Rapçi Blok3, "Tek Zaafım" Diyerek Galatasaray İçin Marş Hazırladığını Açıkladı!

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa çok yakın. Ligde 33 maç sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 86 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 78 puana sahip.

Galatasaray, son maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Bu galibiyetle, ligin bitimine az bir süre kala, şampiyonluğu garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor. Eğer bir sonraki maçında Kayserispor karşısında en az bir beraberlik alırsa veya Fenerbahçe puan kaybederse, Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.