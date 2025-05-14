As Kadro Değişebilir: Daniele Santarelli'den Rotasyon Mesajı
Milletler Ligi'nin başlamasına bir aydan az bir süre kala A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, TRT SPOR'a verdiği röportajda turnuva maratonunun oldukça uzun olduğunu ifade ederken kulüplerinde yorucu bir sezon geçiren oyuncuları dinlendirebileceğini vurguladı.
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