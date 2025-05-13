İrem Derici'den Evliliğe Dev Yeşil Işık: Sahnede Melih Kunukçu'ya Teklif İçin Haykırdı
Şimdilerde pop müziğin en çok dinlenen isimlerinden birisi olan İrem Derici, uzun süredir Melih Kunukçu ile aşk yaşıyor biliyorsunuz.
İrem Derici, sahne aldığı bir mekanda, Kunukçu'ya olan aşkını haykırırken; evlilik teklifi beklentisini de açıkça belli etti.
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İrem Derici ve Melih Kunukçu ilişkisi şimdilerin en çok konuşulan aşklarından.
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E hal böyleyken, çiftin evlilik düşündükleri dedikoduları da kulislerde dolaşırken en büyük bombayı yine İrem Derici patlattı!
İşte o anlar👇
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