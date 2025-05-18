Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Olarak Tanıdığımız Çiğdem Batur, 'Asgari Ücret Alan Biriyle Olur mu?'yu Cevapladı

Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınması, 2013-2015 yılları arasında 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisinde canlandırdığı Leyla Türkmen karakteriyle olmuştur. Ayrıca 2010 yapımı 'Büşra' ve 2015 yapımı 'Bizim Hikaye' gibi filmlerde de rol almıştı kendisi. Bunun yanı sıra Batur, yurt dışında da oyunculuk kariyeri adına önemli adımlar atmış ve 'Act Yourself Academy'in kurucusu olmuştur.

Bunun yanı sıra Gökhan Keser ile epey uzun süreli bir aşk yaşamış fakat çift sonrasında yollarını ayırmıştı.