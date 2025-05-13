Cardi B, Offset ile Yaşadığı Toksik Aşkın Ardından Ona İlaç Gibi Gelecek Yeni Bir Birlikteliğe Yelken Açtı!
Uzun yıllar önce farklı dijital mecralarda popülerlik kazanan Cardi B, her geride bıraktığımız yılda popülerliğini giderek arttırdı.
Cardi B, Offset ile yaşadığı bir ayrıl bir barış aşkla gündeme geliyordu. Cardi B, sonunda aradığı aşkı bir başka isimde buldu. Cardi B'nin aşk yaşadığı o ismi merak ediyorsanız, sizleri içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cardi B’nin Vine ve Instagram’daki videoları kendisinin günümüzdeki popülerliğine ulaşmasındaki en büyük adımdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cardi B; özellikle bir dönemler özel hayatı, aşk ve ilişkileriyle gündeme gelmişti.
Cardi B sonunda yeni bir aşka yelken açtı. Stefon Diggs ile Ny Knicks basketbol maçında görüntülendi.
İkilinin cilveli ve aşk dolu halleri elbette kameralardan kaçamadı.
Cardi'nin cilveli hallerini izlemek isterseniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın