Edis ve Aleyna Tilki'den Duygulandıran Proje: Atatürk'ü Anmak İçin 'Fikrimin İnce Gülü'nü Seslendirdiler!
Son dönemlerin popüler ikilisi Edis ve Aleyna Tilki, bu sefer oldukça kıymetli bir an için bir araya geldi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için ortaya konan konseptte, ünlü iki şarkıcımız Atatürk'ün en sevdiği parçalardan birisi olan Fikrimin İnce Gülü'nü seslendirdiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslına bakarsanız, Edis ve Aleyna Tilki'nin tanınmaya başladığı yıllar tam olarak aynı dönemler. İkilinin yan yana gelişi ise Mor ve Ötesi için gerçekleşen Saygı1 gecesi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saygı1'deki 'Küçük Sevgilim' performansları beğeni yağmuruna tutulan ikiliden yeni bir proje geldi. Edis ve Aleyna Tiki, bu sefer 19 Mayıs için mikrofonun başındaydı.
İşte o anlar👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın