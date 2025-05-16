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As Bayrakları: Manifest Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Rolling Stone'a Çıkan İlk Türk Sanatçı Oldu

As Bayrakları: Manifest Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Rolling Stone'a Çıkan İlk Türk Sanatçı Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:23

Manifest, ilk başlarda Grup Hepsi'ye olan özlemimizi dindiren bir müzik grubu olarak tanınsa da daha sonra şimdiye kadarki herkesten farkını, özgünlüğünü bizlere de dünyaya da kanıtlamış oldu. 

Manifest, Rolling Stone dergisine çıkan ilk Türk sanatçı oldu. 

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Big 5 yarışmasının kazananları olarak tanıdığımız Manifest grubu, "Zamansızdık" isimli ilk şarkılarını yayınlayarak yıldızını parlatmıştı.

Big 5 yarışmasının kazananları olarak tanıdığımız Manifest grubu, "Zamansızdık" isimli ilk şarkılarını yayınlayarak yıldızını parlatmıştı.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'ın Big 5 yarışmasını kazanmasıyla grubun adı Manifest oldu ve Zamansızdık adlı ilk şarkılarını vakit kaybetmeden çıkardılar.

'Arıyo' isimli şarkılarıyla şimdilerde başta TikTok olmak üzere birçok mecrada popüler olmuş durumdalar. Şarkıları akım haline gelirken kendileriyse, nefes kesen koreografileriyle bir ikon haline geldi. 

Kendilerine has tarzlarıyla kendilerinden öncekileri anımsatsalar da onların izinden gitmediler. Onlar çıktıkları bu yolu,  'Ama bizim için güç, birlikte olmaktan gelir. Bunu rekabet olarak değil, güç olarak görüyoruz.' olarak tanımladı.

Manifest, dünyanın en prestijli dergilerinden Rolling Stone'a çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe kazındılar. Vallahi ne diyelim kızlar, göğsümüz kabarttınız!

Manifest, dünyanın en prestijli dergilerinden Rolling Stone'a çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe kazındılar. Vallahi ne diyelim kızlar, göğsümüz kabarttınız!

Rolling Stone'da yazı  'Ama bizim için güç, birlikte olmaktan gelir. Bunu rekabet olarak değil, güç olarak görüyoruz.' alt başlığıyla yer aldı. 

Yazıda, 'Kadın sanatçıların neredeyse her zaman solo performanslar sergilediği bir ülkede (Sezen Aksu, Sertab Erener, Ajda Pekkan), Manifest farklı bir şeye işaret ediyor. İsimleri beyan etme, şekillendirme, umut etme ve yer kaplama niyetini çağrıştırıyor. Gülçin Ergül gibi Türk pop ikonlarının aylarca süren rekabeti ve mentorluğuyla oluşan grup, Hepsi'nin eski üyesi ve Big5'ın üç jürisinden biri , sadece pop icra etmiyor. İstanbul'un dokusunu DNA'larına katarak yeni bir şablon tanımlıyorlar.' cümlelerine de yer veriliyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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