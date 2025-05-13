Annelik Damarları Kabaran Rihanna'dan Dikkat Çeken "Bakıcı" Açıklaması
Pop kültürün nabzını tutan, müzik listelerinin kraliçesi, moda dünyasının oyun değiştiricisi, güzellik endüstrisinin devrimcisi… Rihanna, yalnızca şarkılarıyla değil; duruşuyla, cesaretiyle ve çok yönlü başarısıyla çağımızın en güçlü kadın figürlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi bir anne olarak da 'çocuk da yaparım kariyer de' diyerek güçlü duruşunu koruyor.
Rihanna, çocuklarına bakması için neden bir bakıcı tutmadığını açıkladı. Açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.
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Pop müziğinin kraliçesi Rihanna'nın her sözü, bir bakışı bir gülüşü ayrı bir olay biliyorsunuz.
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İkonik cümleleriyle de gündeme gelen şarkıcı, "35 sene boyunca anne olmak için bekledim, çocuklarıma başka biri baksın diye değil." çıkışıyla gündeme geldi.
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