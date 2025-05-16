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Edis ve Aleyna Tilki'den Duygulandıran Proje: Atatürk'ü Anmak İçin 'Fikrimin İnce Gülü'nü Seslendirdiler!

Edis ve Aleyna Tilki'den Duygulandıran Proje: Atatürk'ü Anmak İçin 'Fikrimin İnce Gülü'nü Seslendirdiler!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 20:55

Son dönemlerin popüler ikilisi Edis ve Aleyna Tilki, bu sefer oldukça kıymetli bir an için bir araya geldi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için ortaya konan konseptte, ünlü iki şarkıcımız Atatürk'ün en sevdiği parçalardan birisi olan Fikrimin İnce Gülü'nü seslendirdiler.

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Aslına bakarsanız, Edis ve Aleyna Tilki'nin tanınmaya başladığı yıllar tam olarak aynı dönemler. İkilinin yan yana gelişi ise Mor ve Ötesi için gerçekleşen Saygı1 gecesi oldu.

Aslına bakarsanız, Edis ve Aleyna Tilki'nin tanınmaya başladığı yıllar tam olarak aynı dönemler. İkilinin yan yana gelişi ise Mor ve Ötesi için gerçekleşen Saygı1 gecesi oldu.

Edis'in 'Benim Ol' ve 'Çok Çok' gibi şarkıları ve karizmasıyla geniş kitlere kendisini tanıtmaya başladığı yıllar tam olarak Aleyna Tilki'nin de 'Cevapsız Çınlama' ile ortalığı kasıp kavurduğu yıllara tekamül ediyor. 

Edis, şimdilerde  bambaşka tarzı ve farklı duruşuyla ülkemizde en çok beğenilen erkek seslerden birisi. Öyle ki kendisinin namı yalnızca ülkemizle sınırlı değil biliyorsunuz. Edis sık sık yurt dışında da konserler vererek hayranlarıyla  buluşuyor. 

Aleyna Tilki de ülkemizde popülerleştikçe kendisini daha da geliştirmek için müzik eğitimlerini tamamlamaya yurt dışına giden şarkıcılarımızdan. Fakat kendisi bir döndü pir döndü biliyorsunuz.

Saygı1'deki 'Küçük Sevgilim' performansları beğeni yağmuruna tutulan ikiliden yeni bir proje geldi. Edis ve Aleyna Tiki, bu sefer 19 Mayıs için mikrofonun başındaydı.

Saygı1'deki 'Küçük Sevgilim' performansları beğeni yağmuruna tutulan ikiliden yeni bir proje geldi. Edis ve Aleyna Tiki, bu sefer 19 Mayıs için mikrofonun başındaydı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak, Atat'mızın en sevdiği şarkılardan biri olan 'Fikrimin İnce Gülü'nü seslendirdiler.

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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