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As Kadro Değişebilir: Daniele Santarelli'den Rotasyon Mesajı

As Kadro Değişebilir: Daniele Santarelli'den Rotasyon Mesajı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 18:41

Milletler Ligi'nin başlamasına bir aydan az bir süre kala A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, TRT SPOR'a verdiği röportajda turnuva maratonunun oldukça uzun olduğunu ifade ederken kulüplerinde yorucu bir sezon geçiren oyuncuları dinlendirebileceğini vurguladı.

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"İlk haftada yeni isimler görmekten yanayım"

"İlk haftada yeni isimler görmekten yanayım"

'Uzun bir yaz olacak. Milletler Ligi 2 ay sürüyor. Kulübünde yorucu bir sezon geçiren oyuncuların dinlenmesi benim için önemli. 

Çok sayıda genç oyuncu görmeyi isterim. İlk haftada yeni isimler görmekten yanayım. Birçok oyuncu ilk etapta vücut ve zihin olarak kendilerini tazeleme imkanı bulacak. Milletler Ligi boyunca oyuncuları değiştireceğim. 

Finallerde yer almamızı umuyorum. Sonrasında Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için kısa bir zamanımız olacak. Bu yaz her ülke için çok önemli. İyi iş çıkarabileceğimizi hissediyorum.'

Kadroda kimler var?

Kadroda kimler var?

2025 yılındaki ilk sınavına Milletler Ligi'nde çıkacak olan Filenin Sultanları'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimlerin yer aldığı açıklanmıştı:

  • Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

  • Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

  • Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

  • Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

  • Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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