"Sunny Side Up" Deyişini Hala Unutamadığımız Duygu Özaslan'dan Bu Sefer de Gözlük Tamiri İtirafı Geldi

Youtube ve Instagram'ın en bilinen içerik üreticilerinden Duygu Özaslan'ın, birçok kişiye tuhaf gelen tabirler ve açıklamalar yaptığını daha önce görmüşsünüzdür.

Duygu Özaslan, bu sefer de gözlük tamiri ile ilgili bildiği yanlış bilgiyle gündeme geldi. Ünlü içerik üreticisinin bu itirafı ve 34 yaşında olmasına rağmen henüz yeni öğrendiğini söylediği bilgi, sosyal medyada da epey yankı uyandırdı.