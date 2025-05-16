Edis ve Aleyna Tilki'den Duygulandıran Proje: Atatürk'ü Anmak İçin 'Fikrimin İnce Gülü'nü Seslendirdiler!

Edis'in 'Benim Ol' ve 'Çok Çok' gibi şarkıları ve karizmasıyla geniş kitlere kendisini tanıtmaya başladığı yıllar tam olarak Aleyna Tilki'nin de 'Cevapsız Çınlama' ile ortalığı kasıp kavurduğu yıllara tekamül ediyor.

Edis, şimdilerde bambaşka tarzı ve farklı duruşuyla ülkemizde en çok beğenilen erkek seslerden birisi. Öyle ki kendisinin namı yalnızca ülkemizle sınırlı değil biliyorsunuz. Edis sık sık yurt dışında da konserler vererek hayranlarıyla buluşuyor.

Aleyna Tilki de ülkemizde popülerleştikçe kendisini daha da geliştirmek için müzik eğitimlerini tamamlamaya yurt dışına giden şarkıcılarımızdan. Fakat kendisi bir döndü pir döndü biliyorsunuz.