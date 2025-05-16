Kerem Alışık, Oğlu Sadri ile Birlikte Cannes Film Festivali'nde Karizma Rüzgarı Estirdi!

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katıldığı sıralarda Ebru Gündeş'le şairane konuşmaları ve centilmenliğiyle dikkat çeken Alışık, Gündeş ile yeni bir birlikteliğe adım atar mı diye kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Gelin görün ki öyle bir şey olmadı ve bir süre sonra Evrim Alasya ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündem olan Alasya, Alışık ile 'Aşk Biter Mi?' isimli tiyatro oyununda yer alırken aralarındaki aşk filizlenmiş ve arkadaşlık aşka dönüşmüştü.