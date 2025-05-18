Fenerbahçeli Ana Cristina'dan Evliliğe İlk Adım
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ana Cristina, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. 21 yaşındaki Brezilyalı sporcunun hayat arkadaşı, kendisi gibi voleybolcu Maicon Santos.
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Fenerbahçeli Ana Cristina nişanlandı
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Ana'nı paylaşımı
Maicon Santos'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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