Bu Çiftimizi Görmeyeli Fena Özlemiştik! Cedi Osman, Eşi Ebru Şahin'in Doğum Gününü Aşk Dolu Pozlarla Kutladı

2024 yazında kariyerinde yeni bir sayfa açan Cedi Osman, NBA’den ayrılıp Yunanistan’ın köklü kulübü Panathinaikos’a transfer oldu. Bu transferle birlikte çift, Atina’ya taşındı. Ebru Şahin de bu kararın ardından Yunanistan’da yaşamaya başladı ve sosyal medyada sık sık evlerinin büyüleyici manzarasını takipçileriyle paylaştı.

Fakat çiftin uzun süre birlikte görüntü vermemesi ve fazla sessiz oluşları ayrılığa yorulmuştu. Şahin'in keyif dolu pozlarının gelmekte olan bir ayrılığın ayak sesleri olduğu düşünülmüştü.

Tabii ki öyle olmadı! Çift ayrılmak bir yana dursun, beş sendir aşklarının yoğunluğundan bir gram eksiltmeden yollarına devam etti.