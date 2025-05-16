Bunu da Gördük: Yer Değiştirerek Birbirlerinin Sözlerini Söyleyen Hadise ve Derin Talu'nun Videosu Olay Oldu
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Ülkemizde pop müziğin en çok dinlenen isimlerinden birisi de Hadise biliyorsunuz.
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ise şimdilerde TikTok'un fenomen isimlerinden.
Şimdilerde sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Derin Talu bir araya geldi. Talu, Hadise'yi bulmuşken bir TikTok çekmeden göndermedi.
İzlemek isteyenler için:
İkiliye gelen yorumlar ise bu şekildeydi:
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