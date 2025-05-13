Cardi B, Offset ile Yaşadığı Toksik Aşkın Ardından Ona İlaç Gibi Gelecek Yeni Bir Birlikteliğe Yelken Açtı!

Kendi deyimiyle “ham, filtresiz ve komik” hâlleri, ona büyük bir takipçi kitlesi kazandırmıştı.

2015’te “Love & Hip Hop: New York” reality şovuna katıldı ve orada yalnızca hayranlarını değil, müzik endüstrisinin dikkatini de çekti. 2017’ye geldiğimizde ise her şey değişti. İlk büyük çıkışını “Bodak Yellow” adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı, kısa sürede Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükseldi. Cardi B böylece Lauryn Hill’den sonra solo olarak bu başarıya ulaşan ilk kadın rapçi oldu.

Cinselliği utanmadan sahiplenişi, para ve güç konularındaki doğrudan tavrı, erkek egemen hip-hop dünyasında kadınların susmaması gerektiğini haykırdığı bir dünya oluşturdu. En büyük olaylardan biri de 2020’de Megan Thee Stallion’la yaptığı “WAP” şarkısıydı. Şarkı, kadın cinselliğini alenen kutlamasıyla övgü de aldı, sansür de. Ama Cardi B, bu ikilemlere zaten alışıktı. Kendini eleştirenlere karşı ise duruşu ve tavrı netti: “Ben size göre fazla geliyorum, çünkü ben gerçek bir kadınım.”