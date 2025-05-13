Serenay Sarıkaya'nın Uzun Zamandır Ortalıkta Görünmemesinin Sebebinin Korktuğu Sorular Olduğu İddia Edildi

Sarıkaya, son dönemlerde televizyon dizilerinden çok dijital yapımlara ağırlık vermiş durumda. Kendisini televizyonda en son Devin Soykan; dijitalde ise, Leyla Taylan olarak izlemiştik. Şimdilerde 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dijital projesiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda epey zorlu süreçler geçirdi, bizler de buna şahit olduk.

Menajeri Ayşe Barım'ın sorgu ve tutuklanma süreci ve ilişkisiyle ilgili ortaya atılan iddialar Sarıkaya'yı epey üzdü. Öyle ki kendisini bu haberlerin arka arkaya çıkmasından sonra, ortalıkta görememeye başladık. Kendisi ne sosyal medyada kendisini paylaştı ne de sevgilisinin konserinde ona rastladık. Ki bilirsiniz, Sarıkaya, Demir'in konserinde onun şarkıları eşliğinde eğlenmeyi epey bir severdi.

Bu durumun ardından Sarıkaya'nın uzaklaşmak için bir süreliğine yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.