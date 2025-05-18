Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Olarak Tanıdığımız Çiğdem Batur, 'Asgari Ücret Alan Biriyle Olur mu?'yu Cevapladı
Oyuncu Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle bildiğimiz Batur, ilişki tercihlerine ve yaşanmışlıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Çiğdem Batur, özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerimizden.
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Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. 'Asgari ücret alan biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
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