paylaşımı Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 16:00

Türk pop müziğinin kendine has sesi ve duruşuyla yıllardır adından söz ettiren Zeynep Casalini, Bodrum'a taşınmasıyla birlikte son dönemde özel hayatını magazin gündeminden uzakta yaşamaya başlamıştı. Hem sahne performanslarıyla hem de tarzıyla dikkat çeken Casalini, yeniden sahnelere dönüş yaparken, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcının son paylaşımı kullanıcıların dikkatini çekti.

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Türk pop müziğinin naif ama güçlü sesi Zeynep Casalini, "Duvar" adlı şarkısıyla yıllar geçse de etkisini yitirmeyen nadir eserlerden birine imza attı.

Türk pop müziğinin naif ama güçlü sesi Zeynep Casalini, "Duvar" adlı şarkısıyla yıllar geçse de etkisini yitirmeyen nadir eserlerden birine imza attı.

Daha önce müziği bıraktığı iddialarıyla gündeme oturan Zeynep Casalini sonrasında magazin muhabirlerine yakalanmış ve Bodrum'a yerleştiğini, kendine yeni bir hayat kurduğunu açıklamış fakat müzik yapmaya devam ettiğini açıklamıştı..

Bir dönem boyunca hafızalara kazınan, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle 2000’li yılların ikonik isimlerinden biri olan Zeynep Casalini, magazin gündeminde yeniden yerini aldı!

Bir dönem boyunca hafızalara kazınan, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle 2000’li yılların ikonik isimlerinden biri olan Zeynep Casalini, magazin gündeminde yeniden yerini aldı!

Güzelliğini annesi Deniz Türkali’den, duruşunu ise usta tiyatro yazarı dedesi Vedat Türkali’den alan Zeynep Casalini, sanat hayatına çocuk yaşta atılmış isimlerden biri. 2025’te çıkarttığı yeni single'ıyla geri dönen ve yeniden konuşulmaya başlanan isim paylaşımıyla dikkat çekti.

Konuşulmasının nedenlerinden biri ise bu paylaşım oldu:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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