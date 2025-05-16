As Bayrakları: Manifest Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Rolling Stone'a Çıkan İlk Türk Sanatçı Oldu
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Big 5 yarışmasının kazananları olarak tanıdığımız Manifest grubu, "Zamansızdık" isimli ilk şarkılarını yayınlayarak yıldızını parlatmıştı.
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Manifest, dünyanın en prestijli dergilerinden Rolling Stone'a çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe kazındılar. Vallahi ne diyelim kızlar, göğsümüz kabarttınız!
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