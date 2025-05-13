Annelik Damarları Kabaran Rihanna'dan Dikkat Çeken "Bakıcı" Açıklaması

Pop kültürün nabzını tutan, müzik listelerinin kraliçesi, moda dünyasının oyun değiştiricisi, güzellik endüstrisinin devrimcisi… Rihanna, yalnızca şarkılarıyla değil; duruşuyla, cesaretiyle ve çok yönlü başarısıyla çağımızın en güçlü kadın figürlerinden biri biliyorsunuz. Kendisi bir anne olarak da 'çocuk da yaparım kariyer de' diyerek güçlü duruşunu koruyor.

Rihanna, çocuklarına bakması için neden bir bakıcı tutmadığını açıkladı. Açıklaması oldukça dikkat çekiciydi.