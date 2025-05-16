Arya Bektaş, Merve Boluğur'a Matcha Denetirken Derin Talu'nun da Kulaklarını Çınlattı!

Uzun süredir makyaja ilgisi olan Arya Bektaş'ın kariyer yolculuğu ve popülaritesi cinsiyet değiştirme ameliyatı ile başlamıştı. Kendini ait hissettiği bedene kavuşan Arya Bektaş, makyaj alanında kendi adını giderek büyüttü ve kendi adını taşıyan salonlar açtı. Şimdilerde ise kendi makyaj ve cilt bakımı markasını oluşturmuş durumda.

Bunun yanı sıra epey magazinsel olaylar yaşayan Bektaş, geçtiğimiz günlerde Mika Raun ile kaos ve gerilim dolu günler yaşamıştı. İkili sosyal medya üzerinden adeta birbirine girmişti.