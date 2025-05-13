Serenay Sarıkaya'nın Uzun Zamandır Ortalıkta Görünmemesinin Sebebinin Korktuğu Sorular Olduğu İddia Edildi
Serenay Sarıkaya'yı aylardır, özellikle medyada veya sosyal mecralarda göremiyorduk.
Gazeteci Mehmet Üstündağ, çok emin olduğunu belirterek, Serenay Sarıkaya'nın korkuları olduğu için sosyalleşmediği ve yakın çevresi dışındaki herkesten uzak durduğunu belirtti. Sarıkaya'nın özellikle kaçtığı bir soru olduğunun altını çizdi.
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Ekranların sevilen yüzü Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.
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Sarıkaya cephesinden ses soluk çıkmamaya devam ediyordu. Onu ve Mert Demir'i yalnızca hayranlarının çektiği görsellerden görebiliyorduk.
Dün gerçekleşen Hakan Yıldırım defilesine Serenay Sarıkaya da katıldı. Pozitif halleriyle dikkat çekti, sevdikleriyle özlem giderdi.
Serenay Sarıkaya'nın uzun süreli ortalıktan kayboluşunun bir sebebi olmalı dediğinizi duyar gibiyiz. Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' isimli programda bu konuyla ilgili bir iddiada bulundu.
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