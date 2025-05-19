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Hande Yener, Konserinde "Devireceğiz" Sözleriyle Dinleyicilerden Alkış Topladı

Hande Yener, Konserinde "Devireceğiz" Sözleriyle Dinleyicilerden Alkış Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 11:26

Son zamanlarda konserlerinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bu kez sahnede “Biz bu devri çok güzel devireceğiz” sözleriyle gündem oldu. 

İşte o dikkat çeken sözler ve yaşananlar…

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Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!

Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!

“Kırmızı”, “Romeo”, “Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor”, “Bodrum” ve “Ya Ya Ya” gibi hitlerle yıllarca listelerin zirvesinden inmeyen Yener, sahne enerjisiyle de her zaman farkını ortaya koydu. Müziğiyle olduğu kadar, her dönem değiştirdiği tarzı, kostümleri, saç renkleri ve sahne şovlarıyla da çok konuşuldu. Hiç kuşkusuz, pop müziğin en yenilikçi ve cesur kadınlarından biri.

Yıllar geçse de etkisini yitirmeyen Yener, özellikle son yıllarda genç kitleyle kurduğu bağla dikkat çekiyor.

Yıllar geçse de etkisini yitirmeyen Yener, özellikle son yıllarda genç kitleyle kurduğu bağla dikkat çekiyor.

Sadece 2000’li yılların değil, 2020’lerin gençliğine de ulaşmayı başaran sanatçı, konserlerinde yeni nesille adeta bütünleşiyor. Konser alanlarında onu izlemeye gelen gençler, onun müziğine eşlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sahneden gelen mesajlara da kulak veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Bilkent Üniversitesi’nde sahne alan Sertab Erener’in konserinde “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atılmış, Erener de “Ateşim var ama sizin için zıplayacağım” diyerek seyircisine eşlik etmişti. O anlar sosyal medyada gündem olmuş, çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu olayın ardından aynı slogan geçtiğimiz günlerde Hande Yener’in Muğla konserinde de duyulmuştu.

Bu olayın ardından aynı slogan geçtiğimiz günlerde Hande Yener’in Muğla konserinde de duyulmuştu.

Seyircisine sahneden eşlik eden Yener, hem zıplamış hem de yaptığı konuşmayla gençlere seslenmişti. “Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır…” diyerek alkışları toplamıştı.

Kaçıranlar için:

Ancak Hande Yener bununla da kalmadı!

Ancak Hande Yener bununla da kalmadı!

Son konserinde söyledikleri yine gündeme damga vurdu. Sahnedeki coşkuya ve gençlerin enerjisine kayıtsız kalamayan şarkıcı, mikrofonu eline aldı ve şu cümleleri kurdu:

“Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığımda da neler neler olmuştu. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Gençlerimizdeki coşku, memleket sevdası, dürüstlük, içtenlik, gerçeklik… Bunu görmemem mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü? Gençler, önünüzde eğiliyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun, evet olsun, oldu bile! İyiki varsınız. 25 yıldır bu işi yapıyorum ama bu yeni gelen nesil tekrar doğmamı sağladı. Bu bir gerçek.”

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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metasudans

Bu kendini sanatçı zanneden soytarılara inanmayın. Kitle ne isterse onu verirler. Bilinçli, duyarlı, kendini geliştirmiş, ahlaklı ve modern bir kite yaratmay... Devamını Gör

ersin bakan

seninde isin bitmis

Ekrem özbek

batıya yardakçısı sizi gidiler soyunmayı marifet sayan sözde sanatçı 1 sene giyinip sahne al bakalım yiyorsa yapabilirsin hür iradenle yermi