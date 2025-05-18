Rapçi Blok3, "Tek Zaafım" Diyerek Galatasaray İçin Marş Hazırladığını Açıkladı!
Rapçi Blok3, aşk hayatıyla olduğu kadar kariyerindeki başarıyla da gündeme geliyor. Her geçen yıl kariyer basamaklarını birer birer atlayan genç rapçi, verdiği haberle Galatasaray taraftarını epey mutlu etti. Blok3, sarı- kırmızılılar için yeni bir marş hazırladığını duyurdu.
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Sarı- kırmızılı taraftarlar, nefeslerini tutmuş bir şekilde ligin son maçlarını da kazanmayı ve ligi şampiyon olarak tamamlamayı bekliyor.
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Rapçi Blok3, Galatasaray camiasını sevindiren bir haberle geldi. Blok3, Galatasaray için yepyeni bir marş hazırladı.
Blok3'ün hazırladığı Galatasaray marşını merak ediyorsanız👇
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