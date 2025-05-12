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Selahattin Paşalı Anneler Günü'nde Lara Paşalı'nın En Doğal Halini Aşkla Paylaşarak Romantizmi Zirvede Bıraktı

Selahattin Paşalı Anneler Günü'nde Lara Paşalı'nın En Doğal Halini Aşkla Paylaşarak Romantizmi Zirvede Bıraktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 13:13

Selahattin ve Lara Paşalı, magazin dünyasının belki de içimizi en yumuş yumuş eden çifti. Birbirlerine olan benzerlikleri ve kurdukları çekirdek aile, sık sık sosyal medyanın gündeminde biliyorsunuz. 

Selahattin Paşalı, Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla yine takipçilerinden tam not almayı başardı diyebiliriz. Romantizmi içinden akan bir teşekkürle birleştirdiği paylaşımıyla eşine olan sevgisinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

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Aşk 101'in Osman'ı, Kurak Günler'in Emre'si Selahattin Paşalı'yı mutlaka tanıyorsunzdur.

Aşk 101'in Osman'ı, Kurak Günler'in Emre'si Selahattin Paşalı'yı mutlaka tanıyorsunzdur.

Kendisi hem karizmasıyla hem de oyunculuğuyla ekranlarımızı yakıp geçmiş bir isim. Babil ve Kalp Atışı gibi televizyon dizilerinde, Aşk 101 gibi dijital platform işlerinde ve Kurak Günler gibi filmlerde yer alan Paşalı, abartıya kaçmadan gerçekçi bir oyunculuk sergilemesiyle bizlere kendisini izletiyor. 

Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli yapımda Hazal Kaya ile epey güzel bir uyum yakalayan Paşalı'ya dönem yapımlarımda oynamak da çok yakışıyor.  Kendisi de bu stilini çokça benimseyip sosyal medya paylaşımlarında bıyıklı hallerine yer verdi zaten.

Karizmatik oyuncu, 2022 senesinde Lara Tümer ile evlenmişti.

Karizmatik oyuncu, 2022 senesinde Lara Tümer ile evlenmişti.

Aynı yıl çiftin Pera isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. Oyunculuğu kadar babalığa da büyük önem verdiğini söyleyen Paşalı, medyaya yansıyan röportajlarında sade ve huzurlu bir aile hayatı sürdürdüğünü ifade etmişti. 

Fakat onlar diğer pek çok ünlümüz gibi güzel kızlarının yüzünü bizlerden saklamıyor. Aksine, onunla geçirdikleri keyifli vakitleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor çiftimiz. 

Selahattin Paşalı, her fırsatta eşine ve kızına olan bağlılığını ve sevgisini belli ediyor biliyorsunuz. Gerek ödül törenlerinde gerekse sosyal medyada onlara olan sevgisini açıkça görebiliyoruz.

Selahattin Paşalı'nın Anneler Günü'nde biricik eşi için yaptığı paylaşım ise gözlerimizi dolduran cinstendi 👇🥹

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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