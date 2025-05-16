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Kerem Alışık, Oğlu Sadri ile Birlikte Cannes Film Festivali'nde Karizma Rüzgarı Estirdi!

Kerem Alışık, Oğlu Sadri ile Birlikte Cannes Film Festivali'nde Karizma Rüzgarı Estirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 21:59

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, bu sene 'Akıldan Kalbe' filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıya epey yakışan Alışık, yanına babasının adını verdiği oğlu Sadri'yi de almıştı. Baba-oğul Cannes'da boy gösterdiler.

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Sadri Alışık, bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.

Sadri Alışık, bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katıldığı sıralarda Ebru Gündeş'le şairane konuşmaları ve centilmenliğiyle dikkat çeken Alışık, Gündeş ile yeni bir birlikteliğe adım atar mı diye kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Gelin görün ki öyle bir şey olmadı ve bir süre sonra Evrim Alasya ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisiyle gündem olan Alasya, Alışık ile  'Aşk Biter Mi?' isimli tiyatro oyununda yer alırken aralarındaki aşk filizlenmiş ve arkadaşlık aşka dönüşmüştü.

Hem şair hem de oyuncu olan Alışık, bu sene Cannes'a katılan ünlülerimizden birisi oldu. Karizmatik duruşuyla kırmızı halıda boy gösterdi.

Hem şair hem de oyuncu olan Alışık, bu sene Cannes'a katılan ünlülerimizden birisi oldu. Karizmatik duruşuyla kırmızı halıda boy gösterdi.

Şenay Güler ve Bensu Soral gibi isimlerle birlikte rol aldığı 'Akıldan Kalbe' isimli filmin gösterimi için Cannes'da yer aldı.

Cannes Film Festivali, bu sene 78.'sini gerçekleştiriyor. Festival, mayıs ayının 24'üne kadar sürecek.

Kerem Alışık'a oğlu Sadri Alışık da eşlik etti. İkilinin benzerliği 'tıpkı babasının aynısı' dedirtecek cinstendi!

Kerem Alışık'a oğlu Sadri Alışık da eşlik etti. İkilinin benzerliği 'tıpkı babasının aynısı' dedirtecek cinstendi!

Kerem Alışık, 1992 yılında oyuncu Sibel Turnagöl ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Sadri dünyaya gelmişti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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