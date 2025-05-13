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"Sunny Side Up" Deyişini Hala Unutamadığımız Duygu Özaslan'dan Bu Sefer de Gözlük Tamiri İtirafı Geldi

"Sunny Side Up" Deyişini Hala Unutamadığımız Duygu Özaslan'dan Bu Sefer de Gözlük Tamiri İtirafı Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 20:32

Youtube ve Instagram'ın en bilinen içerik üreticilerinden Duygu Özaslan'ın, birçok kişiye tuhaf gelen tabirler ve açıklamalar yaptığını daha önce görmüşsünüzdür. 

Duygu Özaslan, bu sefer de gözlük tamiri ile ilgili bildiği yanlış bilgiyle gündeme geldi. Ünlü içerik üreticisinin bu itirafı ve 34 yaşında olmasına rağmen henüz yeni öğrendiğini söylediği bilgi, sosyal medyada da epey yankı uyandırdı.

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Duygu Özaslan, gerek stili gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan bir isim.

Duygu Özaslan, gerek stili gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan bir isim.

Kendisi Youtube'daki makyaj ve güzellik videolarının Türkiye'deki öncülerinden. Normalde üniversitede bambaşka bir bölüm okurken atıldığı bu serüven, gitgide büyüyerek kendisinin yaşam biçimi ve mesleği halini aldı. Kariyerine Youtube'la başlayan Özaslan, şimdilerde o mecrada aktif olmasa da özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken bir Infuencer'a dönüştü. 

Geçtiğimiz dönemlerde, bulimia nervoza ile mücadele eden Özaslan, yeme bozukluğu sürecini sonrasından fark edip takipçileriyle de paylaşmıştı. Şimdilerde kendisi yaşadığı zorlu süreci geride bıraktı.

Duygu Özaslan, şimdilerde eşi Maxim Mutaf'la sessiz, sakin bir evlilik yaşıyor.

Özaslan, yaptığı işin yanı sıra kendine has konuşma tarzıyla da gündem olmuştu.

Özaslan, yaptığı işin yanı sıra kendine has konuşma tarzıyla da gündem olmuştu.

'sun kissed', 'breakfast', 'strawberry __girl', 'sunny side up' gibi ifadeleri zamanla viral haline dönen Duygu Özaslan, sahanda yumurtanın adını hatırlayamamasıyla ve kırk yıllık sahanda yumurtaya 'Sunny Side Up' demesiyle çok konuşulmuştu bir dönem.

Duygu Özaslan, bu sefer de optik mağazalarında gözlük tamiri yapıldığını yeni öğrenmesiyle gündem oldu!

Duygu Özaslan, bu sefer de optik mağazalarında gözlük tamiri yapıldığını yeni öğrenmesiyle gündem oldu!

'Ben niyeyse gözlük tamircisi gibi bir konsept sanıyordum terzi gibi' diyerek, gözlükçülerde gözlük tamiri yapıldığını bilmediğini söyledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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