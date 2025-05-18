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Rapçi Blok3, "Tek Zaafım" Diyerek Galatasaray İçin Marş Hazırladığını Açıkladı!

Rapçi Blok3, "Tek Zaafım" Diyerek Galatasaray İçin Marş Hazırladığını Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 19:37

Rapçi Blok3, aşk hayatıyla olduğu kadar kariyerindeki başarıyla da gündeme geliyor. Her geçen yıl kariyer basamaklarını birer birer atlayan genç rapçi, verdiği haberle Galatasaray taraftarını epey mutlu etti. Blok3, sarı- kırmızılılar için yeni bir marş hazırladığını duyurdu.

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Sarı- kırmızılı taraftarlar, nefeslerini tutmuş bir şekilde ligin son maçlarını da kazanmayı ve ligi şampiyon olarak tamamlamayı bekliyor.

Sarı- kırmızılı taraftarlar, nefeslerini tutmuş bir şekilde ligin son maçlarını da kazanmayı ve ligi şampiyon olarak tamamlamayı bekliyor.

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa çok yakın. Ligde 33 maç sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 86 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 78 puana sahip. 

Galatasaray, son maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Bu galibiyetle, ligin bitimine az bir süre kala, şampiyonluğu garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor. Eğer bir sonraki maçında Kayserispor karşısında en az bir beraberlik alırsa veya Fenerbahçe puan kaybederse, Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Rapçi Blok3, Galatasaray camiasını sevindiren bir haberle geldi. Blok3, Galatasaray için yepyeni bir marş hazırladı.

Rapçi Blok3, Galatasaray camiasını sevindiren bir haberle geldi. Blok3, Galatasaray için yepyeni bir marş hazırladı.

Blok3, asıl ismiyle Hakan Aydın, bu sene müzikal anlamda da pek çok başarıya imza attı biliyorsunuz. 

Müzikal başarısını, futbol sevdasıyla birleştiren ünlü rapçi, Galatasaray için hazırladığı yeni marşın bir kısmını arabasında söylerken paylaştı.

Blok3'ün hazırladığı Galatasaray marşını merak ediyorsanız👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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