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İrem Derici'den Evliliğe Dev Yeşil Işık: Sahnede Melih Kunukçu'ya Teklif İçin Haykırdı

İrem Derici'den Evliliğe Dev Yeşil Işık: Sahnede Melih Kunukçu'ya Teklif İçin Haykırdı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 00:13

Şimdilerde pop müziğin en çok dinlenen isimlerinden birisi olan İrem Derici, uzun süredir Melih Kunukçu ile aşk yaşıyor biliyorsunuz. 

İrem Derici, sahne aldığı bir mekanda, Kunukçu'ya olan aşkını haykırırken; evlilik teklifi beklentisini de açıkça belli etti.

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İrem Derici ve Melih Kunukçu ilişkisi şimdilerin en çok konuşulan aşklarından.

İrem Derici ve Melih Kunukçu ilişkisi şimdilerin en çok konuşulan aşklarından.

İkilinin aşkı medyaya öyle sevgi dolu ve neşeli yansımıştı ki bizler de bu defa oldu, İrem Derici aradığı aşkı buldu sanmıştık. Bebeklerle arası iyi olmayan ve anne olmayı da hiç mi hiç düşünmeyen İrem Derici'ye anneliği ve evliliği bile düşündürtmüştü bu aşk.

İkili bir ara birbirini takipten çıkıp ayrılık dedikodularına kapı aralasa da ilişkileri şimdilerde gayet yolunda gidiyor. 

Son günlerde, çifte kumruların eğlenceli paylaşımlarına da sık sık rastlıyoruz sosyal medyada.

E hal böyleyken, çiftin evlilik düşündükleri dedikoduları da kulislerde dolaşırken en büyük bombayı yine İrem Derici patlattı!

E hal böyleyken, çiftin evlilik düşündükleri dedikoduları da kulislerde dolaşırken en büyük bombayı yine İrem Derici patlattı!

Sahne aldığı bir mekanda, onu dinleyenler arasında biricik aşkı Melih Kunukçu da vardı. Derici, şarkı arasında yaptığı konuşmada önce Melih Kunukçu'ya olan sevgisini dile getirdi sonra ise 'Benimle evlen!' diye hayırdı. Artık Kunukçu'dan teklif beklediğini de bir hayli sabırsız bir şekilde söyledi.

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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