Ekran Görüntüsüyle Her Şeyi İfşa Etti: Like'ları Yüzünden Dostlukları Biten Seda Bakan'dan Beddualı Paylaşım!

Seda Bakan ve Hadise’nin yakın dostluğunu bilmeyen yok. İkili dijital platformda yayınlanan “Esas Oğlan” dizisinde başrolleri paylaşmasıyla dostlukları dillere destan olmuştu. Galaya aynı elbiseyle katılmışlar, “Kız kardeşlik” mesajları vermişlerdi. Ama o diziyi keşke hiç çekmeselerdi… Çünkü ne olduysa ondan sonra oldu! Dizi beğenilmediği gibi arkadaşlıkları da bitti.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Son projede harcattın kendini” yorumunu beğenmesiyle ortalık karışmıştı. Her ne kadar Seda Bakan “seri like’a bağlamış olabilirim, bilinçli değildi” dese de, Hadise bu açıklamayı pek yeterli bulmamış olacak ki Instagram’daki Seda Bakan’la olan tüm fotoğraflarını silmişti. Üstelik yalnız da değildi: kardeşi Derya Açıkgöz de Seda Bakan’ı takipten çıkmıştı. Üstelik sosyal medyada, “Bu konuda yorum yapmayı tercih etmiyorum. Ama ablamın hep yanındayım” açıklamasıyla Hadise’ye desteğini açıkça göstermişti.