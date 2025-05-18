Sette Eğlenceli Anlar: Galatasaray'ın Meşhur Gol Sevincini Bir de Melis Sezen'den İzleyin!

Bu akşam final bölümü yayınlanacak olan Deha'nın İmre'si olarak uzun bir süre ekranlarda izledik güzel oyuncuyu. Rol aldığı bu dizide öylesine güçlü ve tutkuyla aşık bir kadını oynadı ki aklı ve duyguları arasında kurduğu dengeye, sevdiği için katlandıklarına bizler de birebir şahit olmuşuzcasına hep onun tarafını tuttuk.

Melis Sezen, Deha'dan önce Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak karşımıza çıkmış ve bizlerin dikkatini o zamanlarda çekmeye başlamıştı. Güzel oyuncu, kariyer basamaklarını adım adım tırmanmaya devam ediyor şimdilerde.