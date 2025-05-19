Ekran Görüntüsüyle Her Şeyi İfşa Etti: Like'ları Yüzünden Dostlukları Biten Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım!
Son zamanlarda sosyal medyada beğendiği yorumlarla arkadaşlıkları biten Seda Bakan, bu sefer de hesabının ele geçirildiğini söyledi. Tuba Büyüküstün’le yaşadığı soğukluktan sonra Hadise ile de bu nedenle aralarının açıldığı öne sürülmüştü. Oyuncu, hesabının ele geçirildiğini iddia ederek kendini savundu.
İşte detaylar...
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Sempatik halleri, güler yüzü ve doğallığıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Bakan, uzun yıllardır hem komedi hem de dram projeleriyle adından söz ettiriyor.
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Bu tatsızlığın ardından ortalık biraz durulmuştu ki, bu kez Hadise cephesinden bir sızıntı gelmişti.
Tüm bu yaşananların ardından herkes bu defterin kapandığını düşünürken geçtiğimiz gün Seda Bakan’dan bir beğeni daha geldi ve gündem yeniden karıştı.
Gelen tepkilerin ardından Seda Bakan’dan bir açıklama geldi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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