Ziynet Sali Konserinde Bayıldı: Sahne Ortasında Fenalaştı, Ekibi Müdahale Etti!
Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Çeşme konserinde sahnede baygınlık geçirdi. Apar topar kulise taşınan ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu. 50. yaşını kısa süre önce kutlayan ve konserlerine hız kesmeden devam eden Sali, daha önce de sahnede fenalaşmıştı. Güzelliği ve enerjisiyle “bu nasıl 50” dedirten Ziynet Sali, bu kez hayranlarını korkuttu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Ziynet Sali, uzun yıllardır hem müziği hem de duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı, geçtiğimiz Nisan ayında da 50. yaş gününü kutlamış, bu özel günü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla taçlandırmıştı.
Ancak bir önceki akşam Çeşme’de sahne alan ünlü şarkıcı, ne yazık ki sahnede fenalaştı.
Şu an için sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın