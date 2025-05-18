Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week'te Onur Konuğu Olarak Defilenin Açılışını Yaptı!
Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli aşk ile gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, projelerine hız kesmeden devam ediyor.
Güzel oyuncu, Bakü Fashion Week'e onur konuğu olarak davet edildi. Emre Erdemoğlu’nun ilk kadın koleksiyonunun podyumdaki açılışını Nesrin Cavadzade yaptı.
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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi pek çok projeden tanıyoruz. Kendisi özellikle televizyon dizilerinin sevilen yüzlerinden birisi.
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Cavadzade, son zamanlarda Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli aşkla çok konuşulmuştu.
Kendisi şimdilerde aşkın acısını çoktan atlatmış, ayrılık bunalımı evresine uğramamış bile! Kariyerine hız kesmeden devam eden ünlü güzel, Bakü podyumlarını aydınlattı.
Cavadzade'nin podyumda nasıl yürüdüğünü merak edenleri böyle alalım:
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