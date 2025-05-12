Selahattin Paşalı Anneler Günü'nde Lara Paşalı'nın En Doğal Halini Aşkla Paylaşarak Romantizmi Zirvede Bıraktı

Selahattin ve Lara Paşalı, magazin dünyasının belki de içimizi en yumuş yumuş eden çifti. Birbirlerine olan benzerlikleri ve kurdukları çekirdek aile, sık sık sosyal medyanın gündeminde biliyorsunuz.

Selahattin Paşalı, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla yine takipçilerinden tam not almayı başardı diyebiliriz. Romantizmi içinden akan bir teşekkürle birleştirdiği paylaşımıyla eşine olan sevgisinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.