Sette Eğlenceli Anlar: Galatasaray'ın Meşhur Gol Sevincini Bir de Melis Sezen'den İzleyin!
Şimdilerde 'Deha' dizisinin İmre'si olarak ekranlarda izlediğimiz Melis Sezen güzelliğiyle izleyicisini büyülemeyi başarıyor. Fakat yalnıza büyüleyici güzelliğiyle değil, etkileyici danslarıyla da gündeme geliyor kendisi biliyorsunuz.
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'ın bugün Kayserispor ile karşılaşması vardı. Bu karşılaşma öncesi sette arkadaşlarıyla eğlenen Melis Sezen, Galatasaray'ın meşhur gol dansını yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.
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Melis Sezen, "Deha" dizisindeki performansı ve diziden hemen önce değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor son dönemlerde.
Deha dizi setindeki son günlerinde set arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayan Melis Sezen, Galatasaray'ın takım ruhuna ortak oldu.
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