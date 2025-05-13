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Serenay Sarıkaya'nın Uzun Zamandır Ortalıkta Görünmemesinin Sebebinin Korktuğu Sorular Olduğu İddia Edildi

Serenay Sarıkaya'nın Uzun Zamandır Ortalıkta Görünmemesinin Sebebinin Korktuğu Sorular Olduğu İddia Edildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 21:31

Serenay Sarıkaya'yı aylardır, özellikle medyada veya sosyal mecralarda göremiyorduk. 

Gazeteci Mehmet Üstündağ, çok emin olduğunu belirterek, Serenay Sarıkaya'nın korkuları olduğu için sosyalleşmediği ve yakın çevresi dışındaki herkesten uzak durduğunu belirtti. Sarıkaya'nın özellikle kaçtığı bir soru olduğunun altını çizdi.

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Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Sarıkaya, son dönemlerde televizyon dizilerinden çok dijital yapımlara ağırlık vermiş durumda. Kendisini televizyonda en son Devin Soykan; dijitalde ise, Leyla Taylan olarak izlemiştik. Şimdilerde 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dijital projesiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda epey zorlu süreçler geçirdi, bizler de buna şahit olduk. 

Menajeri Ayşe Barım'ın sorgu ve tutuklanma süreci ve ilişkisiyle ilgili ortaya atılan iddialar Sarıkaya'yı epey üzdü. Öyle ki kendisini bu haberlerin arka arkaya çıkmasından sonra, ortalıkta görememeye başladık. Kendisi ne sosyal medyada kendisini paylaştı ne de sevgilisinin konserinde ona rastladık. Ki bilirsiniz, Sarıkaya, Demir'in konserinde onun şarkıları eşliğinde eğlenmeyi epey bir severdi. 

Bu durumun ardından Sarıkaya'nın uzaklaşmak için bir süreliğine yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.

Sarıkaya cephesinden ses soluk çıkmamaya devam ediyordu. Onu ve Mert Demir'i yalnızca hayranlarının çektiği görsellerden görebiliyorduk.

Sarıkaya cephesinden ses soluk çıkmamaya devam ediyordu. Onu ve Mert Demir'i yalnızca hayranlarının çektiği görsellerden görebiliyorduk.

Mert Demir'in yeni bıyıklı imajını ve Serenay Sarıkaya'nın özlediğimiz doğal hallerini sosyal medyada paylaşılan bu gönderide görmüş ve ilişkilerinin hala güzel bir şekilde gittiğine emin olmuştuk. İkilinin, bu zorlu günlerde birbirlerine destek oldukları her hallerinden belli oluyordu. Bizler göremesek de onlar birbirlerine tam destek bir şekilde aşklarını yaşıyorlardı.

Dün gerçekleşen Hakan Yıldırım defilesine Serenay Sarıkaya da katıldı. Pozitif halleriyle dikkat çekti, sevdikleriyle özlem giderdi.

Serenay Sarıkaya'nın uzun süreli ortalıktan kayboluşunun bir sebebi olmalı dediğinizi duyar gibiyiz. Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' isimli programda bu konuyla ilgili bir iddiada bulundu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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