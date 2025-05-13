İrem Derici'den Evliliğe Dev Yeşil Işık: Sahnede Melih Kunukçu'ya Teklif İçin Haykırdı

İkilinin aşkı medyaya öyle sevgi dolu ve neşeli yansımıştı ki bizler de bu defa oldu, İrem Derici aradığı aşkı buldu sanmıştık. Bebeklerle arası iyi olmayan ve anne olmayı da hiç mi hiç düşünmeyen İrem Derici'ye anneliği ve evliliği bile düşündürtmüştü bu aşk.

İkili bir ara birbirini takipten çıkıp ayrılık dedikodularına kapı aralasa da ilişkileri şimdilerde gayet yolunda gidiyor.

Son günlerde, çifte kumruların eğlenceli paylaşımlarına da sık sık rastlıyoruz sosyal medyada.