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Annelik Damarları Kabaran Rihanna'dan Dikkat Çeken "Bakıcı" Açıklaması

Annelik Damarları Kabaran Rihanna'dan Dikkat Çeken "Bakıcı" Açıklaması

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 22:34

Pop kültürün nabzını tutan, müzik listelerinin kraliçesi, moda dünyasının oyun değiştiricisi, güzellik endüstrisinin devrimcisi… Rihanna, yalnızca şarkılarıyla değil; duruşuyla, cesaretiyle ve çok yönlü başarısıyla çağımızın en güçlü kadın figürlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi bir anne olarak da 'çocuk da yaparım kariyer de' diyerek güçlü duruşunu koruyor. 

Rihanna, çocuklarına bakması için neden bir bakıcı tutmadığını açıkladı. Açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.

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Pop müziğinin kraliçesi Rihanna'nın her sözü, bir bakışı bir gülüşü ayrı bir olay biliyorsunuz.

Pop müziğinin kraliçesi Rihanna'nın her sözü, bir bakışı bir gülüşü ayrı bir olay biliyorsunuz.

Barbados’un Saint Michael şehrinden kopup gelmiş, eşsiz bir ses kendisi. 16 yaşında Evan Rogers adlı bir yapımcı tarafından keşfedildiğinde New York'a taşındı ve kısa sürede Jay-Z’nin dikkatini çekti. Def Jam Records ile sözleşme imzalayarak dünya sahnesine ilk adımını attı.

Rihanna, Pon de Play ve Umbrella şarkılarıyla 2000'li yılların ortalarına damgasını vurmuştu.

İkonik cümleleriyle de gündeme gelen şarkıcı, "35 sene boyunca anne olmak için bekledim, çocuklarıma başka biri baksın diye değil." çıkışıyla gündeme geldi.

İkonik cümleleriyle de gündeme gelen şarkıcı, "35 sene boyunca anne olmak için bekledim, çocuklarıma başka biri baksın diye değil." çıkışıyla gündeme geldi.

ASAP Rocky ile yaşadığı aşktan iki çocuk dünyaya getiren Rihanna, şimdilerde üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Üç yıl içerisinde, üçüncü çocuk haberini alıyor olduğumuzdan, Rihanna'ya bakıcı düşünüp düşünmediğiyle ilgili sorular yöneltiliyor haliyle. Kendisi ise bu şekilde cevaplamayı uygun görmüş. Ne diyelim!

2022 yılında ilk çocuğunu doğurduktan sonra Rihanna, anneliğini de aynı cesur ve şık şekilde sahiplendi. Sahneye hamile çıkan ilk Super Bowl yıldızı olarak tarihe geçti. 2023'te ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Hem anneliği, hem girişimciliği hem de stil duruşuyla “her şeyi başaran kadın” figürünün canlı örneği oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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