Hande Yener, Konserinde "Devireceğiz" Sözleriyle Dinleyicilerden Alkış Topladı

Sadece 2000’li yılların değil, 2020’lerin gençliğine de ulaşmayı başaran sanatçı, konserlerinde yeni nesille adeta bütünleşiyor. Konser alanlarında onu izlemeye gelen gençler, onun müziğine eşlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sahneden gelen mesajlara da kulak veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Bilkent Üniversitesi’nde sahne alan Sertab Erener’in konserinde “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atılmış, Erener de “Ateşim var ama sizin için zıplayacağım” diyerek seyircisine eşlik etmişti. O anlar sosyal medyada gündem olmuş, çok konuşulmuştu.