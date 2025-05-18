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Fenerbahçeli Ana Cristina'dan Evliliğe İlk Adım

Fenerbahçeli Ana Cristina'dan Evliliğe İlk Adım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 10:06

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ana Cristina, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. 21 yaşındaki Brezilyalı sporcunun hayat arkadaşı, kendisi gibi voleybolcu Maicon Santos.

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Fenerbahçeli Ana Cristina nişanlandı

Fenerbahçeli Ana Cristina nişanlandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Breziyalı smaçörü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda müjdeli haberi verdi. 21 yaşındaki voleybolcu, Maicon Santos ile nişanlandığını açıkladı.

Ana'nı paylaşımı

Maicon Santos'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor

Maicon Santos'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor

Brezilya basınındaki haberlere göre, Praia Clube Uberlandia'da forma giyen Maicon Santos, Ana'nın İstanbul'da olmasından dolayı yakın zamanda Fenerbahçe'ye transfer olacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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