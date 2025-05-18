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Ziynet Sali Konserinde Bayıldı: Sahne Ortasında Fenalaştı, Ekibi Müdahale Etti!

Ziynet Sali Konserinde Bayıldı: Sahne Ortasında Fenalaştı, Ekibi Müdahale Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.05.2025 - 12:57

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Çeşme konserinde sahnede baygınlık geçirdi. Apar topar kulise taşınan ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu. 50. yaşını kısa süre önce kutlayan ve konserlerine hız kesmeden devam eden Sali, daha önce de sahnede fenalaşmıştı. Güzelliği ve enerjisiyle “bu nasıl 50” dedirten Ziynet Sali, bu kez hayranlarını korkuttu. 

İşte detaylar…

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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, uzun yıllardır hem müziği hem de duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, uzun yıllardır hem müziği hem de duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

“Daha Nasıl Sevebilirim”, “Kalbim Tatilde”, “Ağlar mıyım? Ağlamam” ve “Uyku Tutmadı” gibi hit şarkılarla listelerde üst sıralarda yer alan Sali, sahne performanslarıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor.

Başarılı kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen ve hem duygusal hem enerjik şarkı repertuvarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ziynet Sali, sadece sesiyle değil tarzı, zarafeti ve samimi tavırlarıyla da müzik dünyasında özel bir yer edindi.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz Nisan ayında da 50. yaş gününü kutlamış, bu özel günü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla taçlandırmıştı.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz Nisan ayında da 50. yaş gününü kutlamış, bu özel günü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla taçlandırmıştı.

2.5 milyon takipçili Instagram hesabında yaptığı doğum günü paylaşımında “Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey.” notunu düşen Sali’ye hayranlarından adeta yorum ve beğeni yağmıştı. 

Işıl ışıl görüntüsü, gençliği ve enerjisiyle takipçilerini hayran bırakmıştı.

Ancak bir önceki akşam Çeşme’de sahne alan ünlü şarkıcı, ne yazık ki sahnede fenalaştı.

Ancak bir önceki akşam Çeşme’de sahne alan ünlü şarkıcı, ne yazık ki sahnede fenalaştı.

Performansı sırasında bir anda kendini kötü hisseden Ziynet Sali, sahnede baygınlık geçirdi. Sanatçının dengesi bir anda bozuldu ve yere yığıldı. Durumu fark eden ekibi, Sali’yi apar topar kulise taşıdı.

Bu olay, sanatçının hayranlarını oldukça endişelendirdi. Zira Ziynet Sali daha önce de benzer bir sağlık sorunu yaşamıştı. 2018 yılında Beylikdüzü’nde verdiği bir konser sırasında da sahnede fenalaşan Sali, “Enerjiniz başımı döndürdü” diyerek durumu toparlamaya çalışmış, ancak ayakta duramayınca baygınlık geçirerek kulise alınmıştı.

Şu an için sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Şu an için sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sevenlerinin gözü kulağı şimdi sanatçının sosyal medya hesabında yapacağı paylaşımda. Umarız bu yaşadığı yalnızca geçici bir yorgunluktur ve Ziynet Sali yine enerjisiyle sahnelere dönmeye kaldığı yerden devam eder. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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