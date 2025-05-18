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Sette Eğlenceli Anlar: Galatasaray'ın Meşhur Gol Sevincini Bir de Melis Sezen'den İzleyin!

Sette Eğlenceli Anlar: Galatasaray'ın Meşhur Gol Sevincini Bir de Melis Sezen'den İzleyin!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 20:44

Şimdilerde 'Deha' dizisinin İmre'si olarak ekranlarda izlediğimiz Melis Sezen güzelliğiyle izleyicisini büyülemeyi başarıyor. Fakat yalnıza büyüleyici güzelliğiyle değil, etkileyici danslarıyla da gündeme geliyor kendisi biliyorsunuz. 

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'ın bugün Kayserispor ile karşılaşması vardı. Bu karşılaşma öncesi sette arkadaşlarıyla eğlenen Melis Sezen, Galatasaray'ın meşhur gol dansını yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

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Melis Sezen, "Deha" dizisindeki performansı ve diziden hemen önce değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor son dönemlerde.

Melis Sezen, "Deha" dizisindeki performansı ve diziden hemen önce değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor son dönemlerde.

Bu akşam final bölümü yayınlanacak olan Deha'nın İmre'si olarak uzun bir süre ekranlarda izledik güzel oyuncuyu. Rol aldığı bu dizide öylesine güçlü ve tutkuyla aşık bir kadını oynadı ki aklı ve duyguları arasında kurduğu dengeye, sevdiği için katlandıklarına bizler de birebir şahit olmuşuzcasına hep onun tarafını tuttuk. 

Melis Sezen, Deha'dan önce Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak karşımıza çıkmış ve bizlerin dikkatini o zamanlarda çekmeye başlamıştı. Güzel oyuncu, kariyer basamaklarını adım adım tırmanmaya devam ediyor şimdilerde.

Deha dizi setindeki son günlerinde set arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan Melis Sezen, Galatasaray'ın takım ruhuna ortak oldu.

Deha dizi setindeki son günlerinde set arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan Melis Sezen, Galatasaray'ın takım ruhuna ortak oldu.

Skor tablosunda şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray'ın uzun bir süre Icardi ile de özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını akıllara getirdiğini biliyorsunuzdur. Şimdilerde ise özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın ve diğer tüm sarı- kırmızılı ekibin favori şarkısı 'Vidrado Em Voce' sosyal medyada epey paylaşılıyor. 

Melis Sezen ve set arkadaşları da Galatasaray'ın heyecanlı bekleyişine ortak oldu. O şarkıyla birlikte ikonikleşmiş gol sevincini yaptı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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