Dünyaca Ünlü Model Bella Hadid Güzelim Kahverengi Saçlarını Sarıya Boyatarak İmajını Değiştirdi
Sosyal medyasını epey aktif kullanan Bella Hadid, Filistin için yaptığı aktivizm içeren paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor biliyorsunuz.
Uzun yıllardır, kahverengi saçlarıyla ön plana çıkan model Bella Hadid, ani bir stil değişimiyle sarışın olma kararı verdi. Yeni imajını sosyal medyasında paylaşan Hadid, Cannes'da da yeni stiliyle görüldü.
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Bella Hadid, vintage ve kendine özgü tarzıyla şimdilerin en gözde mankenlerinden birisi. Biz kendisini mankenliğe soyunduğu dönemden bu yana hep esmer bir güzel olarak tanıdık.
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Fakat kendisi geçtiğimiz gün radikal bir değişimle saçlarını sarıya boyattı. Kendi aslen sarışın olduğundan, doğal haline döndü de diyebiliriz.
Bella Hadid, Cannes'a da yeni sarı saçlarıyla işte böyle gitti.
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