Nesrin Cavadzade, Bakü Fashion Week'te Onur Konuğu Olarak Defilenin Açılışını Yaptı!

Cazibeli aurası ve neredeyse mankenlere taş çıkartıyor diyebileceğimiz fiziğiyle Nesrin Cavadzade, oyunculuğun da hakkını veren isimlerden. Kendisi Şahane Hayatım ve Yasak Elma gibi dizilerde sergilediği performansla kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı.

Bunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarına özen gösteren Cavadzade, fit vücuduyla yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kendisi çok öncelerde karbonhidratı kestiğini dile getirmişti.