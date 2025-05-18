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Bu Çiftimizi Görmeyeli Fena Özlemiştik! Cedi Osman, Eşi Ebru Şahin'in Doğum Gününü Aşk Dolu Pozlarla Kutladı

Bu Çiftimizi Görmeyeli Fena Özlemiştik! Cedi Osman, Eşi Ebru Şahin'in Doğum Gününü Aşk Dolu Pozlarla Kutladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 21:58

2020 yazından bu yana soluksuz bir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları çıksa da, mutlu mesut aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Biliyorsunuz ki güzel oyuncu Ebru Şahin, 18 Mayıs doğumlu. Bugün eşi Cedi Osman, kendisinin doğum gününü romantizm dolu pozlar ve atına düştüğü sevgi dolu bir notla kutladı.

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2020'nin yaz aylarına başlayan aşklarını 2022'de evlilikle taçlandırmıştı Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti.

2020'nin yaz aylarına başlayan aşklarını 2022'de evlilikle taçlandırmıştı Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti.

Ebru Şahin’in “Hercai” dizisiyle yıldızının parladığı dönemde, kulislerde fısıltı gazetesi dolaşmaya başlamıştı: Güzel oyuncu, NBA’de top koşturan yakışıklı Cedi Osman’la birlikteydi! İlk olarak birlikte Çeşme’de görüntülendiler, ardından sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ilan ettiler.

Yaklaşık iki yıl süren gözlerden uzak ama tutkulu bir ilişkinin ardından çift, 1 Temmuz 2022’de Kuzey Makedonya’nın masalsı şehri Ohrid’de dünyaevine girdi.

Cedi Osman'ın Yunanistan takımı Panathinaikos’a transfer olmasının ardından çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı konuşulmuştu.

Cedi Osman'ın Yunanistan takımı Panathinaikos’a transfer olmasının ardından çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı konuşulmuştu.

2024 yazında kariyerinde yeni bir sayfa açan Cedi Osman, NBA’den ayrılıp Yunanistan’ın köklü kulübü Panathinaikos’a transfer oldu. Bu transferle birlikte çift, Atina’ya taşındı. Ebru Şahin de bu kararın ardından Yunanistan’da yaşamaya başladı ve sosyal medyada sık sık evlerinin büyüleyici manzarasını takipçileriyle paylaştı. 

Fakat çiftin uzun süre birlikte görüntü vermemesi ve fazla sessiz oluşları ayrılığa yorulmuştu. Şahin'in keyif dolu pozlarının gelmekte olan bir ayrılığın ayak sesleri olduğu düşünülmüştü. 

Tabii ki öyle olmadı! Çift ayrılmak bir yana dursun, beş sendir aşklarının yoğunluğundan bir gram eksiltmeden yollarına devam etti.

Uzun süredir yan yana görmediğimiz, az kalsın gül cemallerini unutacağımız o ikiliden aşk pozları geldi!

Uzun süredir yan yana görmediğimiz, az kalsın gül cemallerini unutacağımız o ikiliden aşk pozları geldi!

Cedi Osman, aşkı Ebru Şahin'in doğum gününü mutluluk saçan pozlarla kutladı. İkilinin yüzünden gece boyunca gülümseme eksik olmadı!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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