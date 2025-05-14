As Kadro Değişebilir: Daniele Santarelli'den Rotasyon Mesajı

'Uzun bir yaz olacak. Milletler Ligi 2 ay sürüyor. Kulübünde yorucu bir sezon geçiren oyuncuların dinlenmesi benim için önemli.

Çok sayıda genç oyuncu görmeyi isterim. İlk haftada yeni isimler görmekten yanayım. Birçok oyuncu ilk etapta vücut ve zihin olarak kendilerini tazeleme imkanı bulacak. Milletler Ligi boyunca oyuncuları değiştireceğim.

Finallerde yer almamızı umuyorum. Sonrasında Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için kısa bir zamanımız olacak. Bu yaz her ülke için çok önemli. İyi iş çıkarabileceğimizi hissediyorum.'