Justin Bieber, Eşine Çalgılı Çengili Romantik Yemek Sürprizi Yaptı, Hailey Bieber Gülmekten Kendini Alamadı!
Hailey ve Justin Bieber'ın aşkını artık bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. İlişki şimdilerde magazinde oldukça olumsuz yankılanıyor; Kaoslar, aşk üçgenleri... Fakat şimdilerde özellikle Justin, bu durumu toparlamak istercesine karısını övüyor da övüyor. Hailey, şimdilerde adeta göklerde uçuyor.
Justin Bieber, bugün de şovunu yaptı ve eşi Hailey Bieber'ı çalgılı çengili bir yemeğe çıkarttı. Justin'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
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Yabancı basında da Hailey ve Justin deyince akan sular durur ve herkes bu aşktaki en yeni gelişmeler için kulak kesilir, biliyorsunuz.
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Şimdilerde bu aşkta durumların biraz karışık olduğu konuşuluyor.
Justin, yarım elma gönül alma misali, sosyal medyadaki haberlerin Hailey'i yorduğunu fark edip onu Anneler Günü'nü kutlama bahanesiyle yemeğe çıkarttı.
O anları merak edenleri hemen şöyylee alalım👇
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