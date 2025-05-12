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Justin Bieber, Eşine Çalgılı Çengili Romantik Yemek Sürprizi Yaptı, Hailey Bieber Gülmekten Kendini Alamadı!

Justin Bieber, Eşine Çalgılı Çengili Romantik Yemek Sürprizi Yaptı, Hailey Bieber Gülmekten Kendini Alamadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 14:19

Hailey ve Justin Bieber'ın aşkını artık bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. İlişki şimdilerde magazinde oldukça olumsuz yankılanıyor; Kaoslar, aşk üçgenleri... Fakat şimdilerde özellikle Justin, bu durumu toparlamak istercesine karısını övüyor da övüyor. Hailey, şimdilerde adeta göklerde uçuyor. 

Justin Bieber, bugün de şovunu yaptı ve eşi Hailey Bieber'ı çalgılı çengili bir yemeğe çıkarttı. Justin'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

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Yabancı basında da Hailey ve Justin deyince akan sular durur ve herkes bu aşktaki en yeni gelişmeler için kulak kesilir, biliyorsunuz.

Yabancı basında da Hailey ve Justin deyince akan sular durur ve herkes bu aşktaki en yeni gelişmeler için kulak kesilir, biliyorsunuz.

Hailey Baldwin, henüz 12 yaşındayken babası Stephen Baldwin sayesinde Justin Bieber’la tanıştı. O dönem Justin, dünya çapında “Baby” şarkısıyla fenomen haline gelmişti ve Hailey onun sadece uzaktan takipçisi olan bir genç kızdı. Aralarında romantik bir şey yoktu, durum sadece kısa bir selamlaşmadan ibaretti.

Justin, Selena ile aşk yaşadığı dönem Hailey ile 'sadece arkadaş' olarak görüşmeler yaptı. Gel gelelim, zaman geçti Selena ile ayrıldı ve Hailey ile uzun soluklu bir ilişkiye adım attı. Justin, sosyal medya hesabından “Hayatım boyunca aradığım kişiyi buldum” diyerek 2018'de Hailey'den emin olduğunu belirtmişti. 

Çift özellikle 2020 ve sonrasında verdikleri röportajlarda, evliliğin sadece romantik değil, aynı zamanda zorlayıcı ve öğretici bir yolculuk olduğunu açıkça ifade etmişti.

Şimdilerde bu aşkta durumların biraz karışık olduğu konuşuluyor.

Şimdilerde bu aşkta durumların biraz karışık olduğu konuşuluyor.

Yani Selena nişanlandığından beri Justin'in tavırları bir garipleşti. Hatta bir gün Hailey'i takipten bile çıkartmıştı hatırlarsınız! 

Justin, hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz zorlu ve psikolojik olarak yıprandığı bir dönemden geçiyor, Hailey de ona ayak uydurmaya çalışıyor. 

Justin, son günlerde basında yer alan 'ayrılık' veya 'hala Selena'ya aşık' haberlerinden epey bezmiş olacak ki şimdilerde Hailey'e hiç olmadığı kadar iyi davranıyor ve bunu sosyal medyasına da yansıtıyor.

Justin, yarım elma gönül alma misali, sosyal medyadaki haberlerin Hailey'i yorduğunu fark edip onu Anneler Günü'nü kutlama bahanesiyle yemeğe çıkarttı.

Justin, yarım elma gönül alma misali, sosyal medyadaki haberlerin Hailey'i yorduğunu fark edip onu Anneler Günü'nü kutlama bahanesiyle yemeğe çıkarttı.

Tuhaf tavırlarına son verme yolunda olduğunu hissettiğimiz Justin Bieber, çocuğunun annesine güzel bir an yaşatmak isteyerek çalgılı çengili bir sofra kurdurttu. Bunu gören Hailey Bieber, biraz neye uğradığını şaşırdı ve gülmesine engel olamadı.

O anları merak edenleri hemen şöyylee alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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