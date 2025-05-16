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Arya Bektaş, Merve Boluğur'a Matcha Denetirken Derin Talu'nun da Kulaklarını Çınlattı!

Arya Bektaş, Merve Boluğur'a Matcha Denetirken Derin Talu'nun da Kulaklarını Çınlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 19:47

Hem makyaj artisti hem de sosyal medya fenomeni olan Arya Bektaş, bu sefer de Merve Boluğur ile bir araya geldi. Daha önce hayatında hiç Matcha içmemiş olan Boluğur'a ilk kez Matcha denetti. İkili Matchaa' vurgusuyla Derin Talu'ya göndermede bulundu.

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İkonik kırmızı ruju ve çekici aurasıyla Merve Boluğur, bir dönemler televizyon ekranlarının en popüler isimlerindendi.

İkonik kırmızı ruju ve çekici aurasıyla Merve Boluğur, bir dönemler televizyon ekranlarının en popüler isimlerindendi.

Şimdilerde daha bireysel bir hayat yaşayan Boluğur, Instagram paylaşımlarıyla gündem oluyor biliyorsunuz. Hatta kendisi, 'Kirpiklerim yamuldu' notuyla paylaştığı bir video, takipçileri arasında geniş yankı uyandırmıştı. Bunun yanı sıra Murat Dalkılıç'la bir dönemler hepimizin içten içe bayıldığı bir aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise magazine düşen bir bomba haberle ikilinin barışma yolunda olduğu öne sürülmüştü. 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeniden bir araya geldikleri iddialarını Boluğur, yalanladı ve 'Eskiden, yeni olmaz' diyerek barışma iddialarını net bir şekilde reddetti.

Arya Bektaş ise hem makyaj ve güzellik hem de sosyal medya alanında karşımıza çıkıyor.

Arya Bektaş ise hem makyaj ve güzellik hem de sosyal medya alanında karşımıza çıkıyor.

Uzun süredir makyaja ilgisi olan Arya Bektaş'ın kariyer yolculuğu ve popülaritesi cinsiyet değiştirme ameliyatı ile başlamıştı. Kendini ait hissettiği bedene kavuşan Arya Bektaş, makyaj alanında kendi adını giderek büyüttü ve kendi adını taşıyan salonlar açtı. Şimdilerde ise kendi makyaj ve cilt bakımı markasını oluşturmuş durumda.

Bunun yanı sıra epey magazinsel olaylar yaşayan Bektaş, geçtiğimiz günlerde Mika Raun ile kaos ve gerilim dolu günler yaşamıştı. İkili sosyal medya üzerinden adeta birbirine girmişti.

Sık sık farklı ünlü isimlerle birlikte gördüğümüz Arya Bektaş, bu sefer de Merve Boluğur'u radarına aldı. Ve Boluğur'un hayatındaki bir ilke imza atıldı.

Sık sık farklı ünlü isimlerle birlikte gördüğümüz Arya Bektaş, bu sefer de Merve Boluğur'u radarına aldı. Ve Boluğur'un hayatındaki bir ilke imza atıldı.

Ünlü oyuncu ilk kez matcha denedi. Tadını pek beğenmeyen Boluğur, 'otumsu bir şey' diyerek çevresindekileri gülümsetmeyi başardı. 

Arya Bektaş, Merve Boluğur ve Hazal Tetik'in keyifli anları kısa sürede viral oldu. E konu matcha denemek olunca, bu üçlü Derin Talu'ya gönderme yapmadan edemedi.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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