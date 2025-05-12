Doja Cat, Wango Tango Gecesine Katıldığı Mavi Pullu Elbisesiyle Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
'Say so' şarkısıyla popüler kültürün içerisinde yer edinmeyi başaran Doja Cat, şimdilerde her geçen gün tanınırlığını arttırıyor.
Doja Cat, katıldığı Wango Tango gecesinde sahne aldı. Kostüm seçimi ise apayrı bir olay oldu.
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Farklı müzik türlerini harmanlayarak oluşturduğu şarkıları, sosyal mecralarda epey popüler olan Doja Cat'i belki tanıyorsunuzdur.
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Her hali bir başka olay olan Doja Cat, Wango Tango etkinliğinde boy gösterdi. Etkinlikte sahne alan şarkıcının kostümü baş döndürücüydü!
Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yapılan yorumlardan bazıları bu şekildeydi:
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Elbise mi, bir yerlerine yanlışlıkla kumaş takılmış gibi