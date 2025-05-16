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Bunu da Gördük: Yer Değiştirerek Birbirlerinin Sözlerini Söyleyen Hadise ve Derin Talu'nun Videosu Olay Oldu

Bunu da Gördük: Yer Değiştirerek Birbirlerinin Sözlerini Söyleyen Hadise ve Derin Talu'nun Videosu Olay Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 18:40

Rüyamızda yan yana görsek inanamayacağımız ünlü ikili Derin Talu ve Hadise, buluştu. TikTok videolarıyla popülerleşen Talu, Hadise ile de bir video çekti. Bu gönderisi kısa zamanda epey dikkat çekerek gündem oldu.

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Ülkemizde pop müziğin en çok dinlenen isimlerinden birisi de Hadise biliyorsunuz.

Ülkemizde pop müziğin en çok dinlenen isimlerinden birisi de Hadise biliyorsunuz.

Sesi, tavrı, imajı ve aurasıyla bambaşka bir ışık saçan Hadise, ülkemizi Eurovision'da tanıtmasının ardından iyice popülerleşmiş ve kariyerinde yükselişe geçmişti. 

Şimdilerde yönetmen Şenol Güneş ile ayrılığı ile gündeme gelen Hadise, eski dostu Seda Bakan ile yaşadığı gerilim hattı ile de dikkat çekiyor biliyorsunuz.

Bu zorlu günlerinde Hadise, konserlerinde İngilizce- Türkçe karışık kurduğu motivasyon cümleleriyle sosyal medyanın diline düştü. Hatırlarsanız, kendisinin 'Yes, Bitch' çıkışı büyük olay yaratmıştı. Dilden dile, pek çok kişi Hadise'nin bu sözlerini yaratıcı mizahlarına bir malzeme olarak görmüştü.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ise şimdilerde TikTok'un fenomen isimlerinden.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ise şimdilerde TikTok'un fenomen isimlerinden.

'Matcha, annem' gibi sözcükleri telaffuz edişiyle o da pek çok sosyal medya kullanıcısının mizahına malzeme çıkartmıştı. Annesi evde olmadığı için matcha'sını içemeyen Talu, 'So sad, so sad' diyerek isyan da etmişti hatırlarsınız.

Hatta bunun üzerine eski spiker annesi Defne Samyeli ile video çeken Derin Talu, annesine konuşmasını düzelttirmeye çalışmış ve zorlu Türkçe kelimeleri söylemeyi denemişti.

Şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Derin Talu bir araya geldi. Talu, Hadise'yi bulmuşken bir TikTok çekmeden göndermedi.

Şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Derin Talu bir araya geldi. Talu, Hadise'yi bulmuşken bir TikTok çekmeden göndermedi.

O videoda, Talu, 'yes, bitch' derken Hadise de 'so sad' dedi.

İzlemek isteyenler için:

İkiliye gelen yorumlar ise bu şekildeydi:

İkiliye gelen yorumlar ise bu şekildeydi:
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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