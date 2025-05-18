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Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week'te Onur Konuğu Olarak Defilenin Açılışını Yaptı!

Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week'te Onur Konuğu Olarak Defilenin Açılışını Yaptı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 19:08

Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli aşk ile gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, projelerine hız kesmeden devam ediyor. 

Güzel oyuncu, Bakü Fashion Week'e onur konuğu olarak davet edildi. Emre Erdemoğlu’nun ilk kadın koleksiyonunun podyumdaki açılışını Nesrin Cavadzade yaptı.

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi pek çok projeden tanıyoruz. Kendisi özellikle televizyon dizilerinin sevilen yüzlerinden birisi.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi pek çok projeden tanıyoruz. Kendisi özellikle televizyon dizilerinin sevilen yüzlerinden birisi.

Cazibeli aurası ve neredeyse mankenlere taş çıkartıyor diyebileceğimiz fiziğiyle Nesrin Cavadzade, oyunculuğun da hakkını veren isimlerden. Kendisi Şahane Hayatım ve Yasak Elma gibi dizilerde sergilediği performansla kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı. 

Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarına özen gösteren Cavadzade, fit vücuduyla yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kendisi çok öncelerde karbonhidratı kestiğini dile getirmişti.

Cavadzade, son zamanlarda Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli aşkla çok konuşulmuştu.

Cavadzade, son zamanlarda Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli aşkla çok konuşulmuştu.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu rol arkadaşı Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Rol aldıkları Sandık Kokusu dizisinde de epey yakıştırılan çiftin aşkının gerçeğe dönüşmesi sevenlerini de epey mutlu etmişti aslında. Fakat gelin görün ki işler sosyal medyada göründüğü gibi toz pembe ilerlemedi ve Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin'i tek hamlede takipten çıkıverdi. İkilinin arasında neler oldu, neler bitti bilemiyoruz. 

Fakat ayrılıktan bir süre sonra 'ciddi ilişki düşünmeyen erkek' paylaşımı yapmıştı Cavadzade. Bizler de aşkın bu yüzden bittiğini düşünmüştük.

Kendisi şimdilerde aşkın acısını çoktan atlatmış, ayrılık bunalımı evresine uğramamış bile! Kariyerine hız kesmeden devam eden ünlü güzel, Bakü podyumlarını aydınlattı.

Kendisi şimdilerde aşkın acısını çoktan atlatmış, ayrılık bunalımı evresine uğramamış bile! Kariyerine hız kesmeden devam eden ünlü güzel, Bakü podyumlarını aydınlattı.

Bakü Fashion Week'te defilenin onu konuğu olarak açılışı yapan Nesrin Cavadzade, Emre Erdemoğlu’nun ilk kadın koleksiyonuyla podyumda adeta salındı. 

Erdemoğlu, daha öncelerde erkek giyimi üzerine çalışmalarda bulunsa da kadın giyiminde de yeteneği olduğunu bu koleksiyonuyla gözler önüne sermiş oldu.

Cavadzade'nin podyumda nasıl yürüdüğünü merak edenleri böyle alalım:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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