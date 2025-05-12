Justin Bieber, Eşine Çalgılı Çengili Romantik Yemek Sürprizi Yaptı, Hailey Bieber Gülmekten Kendini Alamadı!

Hailey Baldwin, henüz 12 yaşındayken babası Stephen Baldwin sayesinde Justin Bieber’la tanıştı. O dönem Justin, dünya çapında “Baby” şarkısıyla fenomen haline gelmişti ve Hailey onun sadece uzaktan takipçisi olan bir genç kızdı. Aralarında romantik bir şey yoktu, durum sadece kısa bir selamlaşmadan ibaretti.

Justin, Selena ile aşk yaşadığı dönem Hailey ile 'sadece arkadaş' olarak görüşmeler yaptı. Gel gelelim, zaman geçti Selena ile ayrıldı ve Hailey ile uzun soluklu bir ilişkiye adım attı. Justin, sosyal medya hesabından “Hayatım boyunca aradığım kişiyi buldum” diyerek 2018'de Hailey'den emin olduğunu belirtmişti.

Çift özellikle 2020 ve sonrasında verdikleri röportajlarda, evliliğin sadece romantik değil, aynı zamanda zorlayıcı ve öğretici bir yolculuk olduğunu açıkça ifade etmişti.