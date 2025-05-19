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Ekran Görüntüsüyle Her Şeyi İfşa Etti: Like'ları Yüzünden Dostlukları Biten Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım!

Ekran Görüntüsüyle Her Şeyi İfşa Etti: Like'ları Yüzünden Dostlukları Biten Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 13:34

Son zamanlarda sosyal medyada beğendiği yorumlarla arkadaşlıkları biten Seda Bakan, bu sefer de hesabının ele geçirildiğini söyledi. Tuba Büyüküstün’le yaşadığı soğukluktan sonra Hadise ile de bu nedenle aralarının açıldığı öne sürülmüştü. Oyuncu, hesabının ele geçirildiğini iddia ederek kendini savundu.

İşte detaylar...

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Sempatik halleri, güler yüzü ve doğallığıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Bakan, uzun yıllardır hem komedi hem de dram projeleriyle adından söz ettiriyor.

Sempatik halleri, güler yüzü ve doğallığıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Bakan, uzun yıllardır hem komedi hem de dram projeleriyle adından söz ettiriyor.

Behzat Ç.” ile büyük çıkış yakalayan oyuncu, “Zeytin Ağacı” dizisindeki performansıyla da dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Ancak son zamanlarda oynadığı rollerden çok, sosyal medya beğenileriyle gündeme geliyor.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl “Zeytin Ağacı”nın ikinci sezon galasında rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile yaşadığı kısa çaplı gerginlik çok konuşulmuştu. Seda Bakan’ın “Herkes birbirini az da olsa tanıyordu ama gerçek anlamda tanışınca…” sözleri, Tuba Büyüküstün tarafından sert bir şekilde bölünmüş ve “Ben seni tanımıyordum, Boncuk’u tanımıyordum, sen de beni tanımıyordun” diyerek gülerek tepki göstermişti. Üzerine bir de Bakan’ın, “Olay büyümesin diye alttan aldığınız Türk halkı fark etti, biz seni yedirmeyiz” yorumunu beğenmesi olayları alevlendirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu tatsızlığın ardından ortalık biraz durulmuştu ki, bu kez Hadise cephesinden bir sızıntı gelmişti.

Bu tatsızlığın ardından ortalık biraz durulmuştu ki, bu kez Hadise cephesinden bir sızıntı gelmişti.

Seda Bakan ve Hadise’nin yakın dostluğunu bilmeyen yok. İkili dijital platformda yayınlanan “Esas Oğlan” dizisinde başrolleri paylaşmasıyla dostlukları dillere destan olmuştu. Galaya aynı elbiseyle katılmışlar, “Kız kardeşlik” mesajları vermişlerdi. Ama o diziyi keşke hiç çekmeselerdi… Çünkü ne olduysa ondan sonra oldu! Dizi beğenilmediği gibi arkadaşlıkları da bitti.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Son projede harcattın kendini” yorumunu beğenmesiyle ortalık karışmıştı. Her ne kadar Seda Bakan “seri like’a bağlamış olabilirim, bilinçli değildi” dese de, Hadise bu açıklamayı pek yeterli bulmamış olacak ki Instagram’daki Seda Bakan’la olan tüm fotoğraflarını silmişti. Üstelik yalnız da değildi: kardeşi Derya Açıkgöz de Seda Bakan’ı takipten çıkmıştı. Üstelik sosyal medyada, “Bu konuda yorum yapmayı tercih etmiyorum. Ama ablamın hep yanındayım” açıklamasıyla Hadise’ye desteğini açıkça göstermişti.

Kaçıranlar için:

Tüm bu yaşananların ardından herkes bu defterin kapandığını düşünürken geçtiğimiz gün Seda Bakan’dan bir beğeni daha geldi ve gündem yeniden karıştı.

Tüm bu yaşananların ardından herkes bu defterin kapandığını düşünürken geçtiğimiz gün Seda Bakan’dan bir beğeni daha geldi ve gündem yeniden karıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı “Önce Tuba, sonra Hadise… Sırada hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?” yorumuna beğeni bırakması olayların tuzu biberi oldu.

Buyrunuz şöyle bırakıyoruz:

Gelen tepkilerin ardından Seda Bakan’dan bir açıklama geldi:

Gelen tepkilerin ardından Seda Bakan’dan bir açıklama geldi:

Bakan, bir ekran görüntüsü paylaşarak hesabına birilerinin girdiğini öne sürdü. 

“Bir dönem birlikte çalıştığım kişilerin hala hesabım üzerinden oyunları varmış. Ben de hiç kondurmayıp kimsenin günahını almamıştım. İnşallah eli ayağına dolaşır!” dedi.

Bakalım Seda Bakan'ın bu hamlesi üzerine Hadise'den bir adım gelecek mi? Küslük son bulacak mı? Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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