Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Güzelim Kahverengi Saçlarını Sarıya Boyatarak İmajını Değiştirdi

Ablası Gigi Hadid'in ardından küçük yaşta moda sektörüne giren ve modelliğe başlayan Bella Hadid'in Lyme hastalığı ile mücadele ettiği biliniyor. Bu hastalığı, zaman zaman yaşadığı kronik ağrılar, halsizlik, ruhsal çöküntülere sebep olup zaman zaman kariyerini sekteye uğratsa da kendisi her zaman moda ve güzellik sektörünün aranan isimlerinden oldu. Bella Hadid doğal olarak sarışın olmasına rağmen, yıllardır kahverengi saçlarıyla tanınıyor. Çünkü kahverengi saç, onun kendi ifadesiyle, “kimliğini daha güçlü şekilde temsil eden” bir seçim. Sarışın olduğu zaman kendini bir şekilde “görünmez” ya da “daha fazla başkalarının beklentilerine göre var olan” biri gibi hissettiğini söylemişti.

Kendisi son dönemlerde, İsrail- Filistin savaşında Filistin'in yanında olduğunu belirten aktivist paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.