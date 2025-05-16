Arya Bektaş, Merve Boluğur'a Matcha Denetirken Derin Talu'nun da Kulaklarını Çınlattı!
Hem makyaj artisti hem de sosyal medya fenomeni olan Arya Bektaş, bu sefer de Merve Boluğur ile bir araya geldi. Daha önce hayatında hiç Matcha içmemiş olan Boluğur'a ilk kez Matcha denetti. İkili Matchaa' vurgusuyla Derin Talu'ya göndermede bulundu.
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İkonik kırmızı ruju ve çekici aurasıyla Merve Boluğur, bir dönemler televizyon ekranlarının en popüler isimlerindendi.
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Arya Bektaş ise hem makyaj ve güzellik hem de sosyal medya alanında karşımıza çıkıyor.
Sık sık farklı ünlü isimlerle birlikte gördüğümüz Arya Bektaş, bu sefer de Merve Boluğur'u radarına aldı. Ve Boluğur'un hayatındaki bir ilke imza atıldı.
İşte o anlar:
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