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Doja Cat, Wango Tango Gecesine Katıldığı Mavi Pullu Elbisesiyle Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Doja Cat, Wango Tango Gecesine Katıldığı Mavi Pullu Elbisesiyle Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 12:09

'Say so' şarkısıyla popüler kültürün içerisinde yer edinmeyi başaran Doja Cat, şimdilerde her geçen gün tanınırlığını arttırıyor. 

Doja Cat, katıldığı Wango Tango gecesinde sahne aldı. Kostüm seçimi ise apayrı bir olay oldu.

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Farklı müzik türlerini harmanlayarak oluşturduğu şarkıları, sosyal mecralarda epey popüler olan Doja Cat'i belki tanıyorsunuzdur.

Farklı müzik türlerini harmanlayarak oluşturduğu şarkıları, sosyal mecralarda epey popüler olan Doja Cat'i belki tanıyorsunuzdur.

Özellikle TikTok gibi mecraların kullanıcısıysanız mutlaka en az bir şarkısının akım oluşuna denk gelmişsinizdir. 

Kendisi, mizah sever ve kendine has kişiliğiyle, tarzını harmanlamayı seven biri olarak önümüze çıkıyor. Onu sık sık, değişik saç stilleri ve ikonik (kimilerine göre tuhaf) kostümler içerisinde de görüyoruz. 

Onu ilk kez küresel anlamda viral hale getiren şey, 2018 yılında yayınladığı absürt ama akılda kalıcı 'Mooo!' adlı şarkısı oldu. Kendisini 'inek' olarak tanıttığı ve mizahi bir dille hayvansal göndermeler yaptığı bu şarkı, internetin viral doğasına uygunluğu sayesinde büyük ilgi çekti. Ancak Doja Cat bu viral başarıyı geçici bir şöhrete dönüştürmekle kalmadı, yaratıcı doğasını işine tamamen yansıttı ve kendisi asıl çıkışını 2019’da çıkardığı “Hot Pink” albümüyle yaptı.

Her hali bir başka olay olan Doja Cat, Wango Tango etkinliğinde boy gösterdi. Etkinlikte sahne alan şarkıcının kostümü baş döndürücüydü!

Her hali bir başka olay olan Doja Cat, Wango Tango etkinliğinde boy gösterdi. Etkinlikte sahne alan şarkıcının kostümü baş döndürücüydü!

Doja Cat, cumartesi gecesi iHeartRadio'nun Wango Tango etkinliğinde görüntülendiğinde, cesur moda tercihleriyle tüm ilginin odağı oldu.

29 yaşındaki rapçi, gösterişli etkinliğe yaptığı etkileyici girişle tüm gözleri üzerine çevirdi. Bunun yanı sıra, sahnesindeki cesur figürleriyle izleyicisini adeta hipnotize etti.

Tercih ettiği mavi pullu elbisesiyle göz kamaştırırken, tercih ettiği dekolte bazı kesimler tarafından eleştirilse de çoğunluk tarafından epey beğenildi ve onun stiliyle uyumlu bulundu.

Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yapılan yorumlardan bazıları bu şekildeydi:

Güzel şarkıcı, bu tercihiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yapılan yorumlardan bazıları bu şekildeydi:
twitter.com

Bir kullanıcı 2020 Doja Cat stiliyle, 2025'i karşılaştırdı. 

twitter.com

'Aman Tanrım, Doja Cat?'

twitter.com

'Doja Cat muhteşem görünüyor. Bambaşka bir döneminde gibi'

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twitter.com

'Bebeğim, Doja çok iyi görünüyor'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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d cord

Elbise mi, bir yerlerine yanlışlıkla kumaş takılmış gibi