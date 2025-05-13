onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cardi B, Offset ile Yaşadığı Toksik Aşkın Ardından Ona İlaç Gibi Gelecek Yeni Bir Birlikteliğe Yelken Açtı!

Cardi B, Offset ile Yaşadığı Toksik Aşkın Ardından Ona İlaç Gibi Gelecek Yeni Bir Birlikteliğe Yelken Açtı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 18:07

Uzun yıllar önce farklı dijital mecralarda popülerlik kazanan Cardi B, her geride bıraktığımız yılda popülerliğini giderek arttırdı. 

Cardi B, Offset ile yaşadığı bir ayrıl bir barış aşkla gündeme geliyordu. Cardi B, sonunda aradığı aşkı bir başka isimde buldu. Cardi B'nin aşk yaşadığı o ismi merak ediyorsanız, sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cardi B’nin Vine ve Instagram’daki videoları kendisinin günümüzdeki popülerliğine ulaşmasındaki en büyük adımdı.

Cardi B’nin Vine ve Instagram’daki videoları kendisinin günümüzdeki popülerliğine ulaşmasındaki en büyük adımdı.

Kendi deyimiyle “ham, filtresiz ve komik” hâlleri, ona büyük bir takipçi kitlesi kazandırmıştı. 

2015’te “Love & Hip Hop: New York reality şovuna katıldı ve orada yalnızca hayranlarını değil, müzik endüstrisinin dikkatini de çekti. 2017’ye geldiğimizde ise her şey değişti. İlk büyük çıkışını “Bodak Yellow” adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı, kısa sürede Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükseldi. Cardi B böylece Lauryn Hill’den sonra solo olarak bu başarıya ulaşan ilk kadın rapçi oldu. 

Cinselliği utanmadan sahiplenişi, para ve güç konularındaki doğrudan tavrı, erkek egemen hip-hop dünyasında kadınların susmaması gerektiğini haykırdığı bir dünya oluşturdu. En büyük olaylardan biri de 2020’de Megan Thee Stallion’la yaptığı “WAP” şarkısıydı. Şarkı, kadın cinselliğini alenen kutlamasıyla övgü de aldı, sansür de. Ama Cardi B, bu ikilemlere zaten alışıktı. Kendini eleştirenlere karşı ise duruşu ve tavrı netti: “Ben size göre fazla geliyorum, çünkü ben gerçek bir kadınım.”

Cardi B; özellikle bir dönemler özel hayatı, aşk ve ilişkileriyle gündeme gelmişti.

Cardi B; özellikle bir dönemler özel hayatı, aşk ve ilişkileriyle gündeme gelmişti.

Offset (Migos grubunun üyesi) ile 2017’de evlendi. İlişkileri oldukça inişli çıkışlıydı; aldatma skandalları, ayrılıklar ve tekrar barışmalarla sık sık gündeme geldiler. Cardi B, yılmadan ilişkilerini toparlamaya çalışsa da olmadı, bu aşkın ömrü çoktan dolmuştu. 

Geçtiğimiz sene, Offset'in Cardi'yi aldattığı iddia edilmiş ve Cardi B boşanma kararı almıştı. Bu kararın ardından bir gün geçmeden hamile olduğunu karnı burnunda bir pozla duyurmuştu. Bizler de güzelim çocuklar bu ikilinin bir ayrıl bir barış hallerinde, ne duruma düşecek diye düşünmekten kendimizi alamamıştık. 

İkili ayrıldığından beri, Cardi B'yi başka bir isimle görmek bizlere nasip olmamıştı. Bizler de güzelim Cardi'nin aklı bu toksik aşkta takılı kaldı sanmıştık.

Cardi B sonunda yeni bir aşka yelken açtı. Stefon Diggs ile Ny Knicks basketbol maçında görüntülendi.

Cardi B sonunda yeni bir aşka yelken açtı. Stefon Diggs ile Ny Knicks basketbol maçında görüntülendi.

Tanımayanlar için, Stefon Diggs, Amerikan futbolunun yıldız açık hücum pozisyonunda oyuncusudur. Yeteneği, hızı ve saha içindeki karizmasıyla tanınan bir NFL oyuncusu olan Diggs, modaya olan ilgisi ile de gündeme gelmekte.

İkilinin cilveli ve aşk dolu halleri elbette kameralardan kaçamadı.

İkilinin cilveli ve aşk dolu halleri elbette kameralardan kaçamadı.

Cardi B, yeni aşkının yanında epey mutlu görünüyordu.

Cardi'nin cilveli hallerini izlemek isterseniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın