Bunu da Gördük: Yer Değiştirerek Birbirlerinin Sözlerini Söyleyen Hadise ve Derin Talu'nun Videosu Olay Oldu

'Matcha, annem' gibi sözcükleri telaffuz edişiyle o da pek çok sosyal medya kullanıcısının mizahına malzeme çıkartmıştı. Annesi evde olmadığı için matcha'sını içemeyen Talu, 'So sad, so sad' diyerek isyan da etmişti hatırlarsınız.

Hatta bunun üzerine eski spiker annesi Defne Samyeli ile video çeken Derin Talu, annesine konuşmasını düzelttirmeye çalışmış ve zorlu Türkçe kelimeleri söylemeyi denemişti.