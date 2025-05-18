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Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Olarak Tanıdığımız Çiğdem Batur, 'Asgari Ücret Alan Biriyle Olur mu?'yu Cevapladı

Kurtlar Vadisi'nin Leyla'sı Olarak Tanıdığımız Çiğdem Batur, 'Asgari Ücret Alan Biriyle Olur mu?'yu Cevapladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 18:04

Oyuncu Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.  Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle bildiğimiz Batur, ilişki tercihlerine ve yaşanmışlıklarına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Çiğdem Batur, özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerimizden.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Çiğdem Batur, özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isimlerimizden.

Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınması, 2013-2015 yılları arasında 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisinde canlandırdığı Leyla Türkmen karakteriyle olmuştur. Ayrıca 2010 yapımı 'Büşra' ve 2015 yapımı 'Bizim Hikaye' gibi filmlerde de rol almıştı kendisi. Bunun yanı sıra Batur, yurt dışında da oyunculuk kariyeri adına önemli adımlar atmış ve 'Act Yourself Academy'in kurucusu olmuştur.

Bunun yanı sıra Gökhan Keser ile epey uzun süreli bir aşk yaşamış fakat çift sonrasında yollarını ayırmıştı.

Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. 'Asgari ücret alan biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Çiğdem Batur, Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk oldu. 'Asgari ücret alan biriyle aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Batur, 'Olmam. Yani şu anda böyle toz pembe hayaller kuramayacağım. Zaten şu an asgari ücretle...' dedi. Ardından 'toparlamam lazım' diyerek açıklamalarının devamını getirdi.

Videoyu izlemek isteyenler için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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