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Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Güzelim Kahverengi Saçlarını Sarıya Boyatarak İmajını Değiştirdi

Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Güzelim Kahverengi Saçlarını Sarıya Boyatarak İmajını Değiştirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 19:32

Sosyal medyasını epey aktif kullanan Bella Hadid, Filistin için yaptığı aktivizm içeren paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor biliyorsunuz. 

Uzun yıllardır, kahverengi saçlarıyla ön plana çıkan model Bella Hadid, ani bir stil değişimiyle sarışın olma kararı verdi. Yeni imajını sosyal medyasında paylaşan Hadid, Cannes'da da yeni stiliyle görüldü.

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Bella Hadid, vintage ve kendine özgü tarzıyla şimdilerin en gözde mankenlerinden birisi. Biz kendisini mankenliğe soyunduğu dönemden bu yana hep esmer bir güzel olarak tanıdık.

Bella Hadid, vintage ve kendine özgü tarzıyla şimdilerin en gözde mankenlerinden birisi. Biz kendisini mankenliğe soyunduğu dönemden bu yana hep esmer bir güzel olarak tanıdık.

Ablası Gigi Hadid'in ardından küçük yaşta moda sektörüne giren ve modelliğe başlayan Bella Hadid'in Lyme hastalığı ile mücadele ettiği biliniyor. Bu hastalığı, zaman zaman yaşadığı kronik ağrılar, halsizlik, ruhsal çöküntülere sebep olup zaman zaman kariyerini sekteye uğratsa da kendisi her zaman moda ve güzellik sektörünün aranan isimlerinden oldu. Bella Hadid doğal olarak sarışın olmasına rağmen, yıllardır kahverengi saçlarıyla tanınıyor. Çünkü kahverengi saç, onun kendi ifadesiyle, “kimliğini daha güçlü şekilde temsil eden” bir seçim. Sarışın olduğu zaman kendini bir şekilde “görünmez” ya da “daha fazla başkalarının beklentilerine göre var olan” biri gibi hissettiğini söylemişti.

Kendisi son dönemlerde, İsrail- Filistin savaşında Filistin'in yanında olduğunu belirten aktivist paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

Fakat kendisi geçtiğimiz gün radikal bir değişimle saçlarını sarıya boyattı. Kendi aslen sarışın olduğundan, doğal haline döndü de diyebiliriz.

Fakat kendisi geçtiğimiz gün radikal bir değişimle saçlarını sarıya boyattı. Kendi aslen sarışın olduğundan, doğal haline döndü de diyebiliriz.

Yeni imajı güzel modele bir hayli yakışsa da ani değişimi sosyal medyada dikkat çekti.

Bella Hadid, Cannes'a da yeni sarı saçlarıyla işte böyle gitti.

Bella Hadid, Cannes'a da yeni sarı saçlarıyla işte böyle gitti.

Kendisi, 2022 Vogue röportajında, “Kahverengi saçı seçtim çünkü sarışınken kendimi asla kendim gibi hissetmiyordum. Sarışın olduğumda dikkat çekmiyor gibiydim ya da başkalarının benim hakkımda düşündükleriyle daha fazla şekilleniyordum.” demişti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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