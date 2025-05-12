Doja Cat, Wango Tango Gecesine Katıldığı Mavi Pullu Elbisesiyle Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Özellikle TikTok gibi mecraların kullanıcısıysanız mutlaka en az bir şarkısının akım oluşuna denk gelmişsinizdir.

Kendisi, mizah sever ve kendine has kişiliğiyle, tarzını harmanlamayı seven biri olarak önümüze çıkıyor. Onu sık sık, değişik saç stilleri ve ikonik (kimilerine göre tuhaf) kostümler içerisinde de görüyoruz.

Onu ilk kez küresel anlamda viral hale getiren şey, 2018 yılında yayınladığı absürt ama akılda kalıcı 'Mooo!' adlı şarkısı oldu. Kendisini 'inek' olarak tanıttığı ve mizahi bir dille hayvansal göndermeler yaptığı bu şarkı, internetin viral doğasına uygunluğu sayesinde büyük ilgi çekti. Ancak Doja Cat bu viral başarıyı geçici bir şöhrete dönüştürmekle kalmadı, yaratıcı doğasını işine tamamen yansıttı ve kendisi asıl çıkışını 2019’da çıkardığı “Hot Pink” albümüyle yaptı.