Bu Çiftimizi Görmeyeli Fena Özlemiştik! Cedi Osman, Eşi Ebru Şahin'in Doğum Gününü Aşk Dolu Pozlarla Kutladı
2020 yazından bu yana soluksuz bir aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları çıksa da, mutlu mesut aşklarını yaşamaya devam ediyor.
Biliyorsunuz ki güzel oyuncu Ebru Şahin, 18 Mayıs doğumlu. Bugün eşi Cedi Osman, kendisinin doğum gününü romantizm dolu pozlar ve atına düştüğü sevgi dolu bir notla kutladı.
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2020'nin yaz aylarına başlayan aşklarını 2022'de evlilikle taçlandırmıştı Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti.
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Cedi Osman'ın Yunanistan takımı Panathinaikos’a transfer olmasının ardından çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı konuşulmuştu.
Uzun süredir yan yana görmediğimiz, az kalsın gül cemallerini unutacağımız o ikiliden aşk pozları geldi!
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