Kerem Alışık, Oğlu Sadri ile Birlikte Cannes Film Festivali'nde Karizma Rüzgarı Estirdi!
Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, bu sene 'Akıldan Kalbe' filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıya epey yakışan Alışık, yanına babasının adını verdiği oğlu Sadri'yi de almıştı. Baba-oğul Cannes'da boy gösterdiler.
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Sadri Alışık, bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.
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Hem şair hem de oyuncu olan Alışık, bu sene Cannes'a katılan ünlülerimizden birisi oldu. Karizmatik duruşuyla kırmızı halıda boy gösterdi.
Kerem Alışık'a oğlu Sadri Alışık da eşlik etti. İkilinin benzerliği 'tıpkı babasının aynısı' dedirtecek cinstendi!
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