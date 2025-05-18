Ziynet Sali Konserinde Bayıldı: Sahne Ortasında Fenalaştı, Ekibi Müdahale Etti!

“Daha Nasıl Sevebilirim”, “Kalbim Tatilde”, “Ağlar mıyım? Ağlamam” ve “Uyku Tutmadı” gibi hit şarkılarla listelerde üst sıralarda yer alan Sali, sahne performanslarıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor.

Başarılı kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen ve hem duygusal hem enerjik şarkı repertuvarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ziynet Sali, sadece sesiyle değil tarzı, zarafeti ve samimi tavırlarıyla da müzik dünyasında özel bir yer edindi.