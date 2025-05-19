Hande Yener, Konserinde "Devireceğiz" Sözleriyle Dinleyicilerden Alkış Topladı
Son zamanlarda konserlerinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bu kez sahnede “Biz bu devri çok güzel devireceğiz” sözleriyle gündem oldu.
İşte o dikkat çeken sözler ve yaşananlar…
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Pop müziğin kraliçelerinden Hande Yener’i tanımayan yoktur!
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Yıllar geçse de etkisini yitirmeyen Yener, özellikle son yıllarda genç kitleyle kurduğu bağla dikkat çekiyor.
Bu olayın ardından aynı slogan geçtiğimiz günlerde Hande Yener’in Muğla konserinde de duyulmuştu.
Ancak Hande Yener bununla da kalmadı!
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bu kendini sanatçı zanneden soytarılara inanmayın. Kitle ne isterse onu verirler. Bilinçli, duyarlı, kendini geliştirmiş, ahlaklı ve modern bir kite yaratmay... Devamını Gör
seninde isin bitmis
batıya yardakçısı sizi gidiler soyunmayı marifet sayan sözde sanatçı 1 sene giyinip sahne al bakalım yiyorsa yapabilirsin hür iradenle yermi