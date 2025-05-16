As Bayrakları: Manifest Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Rolling Stone'a Çıkan İlk Türk Sanatçı Oldu

Rolling Stone'da yazı 'Ama bizim için güç, birlikte olmaktan gelir. Bunu rekabet olarak değil, güç olarak görüyoruz.' alt başlığıyla yer aldı.

Yazıda, 'Kadın sanatçıların neredeyse her zaman solo performanslar sergilediği bir ülkede (Sezen Aksu, Sertab Erener, Ajda Pekkan), Manifest farklı bir şeye işaret ediyor. İsimleri beyan etme, şekillendirme, umut etme ve yer kaplama niyetini çağrıştırıyor. Gülçin Ergül gibi Türk pop ikonlarının aylarca süren rekabeti ve mentorluğuyla oluşan grup, Hepsi'nin eski üyesi ve Big5'ın üç jürisinden biri , sadece pop icra etmiyor. İstanbul'un dokusunu DNA'larına katarak yeni bir şablon tanımlıyorlar.' cümlelerine de yer veriliyor.